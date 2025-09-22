Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Bihar SIR Date : अक्टूबर में बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान संभव, इस बड़ी छुट्टी के बाद पड़ेंगे वोट

बिहार में SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य का दौरा करेंगे।

पटना

Ashish Deep

Sep 22, 2025

Bihar state election date pdf, Bihar Election Date, Bihar Election Date 2025, Bihar Election result date 2025, Bihar Election Date in India, Next Bihar election date, 2025 Bihar election date in India, Bihar Election Commission of India,
बिहार में SIR के दौरान BLO 11 वैध दस्तावेजों में से कोई 1 दस्तावेज ले रहे थे। (फोटो : ANI)

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इस बार भी चुनाव 3 चरणों में होंगे और मतदान की तारीख छठ पूजा के बाद रखी जाएगी। छठ पूजा 28 अक्टूबर को है। बता दें कि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है और इस तारीख से पहले सारी चुनावी प्रक्रिया पूरी करनी है।

सीईओ का बिहार दौरा अगले हफ्ते संभव

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अगले हफ्ते बिहार का दौरा कर सकते हैं। क्योंकि 30 सितंबर तक फाइनल मतदाता सूची आ जाएगी और उसके बाद चुनाव कराने का रास्ता साफ हो जाएगा।

ये भी पढ़ें

40 सीटें तय करेंगी कि पटना की कुर्सी पर इस बार NDA बैठेगा या महागठबंधन की वापसी होेगी?
Patrika Special News
image

2020 में भी 3 चरणों में निपटा था चुनाव

2020 के विधानसभा चुनाव के लिए वोट 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक पड़े थे। पहले चरण में 71 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, उसके बाद 94 और फिर बाकी 78 सीटों पर वोट पड़े थे। 10 नवंबर को काउंटिंग हुई थी। इससे पहले 2015 में विधानसभा चुनाव 5 चरणों में हुआ था।

एनडीए Vs महागठबंधन होगा मुकाबला

इस बार विधानसभा चुनाव में मुक्ष्य विपक्षी गठबंधन INDIA Block और सत्तारूढ़ दल एनडीए के बीच होगा। एनडीए में जहां बीजेपी, जदयू और लोजपा-आर शामिल हैं। वहीं INDIA Block में राजद, कांग्रेस और वाम दल एकसाथ हैं।

एनडीए के पास 131 एमएलए

243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए के पास 131 एमएलए के साथ बहुमत है। इसमें बीजेपी 80 सीट, जदयू 45, हम-एस 4 और दो निर्दलीय शामिल हैं। वहीं INDIA Block में 111 विधायक हैं। इनमें राजद के 77, कांग्रेस के 19, भाकपा माले के 11, माकपा के 2 और सीपीआई के 2 विधायक शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

चुनाव से पहले 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों की खुली किस्मत, हर महीने बढ़ी 3000 रुपये आमदनी
पटना
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

election commission of india

political

political news

politics

Updated on:

22 Sept 2025 01:01 pm

Published on:

22 Sept 2025 12:19 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar SIR Date : अक्टूबर में बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान संभव, इस बड़ी छुट्टी के बाद पड़ेंगे वोट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.