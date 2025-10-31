बिहार: ‘मोंथा’ तूफान ने चुनाव प्रचार की रफ्तार पर लगाया ब्रेक; 16 में से 14 हेलीकॉप्टरों की उड़ानें रद्द

बिहार में 06 नवंबर को पहले चरण का मतदान है। चुनाव प्रचार भी अब अंतिम दौर में है। एनडीए और महागठबंधन के स्टार प्रचारकों ने इसको लेकर अपने-अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन उनके चुनाव प्रचार को मोंथा तूफान ने ब्रेक लगा दियाहै। मोंथा तूफान की वजह से बिहार में पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से प्रचार की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गई है। शुक्रवार को भी बारिश की वजह से हेलीपैड खराब होने से स्टार प्रचारकों की 14 उड़ाने रद्द हो गई। इसकी वजह से कई चुनावी सभाएं रद्द हो गईं।