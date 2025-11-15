Bihar Election Result : 11 सीटों पर हारते- हारते जीत गए नेता जी, कोई 27 वोटों से जीते तो कोई 95 वोटों से हारे

Bihar Election Result बिहार में एनडीए कार्यकर्ता अपनी शानदार जीत का जश्न मना रहे हैं। एनडीए गठबंधन को बिहार में 203 सीटें मिली। यह अभी तक की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। लेकिन, ऐसा नहीं है कि एनडीए गठबंधन को हर सीट पर भारी वोटों के अंतर से जीत मिली है। बिहार की 11 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां एनडीए को अपनी जीत के लिए अन्तिम समय तक संघर्ष करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल (यूनाइटेड) या JD(U) उम्मीदवारों की रिकॉर्ड तोड़ जीत के बीच, इन सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली, जहाँ जीत का अंतर मात्र 27 वोटों का था। इससे साफ है कि इन सीटों पर महागठबंधन ने टक्कर कितनी कड़ी दी।