बिहार विधानसभा चुनाव: निर्दलीय पर्चा भरने के बाद गोपाल मंडल ने लगवाया नारा – ‘प्रेम से बोलो नीतीश कुमार की जय’

JDU विधायक गोपाल मंडल (Photo-X)
बिहार विधानसभा चुनाव भागलपुर के गोपालपुर से 4 बार विधायक रह चुके गोपाल मंडल अक्सर अपने अनोखे अंदाज के कारण सुर्खियों में रहते हैं। जदयू से इस बार उनका टिकट काट गया है। उनकी जगह पार्टी ने बुलो मंडल को गोपालपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी आला कमान के इस फैसले से गोपाल मंडल बागी हो गए हैं। गोपालपुर से उन्होंने शनिवार को निर्दलीय पर्चा भरा। इसके बाद वे अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए फूट-फूट कर रोने लगे। लेकिन, इसी सभा के दौरान उन्होंने भीड़ से प्रेम से बोलो नीतीश कुमार की जय का नारा भी लगवाया। कुछ दिन पहले जदयू से टिकट कटने की सूचना पर वे सीएम नीतीश कुमर से मिलने पटना आए थे। लेकि, जब उनको सीएम से नहीं मिलने दिया गया तो वे सीएम आवास के सामने ही धरना पर बैठ गए थे।
गोपाल मंडल के रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में गोपाल मंडल रोते-रोते भीड़ से नारा लगवा रहे हैं प्रेम से बोलो नीतीश कुमार की जय। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, मैं नीतीश कुमार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हमें यह दिखाना है कि असली जन नेता कौन है। मैंने अपने 30 साल के कार्यकाल में कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार को मेरे बारे में बहका कर कुछ लोगों ने मेरा टिकट कटवा दिया गया है। हमसे कोई गलती हुई है तो नतीश कुमार मुझे माफ करते हुए एक बार वोट दीजिए। मैंने कभी गलत नहीं किया है और ना करूंगा।'गोपाल मंडल के समर्थक ‘इंकलाब जिंदाबाद' और ‘गोपाल मंडल जिंदाबाद' के नारे लगा रहे थे।
गोपाल मंडल राजधानी ट्रेन में गंजी-बनियान में घूमते वायरल हुए थे। वे कई मौकों पर सार्वजनिक मंच पर नाचते-गाते भी दिखते हैं।
