Bihar SIR Date : अक्टूबर में बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान संभव, इस बड़ी छुट्टी के बाद पड़ेंगे वोट

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इस बार भी चुनाव 3 चरणों में होंगे और मतदान की तारीख छठ पूजा के बाद रखी जाएगी। छठ पूजा 28 अक्टूबर को है। बता दें कि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है और इस तारीख से पहले सारी चुनावी प्रक्रिया पूरी करनी है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अगले हफ्ते बिहार का दौरा कर सकते हैं। क्योंकि 30 सितंबर तक फाइनल मतदाता सूची आ जाएगी और उसके बाद चुनाव कराने का रास्ता साफ हो जाएगा।
2020 के विधानसभा चुनाव के लिए वोट 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक पड़े थे। पहले चरण में 71 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, उसके बाद 94 और फिर बाकी 78 सीटों पर वोट पड़े थे। 10 नवंबर को काउंटिंग हुई थी। इससे पहले 2015 में विधानसभा चुनाव 5 चरणों में हुआ था।
इस बार विधानसभा चुनाव में मुक्ष्य विपक्षी गठबंधन INDIA Block और सत्तारूढ़ दल एनडीए के बीच होगा। एनडीए में जहां बीजेपी, जदयू और लोजपा-आर शामिल हैं। वहीं INDIA Block में राजद, कांग्रेस और वाम दल एकसाथ हैं।
243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए के पास 131 एमएलए के साथ बहुमत है। इसमें बीजेपी 80 सीट, जदयू 45, हम-एस 4 और दो निर्दलीय शामिल हैं। वहीं INDIA Block में 111 विधायक हैं। इनमें राजद के 77, कांग्रेस के 19, भाकपा माले के 11, माकपा के 2 और सीपीआई के 2 विधायक शामिल हैं।