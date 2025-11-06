Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव 2025: फारबिसगंज में वोटिंग के दिन गरजे पीएम मोदी, पढ़िए शून्य की चर्चा कर लालू प्रसाद पर कसा तंज

बिहार चुनाव 2025:  पीएम मोदी ने अपने पहले चरण की वोटिंग के बीच कांग्रेस और आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि 'विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना जरूरी है। RJD और कांग्रेस कभी भी बिहार को विकसित नहीं बना सकते।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 06, 2025

बिहार चुनाव में पीएम मोदी। (फोटो- IANS)

बिहार चुनाव 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अररिया के फारबिसगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं आपके पास आपक बेटा बनकर आया हूं, प्रधानमंत्री बनकर नहीं आया हूं। बिहार की एनडीए सरकार ने विकास और सुरक्षा को लेकर जो कार्य किए हैं, वे अभूतपूर्व है। इससे बिहार के विकास को एक नई दिशा मिली है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। पीएम मोदी ने शून्य की चर्चा कर लालू प्रसाद पर तंज भी कसा।

गंगा पर चार पुल बने

बिहार में NDA के कार्यकाल में गंगा नदी पर चार नए पुल बने। इसके बनने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी तो कम हुई है आवागमन भी सुगम हो गया है। इसी प्रकार से कोसी नदी पर तीन नए पुल बनकर तैयार हैं। कई और पुलों के निर्माण पर कार्य चल रहे हैं। इनके निर्माण से मिथिलांचल की भाग्य की रेखा बदल जायेगी। लालू राबड़ी सरकार पर इसकी चर्चा कर कहा कि एक भी पुल नहीं बने।

सात एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी

पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए सात एक्सप्रेसवे मंजूर किए हैं। इसमें से एकका काम पूरा भी हो चुका है। इसके निर्माण से बिहार के आर्थिक विकास को गति मिलेगा। उन्होंने गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की अपनी सभा में चर्चा किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सीमांचल जैसे क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है। जिससे यह क्षेत्र भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा। वर्षों पुरानी उपेक्षा दूर होगी।

मैथिली में पीएम मोदी ने शुरू किया संबोधन

PM मोदी ने अररिया में अपनी सभा का संबोधन मैथिली में शुरू किया। उन्होंने कहा कि, बिहार में हो रहे पहले चरण के मतदान की चर्चा करते हुए कहा कि आज बिहार में पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। सोशल मीडिया पर कई अच्छी तस्वीरें आ रही हैं। बूथों पर सुबह से लाइन लगी हैं। आज पूरे बिहार से एक ही आवाज आ रही है एक बार फिर से NDA सरकार।

लालू यादव पर कसा तंज

RJD पर पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि लालू राबड़ी की सरकार ने बिहार की एक पूरी पीढ़ी का भविष्य खा गए। लेकिन, 2014 जब केंद्र में डबल इंजन की सरकार बनी तो बिहार के विकास में भी तेजी आई। उन्होंने कहा कि पटना में IIT, बोधगया में IIM और पटना में AIIMS खुला। दरभंगा AIIMS का काम चल रहा है। बिहार में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। NDA सरकार में गंगा पर 4 बड़े पुल बने।

मोकामा विधानसभा: अनंत Vs सूरजभान की भिड़ंत, दुलारचंद की हत्या के बाद चप्पे- चप्पे पर पुलिस
पटना
image

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

06 Nov 2025 02:08 pm

Published on:

06 Nov 2025 01:58 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार चुनाव 2025: फारबिसगंज में वोटिंग के दिन गरजे पीएम मोदी, पढ़िए शून्य की चर्चा कर लालू प्रसाद पर कसा तंज

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

बिहार चुनाव 2025: लखी मनेर में पोलिंग बूथ पर दरोगा से भिड़े RJD कैंडिडेट, लखीसराय में विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव

पटना

Bihar Election 2025: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर हुआ हमला, फेंकी चप्पल, RJD कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर हमला
पटना

Bihar Elections: ‘ऐ तिवारी… आपको चेक करने का पावर नहीं!’ वोटिंग के बीच RJD विधायक भाई वीरेंद्र भड़के, पुलिस से हुई तीखी बहस

bihar elections
पटना

Bihar Election 2025: नाक में ऑक्सीजन पाइप और हाथों में वोटर कार्ड, बूथ पहुंची तो पता चला लिस्ट में नहीं है नाम

Woman reaced with oxygen pipe in her nose to cash her vote in patna
पटना

बिहार चुनाव: भोजपुरी सिनेस्टार निरहुआ ने जनता से की खास प्रॉमिस, जानिए वोटिंग पर क्या कहा…

पटना
