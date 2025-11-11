Bihar Election 2025 Phase 2: अंतिम चरण का मतदान शुरू, 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला

Bihar Election 2025 Phase 2बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान सुबह सात बजे से शुरू हो गई है। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। मतदान केंद्रों पर सुबह छह बजे से ही लोग मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए कतार में लगे हुए हैं। इसकी वजह से जहानाबाद में मतदान शुरू होने से पहले ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतार लग गई थी। दूसरे चरण में बिहार के करीब 3.70 करोड़ मतदाता 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला करेंगे। मतदान 45,399 मतदान केंद्रों पर होगा, जिनमें से 40,073 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। दूसरे चरण के मतदाता नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के आधा दर्जन से अधिक मंत्री के भाग्य का फैसला होना है।