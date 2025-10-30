भोजपुर में टला बड़ा हादसा! धान के खेत में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सांसद

जानकारी के मुताबिक, यह घटना भोजपुर जिले के गजराजगंज स्थित महुली खुर्द गांव की है। बृजभूषण सिंह संदेश विधानसभा क्षेत्र के उदवंतनगर के छोटा सासाराम में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। सभा समाप्त होने के बाद जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरा, तेज बारिश और धुंध के कारण दृश्यता अचानक कम हो गई। हेलीकॉप्टर के पायलट ने स्थिति बिगड़ती देख तुरंत आपात लैंडिंग (Emergency Landing) का निर्णय लिया और आस-पास कोई खुला स्थान न देखकर धान के खेत में ही हेलीकॉप्टर उतार दिया।