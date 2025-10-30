छपरा की रैली में गरजे PM मोदी, बोले- RJD-कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, बिहार लूटने की रेटलिस्ट जारी की है

पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी नेताओं पर राम मंदिर को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, “500 साल के इंतजार के बाद जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, तो देश के करोड़ों लोग दर्शन करने गए। लेकिन क्या आपने कभी कांग्रेस या RJD के किसी नेता को अयोध्या जाते देखा है? नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो श्रीराम के दर्शन करेंगे, तो उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, उनका तुष्टिकरण का गणित बिगड़ जाएगा।” मोदी ने कहा कि जो राम के नहीं, वो देश के भी नहीं और जनता को ऐसे दलों की असलियत पहचाननी होगी।