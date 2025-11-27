Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Politics: समीक्षा बैठक में बवाल! कांग्रेस नेताओं में जमकर हाथापाई और गाली-गलौज, गोली मारने तक की दी गई धमकी

Bihar Politics बिहार में कांग्रेस की हार पर एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और के सी वेणुगोपाल ने प्रत्येक ने 10‑10 कांग्रेस नेताओं से फीडबैक लिया। बैठक में प्रत्याशी, सांसद और वरिष्ठ नेता सभी उपस्थित थे।

2 min read
पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 27, 2025

Rajasthan in these 5 districts Congress not appoint districts presidents Why Know what is problem

कांग्रेस का झंडा। (फाइल फोटो पत्रिका)

Bihar Politics बिहार चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद गुरूवार को कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई, लेकिन यह बैठक कलह की भेंट चढ़ गई। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से केवल 6 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। इस बुरी हार पर कांग्रेस ने गुरूवार को समीक्षा बैठक बुलाई थी; बैठक शुरू होने से पहले ही कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर हंगामा हो गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि आरोप‑प्रत्यारोप और गोली मारने तक की धमकियां दी गईं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब कांग्रेस नेता आपस में भिड़े, उस समय राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे बैठक में उपस्थित नहीं थे।

क्या है पूरा मामला?

बिहार कांग्रेस की समीक्षा बैठक से पहले, सभी नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के आने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच वैशाली से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर संजीव सिंह हॉल में प्रवेश कर पार्टी के टिकट वितरण और “फ्रेंडली फाइट” को लेकर सीनियर नेताओं पर आरोप लगाने लगे। उनके इस व्यवहार पर कुछ कांग्रेसियों ने टोक दिया, जिससे संजीव और उन नेताओं के बीच तीखी बहस हो गई। पार्टी सूत्रों के अनुसार, संजीव ने टोकने वाले नेताओं जिनमें पूर्णिया से कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र कुमार भी शामिल थे को गोली मारने तक की धमकी दी और अपशब्दों का भी प्रयोग किया। हंगामा देख कर पास में खड़े वरिष्ठ नेता आए और बीच‑बचाव कर स्थिति को शांत किया।

राहुल ने कहा ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

समीक्षा बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने कहा कि यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी में लोग आते‑जाते हैं, लेकिन अनुशासन रहना चाहिए। समीक्षा बैठक में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, शकील, अखिलेश प्रसाद सिंह, मदन मोहन झा सहित अन्य नेता मौजूद थे।

राबड़ी देवी क्यों नहीं छोड़ना चाह रही 10 सर्कुलर रोड, जानिए कैसा है नया आवंटित आवास?
पटना
Bihar News:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

27 Nov 2025 09:03 pm

Published on:

27 Nov 2025 08:36 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: समीक्षा बैठक में बवाल! कांग्रेस नेताओं में जमकर हाथापाई और गाली-गलौज, गोली मारने तक की दी गई धमकी

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना

राबड़ी आवास विवाद के बीच छलका रोहिणी आचार्य का दर्द, लालू के साथ AI वीडियो किया शेयर, लिखा- किसी बेटी का बाप होना आसान नहीं…’

रोहिणी आचार्य
पटना

विशाल गार्डन, मॉडर्न इंटीरियर और हाई सिक्योरिटी… कितना आलीशान है राबड़ी देवी का नया बंगला 39 हार्डिंग रोड?

bihar politics
पटना

10 सर्कुलर रोड से पहले किस बंगले में रहता था लालू परिवार? 2005 में घर खाली करने के नोटिस पर क्यों भड़क गए थे लालू यादव

bihar politics
पटना

400 माफिया रडार पर, स्कूल-कॉलेज के बाहर स्पेशल फोर्स… क्राइम कंट्रोल के लिए सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान तैयार

bihar news: सम्राट चौधरी
पटना
