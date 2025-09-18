Bihar Election: फैक्ट्री गुजरात में, वोट बिहार से? प्रशांत किशोर का अमित शाह पर बड़ा वार

हाल ही में भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने PK पर कई सवाल उठाए थे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए PK ने तीखे शब्दों में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल जितना फड़फड़ाना चाहते हैं, फड़फड़ा लें। कल पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौथा किस्त जारी करेंगे, उसके बाद ये सब लोग धराशायी होकर गिर जाएंगे। PK के इस बयान से साफ़ हो गया है कि आने वाले दिनों में वे भाजपा नेताओं पर लगातार हमले करने वाले हैं।