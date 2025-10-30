छपरा की रैली में गरजे PM मोदी, बोले- RJD-कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, बिहार लूटने की रेटलिस्ट जारी की है

बिहार की चुनावी रैली में PM मोदी (फोटो- बिहार BJP X)
PM Modi In Bihar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को छपरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विरोधी दल RJD और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने विपक्ष के घोषणा पत्र को बिहार लूटने की रेटलिस्ट बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। पीएम मोदी ने कहा कि विरोधी दलों की हर घोषणा के पीछे का असली मकसद रंगदारी-फिरौती, लूट-खसूट और भ्रष्टाचार है, जिससे बिहार को एक बार फिर जंगलराज की ओर धकेला जा सके।
प्रधानमंत्री ने कहा, “RJD और कांग्रेस ने चुनाव के लिए घोषणा पत्र नहीं, रेटलिस्ट जारी की है। उनकी हर घोषणा के पीछे रंगदारी और लूट-खसोट का इरादा छिपा है। जिनके राज में बिहार को अंधेरे में धकेल दिया गया था, वही लोग अब विकास की बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके शासन में अपहरण, फिरौती और भ्रष्टाचार चरम पर था।” मोदी ने कहा कि बीजेपी और एनडीए का मकसद बिहार को विकास की ओर ले जाना है, जबकि विपक्ष का एजेंडा सिर्फ सत्ता में लौटकर बिहार को फिर से अराजकता में धकेलना है।
पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी नेताओं पर राम मंदिर को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, “500 साल के इंतजार के बाद जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, तो देश के करोड़ों लोग दर्शन करने गए। लेकिन क्या आपने कभी कांग्रेस या RJD के किसी नेता को अयोध्या जाते देखा है? नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो श्रीराम के दर्शन करेंगे, तो उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, उनका तुष्टिकरण का गणित बिगड़ जाएगा।” मोदी ने कहा कि जो राम के नहीं, वो देश के भी नहीं और जनता को ऐसे दलों की असलियत पहचाननी होगी।
प्रधानमंत्री ने बिहार के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा, “बिहार के नौजवानों, मैं आज आपको गारंटी देता हूं कि आपका सपना ही मेरा संकल्प है। जो सुशासन की शुरुआत आपके माता-पिता के वोट से हुई थी, अब उसे समृद्धि की राह पर ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है।” मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार और भाजपा मिलकर बिहार को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और आने वाला दशक बिहार के विकास का दशक होगा।
प्रधानमंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने एक समय जंगलराज से मुक्ति दिलाई थी। उन्होंने कहा, “आपके एक वोट ने बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार के दलदल से निकाला था। अब वही वोट बिहार को समृद्धि की राह पर आगे बढ़ा सकता है। RJD और कांग्रेस को फिर मौका मिला तो बिहार फिर अंधेरे में चला जाएगा।”
पीएम मोदी ने छपरा की धरती को सलाम करते हुए कहा, “यह धरती आस्था, आंदोलन और कला की भूमि है। भिखारी ठाकुर जी ने इस मिट्टी की खुशबू और लोकजीवन की पीड़ा को गीतों में पिरोया था। भोजपुरी और समाज की सेवा जो उन्होंने की, वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।” उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बिहार के तीर्थस्थलों और धरोहरों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ रही है, ताकि बिहार की सांस्कृतिक पहचान और मजबूत हो।
पीएम मोदी ने विपक्षी INDIA गठबंधन पर भी हमला बोला और कहा, “जिन लोगों ने बिहारियों का अपमान किया, उन्हें RJD ने प्रचार में बुलाया है। ये वही लोग हैं जो बिहार के परिश्रमी युवाओं का मज़ाक उड़ाते हैं। लेकिन मैं बिहार के हर युवा से कहना चाहता हूं कि गर्व करो अपनी मिट्टी पर, क्योंकि बिहार का इतिहास ही भारत का भविष्य है।”
