Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Election 2025 Phase 2: अंतिम चरण का मतदान शुरू, 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला

Bihar Election 2025 Phase 2 बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतार लगी हुई है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 11, 2025

मतदान करने के बाद उंगली पर स्याही दिखाते वोटर। फोटो-पत्रिका

Bihar Election 2025 Phase 2बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान सुबह सात बजे से शुरू हो गई है। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। मतदान केंद्रों पर सुबह छह बजे से ही लोग मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए कतार में लगे हुए हैं। इसकी वजह से जहानाबाद में मतदान शुरू होने से पहले ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतार लग गई थी। दूसरे चरण में बिहार के करीब 3.70 करोड़ मतदाता 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला करेंगे। मतदान 45,399 मतदान केंद्रों पर होगा, जिनमें से 40,073 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। दूसरे चरण के मतदाता नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के आधा दर्जन से अधिक मंत्री के भाग्य का फैसला होना है।

कड़ी सुरक्षा में पड़ रहे वोट

मतदान को देखते हुए बिहार के अन्य राज्यों से जुड़ी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में सोमवार की शाम हुए ब्लास्ट के बाद बिहार पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अंतिम चरण के मतदान को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चार लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी को इसको लेकर तैनात किए गए हैं। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों पर सीआरपीएफ जवानों को तैनात किया गया है। दूसरे चरण में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। ये सभी नेपाल की सीमा से सटे हुए जिले हैं। यहां पर विशेष चौकसी बरती जा रही है।

कई मंत्री के भाग्य का आज होगा फैसला

बिहार सरकार में मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव (सुपौल), प्रेम कुमार (गया टाउन, रेनू देवी (बेतिया), नीरेज कुमार सिंह ‘बबलू' (छातापुर) और जद (यू) की लेशी सिंह (धमदहा), शीला मंडल (फुलपरास) तथा जामा खान (चैनपुर) की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी कटिहार सीट से पांचवीं बार जीत दर्ज करने के लिए चुनाव मैदान में हैं। कटिहार जिले की बलरामपुर और कदवा सीटों से क्रमशः भाकपा (माले) लिबरेशन के महबूब आलम और कांग्रेस के शकील अहमद खान लगातार तीसरी जीत के लिए चुनाव मैदान में हैं। एनडीए के घटक दल ‘हम' की सभी छह सीटों पर इसी चरण में मतदान हो रहा है। इनमें इमामगंज, बाराचट्टी, टेकारी और सिकंदरा सीटें पार्टी के पास हैं।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव 2025: अनंत सिंह के आवास पर जश्न का माहौल, जानिए पंडाल से लेकर भोज तक की क्यों हो रही तैयारी
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

11 Nov 2025 07:44 am

Published on:

11 Nov 2025 07:39 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election 2025 Phase 2: अंतिम चरण का मतदान शुरू, 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला

पत्रिका लाइव अपडेट

Anta By Election 2025 Live: अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी

बारां

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Election: ‘मतदान प्रतिशत बढ़ा नहीं, घटा है’, दूसरे चरण की वोटिंग के बीच पप्पू यादव का बड़ा दावा

पटना

Bihar Election: अतरी में HAM पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई, जीतनराम मांझी बोले-मतदाताओं को डराने की कोशिश

Jitan Ram Manjhi
गया

Bihar Second Phase Voting: सीमांचल की 24 सीटों के हाथ में बिहार की तकदीर, 70% मुस्लिम आबादी है इसकी ताकत

दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: अनंत सिंह के आवास पर जश्न का माहौल, जानिए पंडाल से लेकर भोज तक की क्यों हो रही तैयारी

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.