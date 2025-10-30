बिहार चुनाव 2025: छपरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के सामने किला बचाने की चुनौती, पीएम मोदी की सभा आज

पीएम नरेंद्र मोदी (फोटो - आईएएनएस)
बिहार चुनाव 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरूवार (30 अक्टूबर) को छपरा हवाई अड्डा परिसर में प्रस्तावित चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए शहर के कई मार्गों पर वाहनों के प्रवेश और परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह व्यवस्था 30 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रभावी रहेगा।
छपरा में पीएम मोदी आज अपनी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। छपरा विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ है। पिछले 15 वर्षो से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन, 2025 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर आरजेडी ने भोजपुरी फिल्म अभिनेता खेसारी लाल यादव को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनाव को रोचक बना दिया है। इसके साथ बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर बागी प्रत्याशी राखी गुप्ता भी बीजेपी के लिए एक परेशानी बनी हुई है। जन सुराज ने जातिय समीकरण को साधते हुए इस सीट पर आईपीएस अधिकारी जय प्रकाश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसकी वजह से बीजेपी के सामने अपने गढ़ बचाने की चुनौती है। जबकि आरजेडी के सामने एक बार फिर से इस सीट को अपने नाम करने की चुनौती है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, सीएम नीतीश कुमार और भोजपुरी फिल्म अभिनेता रवि किशन अपनी सभा कर बीजेपी प्रत्याशी छोटी कुमारी के लिए वोट मांग चुके हैं।
2010 से छपरा विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2010 में बीजेपी के टिकट पर सबसे पहले जनार्दन सिंह सिग्रीवाल यहां से चुनाव जीते थे। इसके बाद 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में डॉ सीएन गुप्ता चुनाव जीते। 2025 के विधानसभा चुनाव में टिकट की रेस में डॉ सीएन गुप्ता और राखी गुप्ता सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन,पार्टी ने उम्र अधिक होने की वजह से उनको टिकट देने से मना कर दिया और उनकी जगह पार्टी ने छोटी कुमारी को अपना प्रत्याशी बनाया। इससे राखी गुप्ता नाराज हो गई और अपना निर्दलीय नामांकन कर दिया। इधर,आरजेडी ने भोजपुरी फिल्म अभिनेता खेसारी लाल यादव को अपना प्रत्याशी बना दिया। बीजेपी के बागी राखी गुप्ता और भोजपुरी फिल्म अभिनेता खेसारी के चुनाव मैदान में उतरने से यह चुनाव रोचक हो गया।
चुनाव करीब आने के साथ ही छपरा विधानसभा सीट पर चुनाव भी रोचक हो गया है। एनडीए को जहां इस सीट पर बागी प्रत्याशी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महागठबंधन प्रत्याशी भोजपुरी फिल्म अभिनेता खेसारी लाल यादव की सभा में आने वाली भीड़ की वजह से आरजेडी नेता उत्साहित हैं। आरजेडी उम्मीदवार खेसारी को देखने के लिए घंटो उनेक फैन सभा और रैली में इंतजार कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव को दूध से अभिषेक कराया जा रहा है और ढोल नगाड़े से उनपर फूलों की बारिश की जा रही है।
