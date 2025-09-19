Patrika LogoSwitch to English

पटना

चुनाव से पहले 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों की खुली किस्मत, हर महीने बढ़ी 3000 रुपये आमदनी

सत्ताधारी दल हो विपक्ष चुनाव से पहले सभी कैश ट्रांसफर स्कीम की शुरुआत करते आए हैं।

पटना

Ashish Deep

Sep 19, 2025

बिहार में रोज-रोज नई घोषणाएं हो रही हैं। (फोटो: पत्रिका)

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के 3 करोड़ से अधिक परिवारों की लॉटरी लग गई है। केंद्र हो राज्य सरकार एक के बाद एक लोकलुभावन योजनाओं की झड़ी लगाए हैं ताकि वोटर को लुभाया जा सके। महागठबंधन भी कम नहीं है, वह भी वादा कर रहा है कि अगर वे सत्ता में आए तो पेंशन, स्कॉलरशिप जैसी कई हितकारी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। खैर, चुनावी समीकरण में फायदा जनता को मिल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक नीतीश सरकार और केंद्र ने मिलकर अब तक जितनी योजनाओं की शुरुआत की है, उस हिसाब से एक परिवार को कम से कम 3000 रुपये महीने की सीधी मदद मिल रही है।

किन योजनाओं ने बनाया भाग्य


  1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये की गई है। यह रकम 1.13 करोड़ महिलाओं और पुरुषों को दी जाएगी। अगर पति-पत्नी दोनों इस पेंशन योजना के सदस्य हैं तो उन्हें 2200 रुपये महीना मिलेगा।




  2. 125 यूनिट फ्री बिजली : 1 यूनिट की दर 7.4 रुपये है। इसके बाद 80 रुपये फिक्स्ड चार्ज और दूसरे शुल्क मिला दें तो हजार रुपये के आसपास बिल बैठता है। सरकार अगर इतनी यूनिट बिजली फ्री देगी तो हरेक परिवार के बिजली बिल पर करीब 1 हजार रुपये बचेंगे।




  3. PM Kisan Samman Nidhi : बिहार में करीब 76 लाख किसान हैं, जो इसके सदस्य हैं। उन्हें हर महीने के हिसाब से 500 रुपये मिल रहे हैं। यानी साल में 6000 रुपये।

अन्य योजनाएं और उनके फायदे

फ्री राशन : नकद लाभ के अलावा राज्य सरकार हरेक परिवार को 20 किलो मुफ्त अनाज भी दे रही है, जिसकी कीमत लगभग 800 रुपये है।

छात्रवृत्ति योजनाएं : 1 करोड़ से ज्यादा स्टुडेंट को 600 से 1500 रुपये तक ड्रेस अलाउंस मिल रहा है। इसके अलावा इंटर और ग्रेजुएट छात्रों को 1000 रुपये स्कॉलरशिप मिल रही है।

कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि : सवा लाख रसोइयों का मानदेय 1650 रुपये बढ़ाकर 3300 रुपये किया गया है। आशा वर्कर को पहले 1000 रुपये मिलता था, अब 3000 मिलेगा। वहीं ममता वर्करों को हरेक प्रसव पर 300 की बजाय 600 रुपये मिलेंगे।

Hindi News / Bihar / Patna / चुनाव से पहले 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों की खुली किस्मत, हर महीने बढ़ी 3000 रुपये आमदनी

