जदयू के ‘टाइगर अभी जिंदा है’ के जवाब में महागठबंधन का ‘अलविदा चाचा’, काउंटिंग से पहले पटना में पोस्टर वॉर

यह पोस्टर समाजवादी पार्टी यूथ विंग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर यादव द्वारा लगाया गया है। इसमें तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की तस्वीरें एक साथ लगी हैं। पोस्टर में लिखी पंक्तियां न सिर्फ राजनीतिक व्यंग्य हैं, बल्कि जनमत की ताकत का इशारा भी देती हैं। पोस्टर में लिखा गया है, “जनता जब हुंकार भरे तो महलों की नींव उखड़ती है, साँसों के बल पर ताज हवा में उड़ती है। जनमत की रोके राह ‘शाह’ में ताव कहाँ, सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी सरकार आती है।”