बिहार में ‘मोंथा’का कहर: कई जिलों में चुनाव प्रचार पर लगा ब्रेक, अगले 24 घंटे में झमाझम बारिश का अलर्ट

Bihar Weather: मौसम विभाग ने पटना समेत बिहार के 24 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में बारिश की वजह से जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। इसको लेकर प्रशासन को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। बिहार चुनाव को लेकर इन शहरों में होने वाली जनसभा पर भी ब्रेक लगने की संभावना है। गुरूवार से ही इन शहरों में बारिश हो रही है।