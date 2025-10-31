Patrika LogoSwitch to English

बिहार: 'मोंथा' तूफान ने चुनाव प्रचार की रफ्तार पर लगाया ब्रेक; 16 में से 14 हेलीकॉप्टरों की उड़ानें रद्द

बिहार में मोंथा तूफान की वजह से हेलीकॉप्टरों की उड़ानों पर ब्रेक लग गया है। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार चार नवंबर को थम जायेगा। ऐसे में बिहार के कई जिलों में हो रही बारिश ने प्रत्याशियों की नींद उड़ा दी है।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 31, 2025

Bijapur Naxal Encounter: नक्सलियों पर हेलीकॉप्टर से हो रही बमबारी, सामने आया VIDEO, देखें

बिहार में 06 नवंबर को पहले चरण का मतदान है। चुनाव प्रचार भी अब अंतिम दौर में है। एनडीए और महागठबंधन के स्टार प्रचारकों ने इसको लेकर अपने-अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन उनके चुनाव प्रचार को मोंथा तूफान ने ब्रेक लगा दियाहै। मोंथा तूफान की वजह से बिहार में पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से प्रचार की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गई है। शुक्रवार को भी बारिश की वजह से हेलीपैड खराब होने से स्टार प्रचारकों की 14 उड़ाने रद्द हो गई। इसकी वजह से कई चुनावी सभाएं रद्द हो गईं।

16 में से 14 हेलीकॉप्टरों की उड़ानें रद्द

बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए 16 हेलीकॉप्टर बुक कराए गए हैं। शुक्रवार को इसमें से सिर्फ दो ही उड़ान भरा, बाकी एयरपोर्ट के हैंगर में ही खड़े रहे। शुक्रवार को बीजेपी नेता मनोज तिवारी खगड़िया और तेज प्रताप यादव सिमरी बख्तियारपुर में सभा के लिए हेलीकॉप्टर से गए। बाकी हेलीपैड गीला होने की वजह से नहीं जा सकें। उनको अपनी उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी।

बारिश की वजह से उड़ाने रद्द

बिहार के विभिन्न जिलों में लगातार बारिश होने की वजह से चुनाव प्रचर के लिए सभा स्थल पर बने हेलीपैड गिला हो गया।जिसकी वजह हेलीकॉप्टर उतरने लायक नहीं था। इसकी वजह से ही उड़ाने रद्द करनी पड़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा,जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी सहित कई प्रमुख नेता हेलीकॉप्टर से प्रचार करने के लिए नहीं जा सके। मुख्यमंत्री सहित कई नेता सड़क मार्ग से चुनाव प्रचार करने के लिए सभा स्थल पर पहुंचे।

रैली में नहीं पहुंच पा रहे नेता जी

गुरुवार को मौसम खराब रहने की वजह से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए नहीं जा सके थे,जबकि भोजपुरी फिल्म अभिनेता सह बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पटना एयरपोर्ट के हैंगर से प्रचार करने के लिए उड़ान भरे थे। लेकिन सभा स्थल पर हेलीकॉप्टर के लैंडिंग नहीं होने की वजह से पुनः पटना वापस लौट आए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी कई जगहों पर सभा करना था। लेकिन एक जगह ही सभा करने के बाद वो वापस पटना लौट आई थी।

चार नवंबर को चुनाव प्रचार थम जायेगा

बिहार में पहले चरण का मतदान 6 और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। पहले चरण का चुनाव प्रचार 4 नवंबर को और दूसरे चरण का चुनाव प्रचार 9 नवंबर को थम जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए अब काफी कम समय बचे हैं। लेकिन, मोंथा तूफान बारिश की वजह से चुनाव प्रचार पर ब्रेक लगा दिया है।

हेलीपैड गिला रहने की वजह से हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पा रहा

पटना की दृश्यता शुक्रवार को 2000 मीटर थी, जबकि 4.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। इसकी वजह से पटना से हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन सभा स्थल के समीप हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सकता था। इसी कारण हेलीकॉप्टर से प्रचार करने वाले नेताओं का कार्यक्रम रद्द हो गया।

बिहार में ‘मोंथा’का कहर: कई जिलों में चुनाव प्रचार पर लगा ब्रेक, अगले 24 घंटे में झमाझम बारिश का अलर्ट
पटना
मौसम (फोटो सोर्स- पत्रिका)

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

31 Oct 2025 11:05 pm

31 Oct 2025 11:04 pm

