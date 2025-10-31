बिहार में ‘मोंथा’का कहर: कई जिलों में चुनाव प्रचार पर लगा ब्रेक, अगले 24 घंटे में झमाझम बारिश का अलर्ट

मौसम (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Bihar Weather: मौसम विभाग ने पटना समेत बिहार के 24 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में बारिश की वजह से जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। इसको लेकर प्रशासन को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। बिहार चुनाव को लेकर इन शहरों में होने वाली जनसभा पर भी ब्रेक लगने की संभावना है। गुरूवार से ही इन शहरों में बारिश हो रही है।
गुरुवार की देर रात से ही पटना समेत कई जिलों में बारिश हो रही है, जो सुबह भी जारी है। बारिश की वजह से आज (शुक्रवार) बक्सर में कई प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक बिहार में झमाझम बारिश होने की संभावना है। इसको देखते हुए बिहार के कई जिलों शुक्रवार को होने वाली जनसभा भी रद्द होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 24 जिलों में होने की संभावना है। इन शहरों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं अररिया, किशनगंज, मुंगेर, बांका एवं सुपौल जिले के कुछ स्थान पर बहुत भारी को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। भागलपुर, जमुई, दरभंगा और मधुबनी जिले के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार 02 नवंबर (रविवार) से बादल छंटने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि बादल छंटते ही न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। इससे सुबह और शाम के समय लोगों को ठंड का एहसास होगा। इधर, गुरुवार को पटना सहित राज्य के 20 जिलों में बारिश हुई। इस दौरान पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक 13.4 मिलीमीटर बारिश हुई।
राजधानी पटना में गुरूवार की देर रात से बारिश हो रही है। शुक्रवार को भी बारिश होने की संभावना है। इसकी वजह से न्यूनतम तापमान में 3.1 और अधिकतम तापमान में 4.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है।
