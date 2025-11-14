Bihar Election Results 2025: भोजपुरी स्टार खेसारी यादव को किसने चटा दी धूल, जानिए कौन है छोटी कुमारी?

छपरा सीट को पिछले 20 सालों से भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। बीजेपी ने यहां पर तीन दफा से विधायक रहे डॉ. सी.एन. गुप्ता का टिकट काटकर छोटी कुमारी पर अपना दांव खेला था। छोटी कुमारी भी पार्टी की उम्मीदों पर खरी उतरी और इस इस प्रतिष्ठित सीट फिर से जीत हासिल की। 35 वर्षीय छोटी कुमारी राजनीति में नई नहीं हैं। इससे पहले वो जिला पार्षद रह चुकी हैं। लेकिन, यह उनका पहला विधानसभा चुनाव था। इससे पहले वे पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रही हैं। उनकी शिक्षा 12th पास हैं। उनके पास करीब ₹1.4 करोड़ की संपत्ति है।