पटना में STET अभ्यर्थियों का जोरदार हंगामा, BSEB मुख्यालय का किया घेरा, पुलिस को बढ़ानी पड़ी सुरक्षा

गौरतलब है कि STET परीक्षा बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए अनिवार्य है। पिछले कुछ वर्षों से इस परीक्षा के आयोजन और रिजल्ट को लेकर कई बार विवाद और विलंब सामने आ चुके हैं। साल 2019 और 2020 में भी परीक्षा प्रक्रिया को लेकर भारी विवाद हुआ था। कई बार कोर्ट केस तक की नौबत आई और परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार और बोर्ड सिर्फ तारीख बढ़ाने और आश्वासन देने तक सीमित हैं। इस वजह से कई उम्मीदवार उम्र सीमा पार कर रहे हैं और सरकारी नौकरी का मौका हाथ से निकलने का डर सता रहा है।