बिहार चुनाव 2025: चुनाव प्रचार पकड़ेगा रफ्तार, राहुल गांधी, अमित शाह और योगी भरेंगे हुंकार

बिहार में चुनाव को लेकर बुधवार को दो दिनों के दौरा पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज पटना पहुंचे रहे हैं। अमित शाह बिहार में आज (बुधवार) तीन चुनावी सभा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बिहार में तीन चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री मैथिली ठाकुर के समर्थन में अलीनगर में भी अपनी चुनावी सभा करेंगे। शाह अलीनगर में लोगों से मैथिली ठाकुर को वोट देने की भी अपील भी करेंगे। बेगूसराय, दरभंगा और समस्तीपुर भी वे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी बिहार के हायाघाट, छपरा और बाढ़ में अपनी चुनावी सभा करेंगे। रक्षा मंत्री यहां जनता और कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे।