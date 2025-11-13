Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

जदयू के ‘टाइगर अभी जिंदा है’ के जवाब में महागठबंधन का ‘अलविदा चाचा’, काउंटिंग से पहले पटना में पोस्टर वॉर

Bihar Election: बिहार में किसकी सरकार बन रही है यह शुक्रवार को साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पटना की सड़कों पर पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। जहां जदयू ने नीतीश कुमार को टाइगर बताते हुए पोस्टर लगाया है। वहीं महागठबंधन ने नीतीश कुमार पर व्यंग्य करते हुए अलविदा चाचा का पोस्टर लगाया है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 13, 2025

bihar election

पटना की सड़कों पर लगा पोस्टर

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने से पहले राजधानी पटना की सियासत अब दीवारों पर उतर आई है। मतगणना से एक दिन पहले जनता दल (यूनाइटेड) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के समर्थकों के बीच पोस्टर पॉलिटिक्स ने माहौल को पूरी तरह गर्मा दिया है। अब राजनीतिक बयानबाज़ी सिर्फ मंचों या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर भी चुनावी संदेश और हमले से सजे हैं।

जदयू का पोस्टर - टाइगर अभी ज़िंदा है

पटना के जदयू कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर लगाया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस पोस्टर में नीतीश कुमार को टाइगर बताया है। पोस्टरों पर बड़े अक्षरों में लिखा गया है, “टाइगर अभी ज़िंदा है।” पोस्टर में नीतीश कुमार को दलित, महादलित, पिछड़ा, अतिपिछड़ा, सवर्ण और अल्पसंख्यक का संरक्षक बताया गया है। यह पोस्टर पूर्व मंत्री रंजीत सिन्हा द्वारा लगवाया गया है। इससे पहले पटना के अलग अलग इलाकों में नीतीश कुमार के कई अन्य पोस्टर भी लगाए गए थे।

महागठबंधन का पलटवार - अलविदा चाचा!

वहीं दूसरी तरफ, पटना के राजद कार्यालय के बाहर एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। यहां नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए व्यंग्यात्मक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है, "अलविदा चाचा! सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी सरकार आ रही है।"

यह पोस्टर समाजवादी पार्टी यूथ विंग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर यादव द्वारा लगाया गया है। इसमें तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की तस्वीरें एक साथ लगी हैं। पोस्टर में लिखी पंक्तियां न सिर्फ राजनीतिक व्यंग्य हैं, बल्कि जनमत की ताकत का इशारा भी देती हैं। पोस्टर में लिखा गया है, “जनता जब हुंकार भरे तो महलों की नींव उखड़ती है, साँसों के बल पर ताज हवा में उड़ती है। जनमत की रोके राह ‘शाह’ में ताव कहाँ, सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी सरकार आती है।”

पटना में दीवारों की सियासत

बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर कोई नई बात नहीं है। अक्सर अलग-अलग पार्टियां एक-दूसरे पर हमला करने या खुद को बेहतर दिखाने के लिए पोस्टरों का इस्तेमाल करती रही हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही कई पार्टियों ने पोस्टरों के ज़रिए एक-दूसरे पर तीखे हमले किए थे। अब मतगणना से पहले भी यही नज़ारा देखने को मिल रहा है। मतगणना से पहले का माहौल ऐसा हो गया है मानो राजनीति सड़कों और दीवारों पर उतर आई हो।

ये भी पढ़ें

Bihar Election: मतगणना से पहले अचानक JDU ऑफिस क्यों पहुंचे BJP प्रदेश अध्यक्ष? MLC संजय गांधी से की मुलाकात
पटना
bihar election

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

नीतीश कुमार

Published on:

13 Nov 2025 04:15 pm

Hindi News / Bihar / Patna / जदयू के ‘टाइगर अभी जिंदा है’ के जवाब में महागठबंधन का ‘अलविदा चाचा’, काउंटिंग से पहले पटना में पोस्टर वॉर

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘असंवैधानिक गतिविधियों के लिए तैयार…’, नतीजों से पहले तेजस्वी यादव ने अपने प्रत्याशियों से ऐसा क्यों कहा

तेजस्वी ने प्रत्याशियों के साथ की बैठक
राष्ट्रीय

Bihar Election: मतगणना से पहले अचानक JDU ऑफिस क्यों पहुंचे BJP प्रदेश अध्यक्ष? MLC संजय गांधी से की मुलाकात

bihar election
पटना

Bihar Election Result से पहले जदयू ऑफिस के बाहर लगा ‘टाइगर अभी जिंदा है…’ का पोस्टर, क्या बीजेपी को है संकेत?

पटना

Bihar Election: ‘गड़बड़ी हुई तो बिहार में दिखेगा नेपाल, बांग्लादेश जैसा नजारा’, काउंटिंग से पहले RJD MLC का भड़काऊ बयान

Bihar Election
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.