Bihar Politics: समीक्षा बैठक में बवाल! कांग्रेस नेताओं में जमकर हाथापाई और गाली-गलौज, गोली मारने तक की दी गई धमकी

बिहार कांग्रेस की समीक्षा बैठक से पहले, सभी नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के आने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच वैशाली से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर संजीव सिंह हॉल में प्रवेश कर पार्टी के टिकट वितरण और “फ्रेंडली फाइट” को लेकर सीनियर नेताओं पर आरोप लगाने लगे। उनके इस व्यवहार पर कुछ कांग्रेसियों ने टोक दिया, जिससे संजीव और उन नेताओं के बीच तीखी बहस हो गई। पार्टी सूत्रों के अनुसार, संजीव ने टोकने वाले नेताओं जिनमें पूर्णिया से कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र कुमार भी शामिल थे को गोली मारने तक की धमकी दी और अपशब्दों का भी प्रयोग किया। हंगामा देख कर पास में खड़े वरिष्ठ नेता आए और बीच‑बचाव कर स्थिति को शांत किया।