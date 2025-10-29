Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव 2025: चुनाव प्रचार पकड़ेगा रफ्तार, राहुल गांधी, अमित शाह और योगी भरेंगे हुंकार

बिहार में चुनाव प्रचार को लेकर महागठबंधन और एनडीए के नेता पटना पहुंचने लगे हैं। राहुल गांधी और अमित शाह आज दरभंगा में अपने अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। जबकि योगी आदित्य नाथ सीवान के रघुनाथपुर में अपनी चुनावी सभा करेंगे। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 29, 2025

बिहार चुनाव 2025: विधानसभा चुनाव को लेकर आज महागठबंधन और एनडीए के सभी सीनियर नेता चुनाव प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। महागठबंधन ने मंगलवार को घोषणा पत्र तेजस्वी प्रण पत्र जारी कर दिया। इसके बाद आज (बुधवार) से महगठबंधन का चुनाव प्रचार तेज रफ्तार पकड़ लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनाव प्रचार में एंट्री होगी। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी आज दो चुनावी सभा में मंच साझा करेंगे। इधर, एनडीए की भी पूरी टीम मजबूती के साथ आज चुनावी मैदान में उतरेगी। अमित शाह, राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बिहार में कई रैली है।

मुजफ्फरपुर और दरभंगा में राहुल की सभा

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विधानसभा चुनाव को लेकर आज से प्रचार करेंगे। बिहार में राहुल गांधी की दो जगहों मुजफ्फरपुर और दरभंगा में चुनावी सभा होगी। वे अपनी चुनावी सभा में महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट करने की लोगों से अपील करेंगे। राहुल गांधी के साथ दोनों जगहों पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मंच साझा करेंगे। जबकि दरभंगा में राहुल गांधी की सभा में तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी रहेंगे।

रैलियां करेंगे अमित शाह

बिहार में चुनाव को लेकर बुधवार को दो दिनों के दौरा पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज पटना पहुंचे रहे हैं। अमित शाह बिहार में आज (बुधवार) तीन चुनावी सभा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बिहार में तीन चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री मैथिली ठाकुर के समर्थन में अलीनगर में भी अपनी चुनावी सभा करेंगे। शाह अलीनगर में लोगों से मैथिली ठाकुर को वोट देने की भी अपील भी करेंगे। बेगूसराय, दरभंगा और समस्तीपुर भी वे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी बिहार के हायाघाट, छपरा और बाढ़ में अपनी चुनावी सभा करेंगे। रक्षा मंत्री यहां जनता और कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे।

CM योगी की सीवान में रैली

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज बिहार में अपना चुनाव प्रचार करेंगे। वे सीवान और बक्सर में चुनावी जनसभा करेंगे। योगी आदित्यनाथ का सीवान के रघुनाथपुर, भोजपुर और शाहपुर में चुनावी सभा होनी है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बांका, भागलपुर और मधेपुरा में आज चुनावी रैली करेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी पटना में रैली करेंगे। वहीं,बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा में एनडीए समर्थित प्रत्याशी केलिए चुनाव प्रचार करेंगे।

