बिहार विधानसभा चुनाव: निर्दलीय पर्चा भरने के बाद गोपाल मंडल ने लगवाया नारा – ‘प्रेम से बोलो नीतीश कुमार की जय’

बिहार विधानसभा चुनाव भागलपुर के गोपालपुर से 4 बार विधायक रह चुके गोपाल मंडल अक्सर अपने अनोखे अंदाज के कारण सुर्खियों में रहते हैं। जदयू से इस बार उनका टिकट काट गया है। उनकी जगह पार्टी ने बुलो मंडल को गोपालपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी आला कमान के इस फैसले से गोपाल मंडल बागी हो गए हैं। गोपालपुर से उन्होंने शनिवार को निर्दलीय पर्चा भरा। इसके बाद वे अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए फूट-फूट कर रोने लगे। लेकिन, इसी सभा के दौरान उन्होंने भीड़ से प्रेम से बोलो नीतीश कुमार की जय का नारा भी लगवाया। कुछ दिन पहले जदयू से टिकट कटने की सूचना पर वे सीएम नीतीश कुमर से मिलने पटना आए थे। लेकि, जब उनको सीएम से नहीं मिलने दिया गया तो वे सीएम आवास के सामने ही धरना पर बैठ गए थे।