चुनाव से पहले 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों की खुली किस्मत, हर महीने बढ़ी 3000 रुपये आमदनी

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के 3 करोड़ से अधिक परिवारों की लॉटरी लग गई है। केंद्र हो राज्य सरकार एक के बाद एक लोकलुभावन योजनाओं की झड़ी लगाए हैं ताकि वोटर को लुभाया जा सके। महागठबंधन भी कम नहीं है, वह भी वादा कर रहा है कि अगर वे सत्ता में आए तो पेंशन, स्कॉलरशिप जैसी कई हितकारी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। खैर, चुनावी समीकरण में फायदा जनता को मिल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक नीतीश सरकार और केंद्र ने मिलकर अब तक जितनी योजनाओं की शुरुआत की है, उस हिसाब से एक परिवार को कम से कम 3000 रुपये महीने की सीधी मदद मिल रही है।