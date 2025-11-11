Bihar Election 2025 Phase 2: अंतिम चरण का मतदान शुरू, 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला

मतदान करने के बाद उंगली पर स्याही दिखाते वोटर। फोटो-पत्रिका
Bihar Election 2025 Phase 2बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान सुबह सात बजे से शुरू हो गई है। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। मतदान केंद्रों पर सुबह छह बजे से ही लोग मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए कतार में लगे हुए हैं। इसकी वजह से जहानाबाद में मतदान शुरू होने से पहले ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतार लग गई थी। दूसरे चरण में बिहार के करीब 3.70 करोड़ मतदाता 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला करेंगे। मतदान 45,399 मतदान केंद्रों पर होगा, जिनमें से 40,073 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। दूसरे चरण के मतदाता नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के आधा दर्जन से अधिक मंत्री के भाग्य का फैसला होना है।
मतदान को देखते हुए बिहार के अन्य राज्यों से जुड़ी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में सोमवार की शाम हुए ब्लास्ट के बाद बिहार पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अंतिम चरण के मतदान को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चार लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी को इसको लेकर तैनात किए गए हैं। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों पर सीआरपीएफ जवानों को तैनात किया गया है। दूसरे चरण में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। ये सभी नेपाल की सीमा से सटे हुए जिले हैं। यहां पर विशेष चौकसी बरती जा रही है।
बिहार सरकार में मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव (सुपौल), प्रेम कुमार (गया टाउन, रेनू देवी (बेतिया), नीरेज कुमार सिंह ‘बबलू' (छातापुर) और जद (यू) की लेशी सिंह (धमदहा), शीला मंडल (फुलपरास) तथा जामा खान (चैनपुर) की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी कटिहार सीट से पांचवीं बार जीत दर्ज करने के लिए चुनाव मैदान में हैं। कटिहार जिले की बलरामपुर और कदवा सीटों से क्रमशः भाकपा (माले) लिबरेशन के महबूब आलम और कांग्रेस के शकील अहमद खान लगातार तीसरी जीत के लिए चुनाव मैदान में हैं। एनडीए के घटक दल ‘हम' की सभी छह सीटों पर इसी चरण में मतदान हो रहा है। इनमें इमामगंज, बाराचट्टी, टेकारी और सिकंदरा सीटें पार्टी के पास हैं।
