Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार में ‘मोंथा’का कहर: कई जिलों में चुनाव प्रचार पर लगा ब्रेक, अगले 24 घंटे में झमाझम बारिश का अलर्ट

Bihar Weather साइक्लोन 'मोंथा' का आज बिहार के 24 जिलों में प्रभाव दिखेगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने इन शहरों में अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 31, 2025

मौसम (फोटो सोर्स- पत्रिका)

मौसम (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Bihar Weather: मौसम विभाग ने पटना समेत बिहार के 24 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में बारिश की वजह से जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। इसको लेकर प्रशासन को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। बिहार चुनाव को लेकर इन शहरों में होने वाली जनसभा पर भी ब्रेक लगने की संभावना है। गुरूवार से ही इन शहरों में बारिश हो रही है।

चुनाव प्रचार हो सकता है प्रभावित

गुरुवार की देर रात से ही पटना समेत कई जिलों में बारिश हो रही है, जो सुबह भी जारी है। बारिश की वजह से आज (शुक्रवार) बक्सर में कई प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक बिहार में झमाझम बारिश होने की संभावना है। इसको देखते हुए बिहार के कई जिलों शुक्रवार को होने वाली जनसभा भी रद्द होने की संभावना है।

कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 24 जिलों में होने की संभावना है। इन शहरों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं अररिया, किशनगंज, मुंगेर, बांका एवं सुपौल जिले के कुछ स्थान पर बहुत भारी को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। भागलपुर, जमुई, दरभंगा और मधुबनी जिले के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

बारिश पर कब लगेगा ब्रेक

मौसम विभाग के अनुसार 02 नवंबर (रविवार) से बादल छंटने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि बादल छंटते ही न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। इससे सुबह और शाम के समय लोगों को ठंड का एहसास होगा। इधर, गुरुवार को पटना सहित राज्य के 20 जिलों में बारिश हुई। इस दौरान पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक 13.4 मिलीमीटर बारिश हुई।

पटना में भी हो रही बारिश

राजधानी पटना में गुरूवार की देर रात से बारिश हो रही है। शुक्रवार को भी बारिश होने की संभावना है। इसकी वजह से न्यूनतम तापमान में 3.1 और अधिकतम तापमान में 4.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव 2025: छपरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के सामने किला बचाने की चुनौती, पीएम मोदी की सभा आज
पटना
PM Modi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

31 Oct 2025 08:10 am

Published on:

31 Oct 2025 08:09 am

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार में ‘मोंथा’का कहर: कई जिलों में चुनाव प्रचार पर लगा ब्रेक, अगले 24 घंटे में झमाझम बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025: मुजफ्फपुर में पीएम मोदी ने 21 वर्षो के बाद क्यों की अचानक से गोलू की चर्चा, जानिए क्या है पूरी घटना..

pm modi bihar rally
पटना

चिराग पासवान की सभा में सेल्फी के लिए बेकाबू हुई भीड़, पुलिस लाठीचार्ज करने ही वाली थी कि… मंत्री बोले- नहीं चलेगी एक भी लाठी

वैशाली में चिराग पासवान
पटना

मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या मामले में अनंत सिंह की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव के पहले चरण की 91 सीटें ‘रेड अलर्ट’ घोषित, 75% विधानसभा क्षेत्रों में 3 से ज्यादा उम्मीदवार पर आपराधिक मामले

bihar elections
पटना

Indian Railways: गया जी-शकूर बस्ती छठ स्पेशल ने बनाया इतिहास, बनी DFC कॉरिडोर पर दौड़ने वाली पहली पैसेंजर ट्रेन

indian railways
गया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.