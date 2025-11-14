Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Election Results 2025: भोजपुरी स्टार खेसारी यादव को किसने चटा दी धूल, जानिए कौन है छोटी कुमारी?

Bihar Election Results 2025: : छपरा विधानसभा सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। इस सीट पर पिछले चार दफा से बीजेपी प्रत्याशी विजयी होते आ रहे हैं। खेसारी लाल यादव की एंट्री से यहां मुकाबला रोचक हो गया था।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 14, 2025

Bihar Election Result बिहार चुनाव 2025 का सबसे रोमांचक और चौंकाने वाला परिणाम छपरा विधानसभा सीट से सामने आया है। छपरा विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी छोटी कुमारी ने भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को हरा कर जीत अपने नाम कर लिया। जबकि इस सीट पर छोटी कुमारी को अपने ही बागी प्रत्याशी का विरोध भी सहना पड़ा। बावजूद छोटी कुमारी ने यह सीट अपने नाम कर लिया। खेसारी यादव के नामांकन के साथ ही यह सीट चर्चा में आ गई थी। अब खेसारी लाल यादव के हारने पर यह सीट चर्चा में है।

क्यों हारे खेसारी?

सेलेब्रिटी और भोजपुरी के बड़े स्टार खेसारी लाल यादव को पराजित करने की वजह से छोटी कुमारी की चर्चा हो रही है। वैसे यह सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। इस सीट पर पिछले चार दफा से बीजेपी प्रत्याशी विजयी होते आ रहे हैं। इसकी वजह से छोटी कुमारी को यहां से शानदार जीत मिली। छोटी कुमारी को टिकट मिलने के बाद पार्टी के अंदर भी काफी विरोध झेलना पड़ा था।

कौन हैं छोटी कुमारी

छपरा सीट को पिछले 20 सालों से भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। बीजेपी ने यहां पर तीन दफा से विधायक रहे डॉ. सी.एन. गुप्ता का टिकट काटकर छोटी कुमारी पर अपना दांव खेला था। छोटी कुमारी भी पार्टी की उम्मीदों पर खरी उतरी और इस इस प्रतिष्ठित सीट फिर से जीत हासिल की। 35 वर्षीय छोटी कुमारी राजनीति में नई नहीं हैं। इससे पहले वो जिला पार्षद रह चुकी हैं। लेकिन, यह उनका पहला विधानसभा चुनाव था। इससे पहले वे पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रही हैं। उनकी शिक्षा 12th पास हैं। उनके पास करीब ₹1.4 करोड़ की संपत्ति है।

क्षेत्र के सबसे बड़े नेता को छोटी पसंद नहीं

सारण में बीजेपी के सबसे बड़े नेता को छोटी कुमारी पसंद नहीं थी। वे अपने समाज के ही किसी को यहां से टिकट दिलाना चाह रहे थे। लेकिन, पार्टी हाई कमान ने उनकी बात भी नहीं मानी। कहा जा रहा कि वे इससे नाराज थे। उन्होंने पार्टी आला कमान को बताया था कि आरजेडी इस दफा छपरा विधानसभा में एक बड़ा चेहरा उतार सकती है। लेकिन, पार्टी आला कमान में उनकी बात को दरकिनारा करते हुए छोटी पर ही भरोसा जताया था। छोटी भी विश्वास पर खरी उतरी और सीट को जीतकर पार्टी की झोली में डाल दिया।

ये भी पढ़ें

अनंत Vs सूरजभान की भिड़ंत: मोकामा का किंग कौन? अनंत सिंह की होगी वापसी या वीणा को मिलेगा मौका
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

14 Nov 2025 07:54 pm

Published on:

14 Nov 2025 07:50 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election Results 2025: भोजपुरी स्टार खेसारी यादव को किसने चटा दी धूल, जानिए कौन है छोटी कुमारी?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Election Result: रिजल्ट के दिन जनसुराज प्रत्याशी को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में मौत के बाद घर पर छाया मातम

जन सुराज के प्रत्याशी चन्द्रशेखर सिंह की हुई मौत
राष्ट्रीय

Bihar Election Result: बिहार में पहली बार ट्रांसजेंडर उम्मीदवार ने लड़ा चुनाव, जानिए प्रीति किन्नर का कैसा रहा प्रदर्शन

Bihar Election Result 2025
गोपालगंज

‘मोदी जी संग नीतीश…RJD फिनिश’, पूर्व गृह मंत्री ने ‘बिहार सीएम’ को लेकर कही बड़ी बात

Dr. Narottam Mishra
ग्वालियर

बिहार इलेक्शन में इस भोजपुरी सुपरस्टार ने उड़ाया गर्दा, बड़े-बड़े मठाधीश हुए धराशायी

pawan singh
भोजपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.