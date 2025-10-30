भोजपुर में टला बड़ा हादसा! धान के खेत में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सांसद

खेत में लैंड हुआ हेलिकॉप्टर (फ़ोटो-फेसबुक)
Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच भोजपुर जिले में एक बड़ा हादसा टल गया। एनडीए के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आए यूपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह का हेलीकॉप्टर गुरुवार को खराब मौसम के कारण धान के खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। बृजभूषण सिंह संदेश विधानसभा क्षेत्र में एनडीए समर्थित प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने आए थे।
जानकारी के मुताबिक, यह घटना भोजपुर जिले के गजराजगंज स्थित महुली खुर्द गांव की है। बृजभूषण सिंह संदेश विधानसभा क्षेत्र के उदवंतनगर के छोटा सासाराम में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। सभा समाप्त होने के बाद जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरा, तेज बारिश और धुंध के कारण दृश्यता अचानक कम हो गई। हेलीकॉप्टर के पायलट ने स्थिति बिगड़ती देख तुरंत आपात लैंडिंग (Emergency Landing) का निर्णय लिया और आस-पास कोई खुला स्थान न देखकर धान के खेत में ही हेलीकॉप्टर उतार दिया।
हेलीकॉप्टर की खेत में लैंडिंग होते ही आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। कुछ देर में वहां भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हेलीकॉप्टर को सुरक्षा घेरे में ले लिया। फिलहाल पायलट और सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह भोजपुर जिले में जेडीयू प्रत्याशी राधाचरण साह के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। सभा के दौरान मंच पर पूर्व विधायक सुनील पांडेय और बिस्कोमान अध्यक्ष विशाल सिंह भी मौजूद थे। सभा समाप्त होने के बाद करीब 4:20 बजे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद यह धान के खेत में उतर गया।
पुलिस ने पूरे क्षेत्र को सील कर लिया है और घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि खराब मौसम और दृश्यता कम होने के कारण यह आपात लैंडिंग करनी पड़ी। सौभाग्य से, इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, और सभी यात्री सुरक्षित हैं।
