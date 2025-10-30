Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

भोजपुर में टला बड़ा हादसा! धान के खेत में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सांसद

Bihar Election: बिहार के भोजपुर जिले के गजराजगंज स्थित महुली खुर्द गांव के एक खेत में एक हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग हुई। इस हादसे में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 30, 2025

bihar election

खेत में लैंड हुआ हेलिकॉप्टर (फ़ोटो-फेसबुक)

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच भोजपुर जिले में एक बड़ा हादसा टल गया। एनडीए के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आए यूपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह का हेलीकॉप्टर गुरुवार को खराब मौसम के कारण धान के खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। बृजभूषण सिंह संदेश विधानसभा क्षेत्र में एनडीए समर्थित प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने आए थे।

बारिश बनी मुसीबत, खेत में उतारा गया हेलीकॉप्टर

जानकारी के मुताबिक, यह घटना भोजपुर जिले के गजराजगंज स्थित महुली खुर्द गांव की है। बृजभूषण सिंह संदेश विधानसभा क्षेत्र के उदवंतनगर के छोटा सासाराम में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। सभा समाप्त होने के बाद जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरा, तेज बारिश और धुंध के कारण दृश्यता अचानक कम हो गई। हेलीकॉप्टर के पायलट ने स्थिति बिगड़ती देख तुरंत आपात लैंडिंग (Emergency Landing) का निर्णय लिया और आस-पास कोई खुला स्थान न देखकर धान के खेत में ही हेलीकॉप्टर उतार दिया।

घटना स्थल पर उमड़ी भीड़, पुलिस ने संभाली स्थिति

हेलीकॉप्टर की खेत में लैंडिंग होते ही आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। कुछ देर में वहां भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हेलीकॉप्टर को सुरक्षा घेरे में ले लिया। फिलहाल पायलट और सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

बिहार चुनाव 2025 की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें

चुनाव प्रचार के लिए आए थे बृजभूषण सिंह

पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह भोजपुर जिले में जेडीयू प्रत्याशी राधाचरण साह के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। सभा के दौरान मंच पर पूर्व विधायक सुनील पांडेय और बिस्कोमान अध्यक्ष विशाल सिंह भी मौजूद थे। सभा समाप्त होने के बाद करीब 4:20 बजे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद यह धान के खेत में उतर गया।

जांच में जुटा प्रशासन

पुलिस ने पूरे क्षेत्र को सील कर लिया है और घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि खराब मौसम और दृश्यता कम होने के कारण यह आपात लैंडिंग करनी पड़ी। सौभाग्य से, इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, और सभी यात्री सुरक्षित हैं।

ये भी पढ़ें

छपरा की रैली में गरजे PM मोदी, बोले- RJD-कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, बिहार लूटने की रेटलिस्ट जारी की है
पटना
PM Modi In Bihar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

30 Oct 2025 06:41 pm

Published on:

30 Oct 2025 06:11 pm

Hindi News / Bihar / Patna / भोजपुर में टला बड़ा हादसा! धान के खेत में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सांसद

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025: राहुल गांधी के खिलाफ BJP ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, PM मोदी को लेकर कही थी ये बात

राष्ट्रीय

‘परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने पर 12 लाख करोड़ का आएगा खर्च, कहां से आएगा पैसा; जेपी नड्डा ने तेजस्वी से पूछा सवाल

राष्ट्रीय

मोकामा में गोलीबारी से हड़कंप! RJD नेता की हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप

bihar election
पटना

गंगा पथ से अटल पथ तक… एक्सप्रेसवे ने बदली बिहार की तस्वीर, CM नीतीश कुमार ने गिनाईं 20 साल की उपलब्धियां

Nitish Kumar
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.