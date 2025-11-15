Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Election Result : 11 सीटों पर हारते- हारते जीत गए नेता जी, कोई 27 वोटों से जीते तो कोई 95 वोटों से हारे

Bihar Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की सुनामी में महागठबंधन का सूपड़ा गया। लेकिन बिहार विधानसभा में कई सीटें ऐसी भी रहीं जहां हार-जीत का फैसला महज 27 वोटों के अंतर से हुआ।

1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 15, 2025

Bihar Election 2025

बिहार विधानसभा चुनाव (Photo-Patrika)

Bihar Election Result बिहार में एनडीए कार्यकर्ता अपनी शानदार जीत का जश्न मना रहे हैं। एनडीए गठबंधन को बिहार में 203 सीटें मिली। यह अभी तक की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। लेकिन, ऐसा नहीं है कि एनडीए गठबंधन को हर सीट पर भारी वोटों के अंतर से जीत मिली है। बिहार की 11 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां एनडीए को अपनी जीत के लिए अन्तिम समय तक संघर्ष करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल (यूनाइटेड) या JD(U) उम्मीदवारों की रिकॉर्ड तोड़ जीत के बीच, इन सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली, जहाँ जीत का अंतर मात्र 27 वोटों का था। इससे साफ है कि इन सीटों पर महागठबंधन ने टक्कर कितनी कड़ी दी।

बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी

बिहार में पहली बार BJP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी को 89 सीटों पर बहुमत मिला है। इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन बाद में विपक्ष के विधायक अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। जिसकी वजह से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। 2025 के विधानसभा चुनाव में JD(U) 85 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। 2020 में सबसे बड़ी पार्टी रही RJD की सीटें इस चुनाव में घटकर 25 रह गईं, जिसकी वजह से वह तीसरे नंबर की पार्टी बन गई।

27 वोटों के अंतर से जीते प्रत्याशी

विधानसभाजीतेहारेअंतर
अगियांव विधानसभा सीटमहेश पासवान(बीजेपी)शिव प्रकाश रंजन (सीपीआईएमल)95 वोट
बलरामपुर विधानसभा सीट
संगीता देवी (एलजेपीआर)मो. आदिल हसन (एआईएमआईएम)389 वोट
बख्तियारपुर अरुण कुमार (एलजेपीआर)अनिरुद्ध कुमार (आरजेडी)981 वोट
बोध गया कुमार सर्वजीत (आरजेडी) श्यामदेव पासवान (एलजेपीआर)881 वोट
छनपटिया अभिषेक रंजन (कांग्रेस)उमाकांत सिंह (बीजेपी)602 वोट
ढाका पवन कुमार जायसवाल(बीजेपी)फासिल रहमान (आरजेडी)119 वोट
फारबिसगंज मनोज बिस्वास(कांग्रेस)विद्यासागर केशरी(बीजेपी)221 वोट
जहानाबाद राहुल कुमार(आरजेडी)चंद्रेश्वर प्रसाद(जेडीयू)255 वोट
रामगढ़ सतीश कुमार सिंह यादव(बीएसपी)अशोक कुमार सिंह (बीजेपी)175 वोट
संदेश राधाचरण शाह (जेडीयू)दीपू सिंह(आरजेडी)27 वोट
तरैया जनक सिंह (बीजेपी)शैलेंद्र प्रताप (आरजेडी)737 वोट

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

15 Nov 2025 09:27 am

Published on:

15 Nov 2025 09:23 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election Result : 11 सीटों पर हारते- हारते जीत गए नेता जी, कोई 27 वोटों से जीते तो कोई 95 वोटों से हारे

