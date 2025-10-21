बिहार चुनाव: प्रशांत किशोर का बीजेपी पर गंभीर आरोप, कहा- ‘जनसुराज के 3 प्रत्याशियों को नामांकन से रोका’

चुनाव लड़ा जाएगा और पूरी ताकत से लड़ा जायेगा। उन्होंने कहा कि हम महागठबंधन नहीं हैं। बीजेपी के लोगों को महागठबंधन के उम्मीदवारों की परवाह नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि महागठबंधन से एक ताकतवर आदमी खड़ा है। वे उनके संबंध में जाकर जनता से कहेंगे, “ये जंगलराज के लोग हैं.” आप अगर नहीं चाहते कि वे वापस आएं, तो हमें वोट दें.” इनको भय जन सुराज के अच्छे लोगों से है। वे उनसे डरे हुए हैं… क्योंकि वे भ्रष्ट नहीं हैं और भ्रष्ट नेताओं से डरते भी नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि जन सुराज का उनमें डर है। क्योंकि इतने अच्छे लोग मैदान में हैं कि उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं है…’