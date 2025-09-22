Bihar SIR Date : अक्टूबर में बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान संभव, इस बड़ी छुट्टी के बाद पड़ेंगे वोट

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इस बार भी चुनाव 3 चरणों में होंगे और मतदान की तारीख छठ पूजा के बाद रखी जाएगी। छठ पूजा 28 अक्टूबर को है। बता दें कि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है और इस तारीख से पहले सारी चुनावी प्रक्रिया पूरी करनी है।