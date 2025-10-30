Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

छपरा की रैली में गरजे PM मोदी, बोले- RJD-कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, बिहार लूटने की रेटलिस्ट जारी की है

PM Modi In Bihar: छपरा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि महागठबंधन का घोषणापत्र असल में बिहार को लूटने की रेटलिस्ट है। उन्होंने कहा कि हर घोषणा के पीछे जबरन वसूली, फिरौती, लूट और भ्रष्टाचार की बू आ रही है।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 30, 2025

PM Modi In Bihar

बिहार की चुनावी रैली में PM मोदी (फोटो- बिहार BJP X)

PM Modi In Bihar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को छपरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विरोधी दल RJD और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने विपक्ष के घोषणा पत्र को बिहार लूटने की रेटलिस्ट बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। पीएम मोदी ने कहा कि विरोधी दलों की हर घोषणा के पीछे का असली मकसद रंगदारी-फिरौती, लूट-खसूट और भ्रष्टाचार है, जिससे बिहार को एक बार फिर जंगलराज की ओर धकेला जा सके।

घोषणा पत्र नहीं, रेटलिस्ट जारी की है - PM मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, “RJD और कांग्रेस ने चुनाव के लिए घोषणा पत्र नहीं, रेटलिस्ट जारी की है। उनकी हर घोषणा के पीछे रंगदारी और लूट-खसोट का इरादा छिपा है। जिनके राज में बिहार को अंधेरे में धकेल दिया गया था, वही लोग अब विकास की बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके शासन में अपहरण, फिरौती और भ्रष्टाचार चरम पर था।” मोदी ने कहा कि बीजेपी और एनडीए का मकसद बिहार को विकास की ओर ले जाना है, जबकि विपक्ष का एजेंडा सिर्फ सत्ता में लौटकर बिहार को फिर से अराजकता में धकेलना है।

अयोध्या जाने से डरते हैं RJD-कांग्रेस के नेता - PM मोदी

पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी नेताओं पर राम मंदिर को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, “500 साल के इंतजार के बाद जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, तो देश के करोड़ों लोग दर्शन करने गए। लेकिन क्या आपने कभी कांग्रेस या RJD के किसी नेता को अयोध्या जाते देखा है? नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो श्रीराम के दर्शन करेंगे, तो उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, उनका तुष्टिकरण का गणित बिगड़ जाएगा।” मोदी ने कहा कि जो राम के नहीं, वो देश के भी नहीं और जनता को ऐसे दलों की असलियत पहचाननी होगी।

युवाओं से किया वादा - PM मोदी

प्रधानमंत्री ने बिहार के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा, “बिहार के नौजवानों, मैं आज आपको गारंटी देता हूं कि आपका सपना ही मेरा संकल्प है। जो सुशासन की शुरुआत आपके माता-पिता के वोट से हुई थी, अब उसे समृद्धि की राह पर ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है।” मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार और भाजपा मिलकर बिहार को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और आने वाला दशक बिहार के विकास का दशक होगा।

जंगलराज से मुक्ति दिलाने वाला वोट मत भूलिए - PM मोदी

प्रधानमंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने एक समय जंगलराज से मुक्ति दिलाई थी। उन्होंने कहा, “आपके एक वोट ने बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार के दलदल से निकाला था। अब वही वोट बिहार को समृद्धि की राह पर आगे बढ़ा सकता है। RJD और कांग्रेस को फिर मौका मिला तो बिहार फिर अंधेरे में चला जाएगा।”

बिहार चुनाव 2025 की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें

PM मोदी ने भिखारी ठाकुर की धरती को किया सलाम

पीएम मोदी ने छपरा की धरती को सलाम करते हुए कहा, “यह धरती आस्था, आंदोलन और कला की भूमि है। भिखारी ठाकुर जी ने इस मिट्टी की खुशबू और लोकजीवन की पीड़ा को गीतों में पिरोया था। भोजपुरी और समाज की सेवा जो उन्होंने की, वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।” उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बिहार के तीर्थस्थलों और धरोहरों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ रही है, ताकि बिहार की सांस्कृतिक पहचान और मजबूत हो।

महागठबंधन बिहारियों का अपमान कर रहा - PM मोदी

पीएम मोदी ने विपक्षी INDIA गठबंधन पर भी हमला बोला और कहा, “जिन लोगों ने बिहारियों का अपमान किया, उन्हें RJD ने प्रचार में बुलाया है। ये वही लोग हैं जो बिहार के परिश्रमी युवाओं का मज़ाक उड़ाते हैं। लेकिन मैं बिहार के हर युवा से कहना चाहता हूं कि गर्व करो अपनी मिट्टी पर, क्योंकि बिहार का इतिहास ही भारत का भविष्य है।”

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव में गोलीबारी! टिकारी में NDA प्रत्याशी अनिल कुमार पर जानलेवा हमला, सिर पर लगी चोट और टूटा हाथ
गया
bihar election

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

PM नरेन्द्र मोदी

pm modi

PM Narendra Modi

Published on:

30 Oct 2025 03:49 pm

Hindi News / Bihar / Patna / छपरा की रैली में गरजे PM मोदी, बोले- RJD-कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, बिहार लूटने की रेटलिस्ट जारी की है

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Election 2025: ‘कमल का बटन इतना जोर से दबाएं कि झटके इटली में लगें’, रैली को संबोधित करते हुए बोले अमित शाह

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: पीएम मोदी ने अपनी सभा में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन की चर्चा कर आरजेडी पर कसा तंज

Pm Modi in CG: परिक्रमा पथ पर प्रधानमंत्री होंगे रथ पर सवार, शांति शिखर में लगाएंगे ध्यान, जानें मिनट टू मिनट प्रोग्राम
पटना

बिहार चुनाव 2025: छपरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के सामने किला बचाने की चुनौती, पीएम मोदी की सभा आज

PM Modi
पटना

बढ़ रहा लालू परिवार में विवाद, तेज प्रजाप के काफिले पर हुआ हमला, तेजस्वी के गुंडों पर लगाया आरोप

Tejashwi Yadav and Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.