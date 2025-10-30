बिहार चुनाव 2025: छपरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के सामने किला बचाने की चुनौती, पीएम मोदी की सभा आज

छपरा में पीएम मोदी आज अपनी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। छपरा विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ है। पिछले 15 वर्षो से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन, 2025 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर आरजेडी ने भोजपुरी फिल्म अभिनेता खेसारी लाल यादव को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनाव को रोचक बना दिया है। इसके साथ बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर बागी प्रत्याशी राखी गुप्ता भी बीजेपी के लिए एक परेशानी बनी हुई है। जन सुराज ने जातिय समीकरण को साधते हुए इस सीट पर आईपीएस अधिकारी जय प्रकाश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसकी वजह से बीजेपी के सामने अपने गढ़ बचाने की चुनौती है। जबकि आरजेडी के सामने एक बार फिर से इस सीट को अपने नाम करने की चुनौती है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, सीएम नीतीश कुमार और भोजपुरी फिल्म अभिनेता रवि किशन अपनी सभा कर बीजेपी प्रत्याशी छोटी कुमारी के लिए वोट मांग चुके हैं।