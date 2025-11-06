बिहार चुनाव 2025: फारबिसगंज में वोटिंग के दिन गरजे पीएम मोदी, पढ़िए शून्य की चर्चा कर लालू प्रसाद पर कसा तंज

बिहार चुनाव 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अररिया के फारबिसगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं आपके पास आपक बेटा बनकर आया हूं, प्रधानमंत्री बनकर नहीं आया हूं। बिहार की एनडीए सरकार ने विकास और सुरक्षा को लेकर जो कार्य किए हैं, वे अभूतपूर्व है। इससे बिहार के विकास को एक नई दिशा मिली है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। पीएम मोदी ने शून्य की चर्चा कर लालू प्रसाद पर तंज भी कसा।