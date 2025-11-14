Bihar Election Results 2025: भोजपुरी स्टार खेसारी यादव को किसने चटा दी धूल, जानिए कौन है छोटी कुमारी?

Bihar Election Result बिहार चुनाव 2025 का सबसे रोमांचक और चौंकाने वाला परिणाम छपरा विधानसभा सीट से सामने आया है। छपरा विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी छोटी कुमारी ने भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को हरा कर जीत अपने नाम कर लिया। जबकि इस सीट पर छोटी कुमारी को अपने ही बागी प्रत्याशी का विरोध भी सहना पड़ा। बावजूद छोटी कुमारी ने यह सीट अपने नाम कर लिया। खेसारी यादव के नामांकन के साथ ही यह सीट चर्चा में आ गई थी। अब खेसारी लाल यादव के हारने पर यह सीट चर्चा में है।
सेलेब्रिटी और भोजपुरी के बड़े स्टार खेसारी लाल यादव को पराजित करने की वजह से छोटी कुमारी की चर्चा हो रही है। वैसे यह सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। इस सीट पर पिछले चार दफा से बीजेपी प्रत्याशी विजयी होते आ रहे हैं। इसकी वजह से छोटी कुमारी को यहां से शानदार जीत मिली। छोटी कुमारी को टिकट मिलने के बाद पार्टी के अंदर भी काफी विरोध झेलना पड़ा था।
छपरा सीट को पिछले 20 सालों से भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। बीजेपी ने यहां पर तीन दफा से विधायक रहे डॉ. सी.एन. गुप्ता का टिकट काटकर छोटी कुमारी पर अपना दांव खेला था। छोटी कुमारी भी पार्टी की उम्मीदों पर खरी उतरी और इस इस प्रतिष्ठित सीट फिर से जीत हासिल की। 35 वर्षीय छोटी कुमारी राजनीति में नई नहीं हैं। इससे पहले वो जिला पार्षद रह चुकी हैं। लेकिन, यह उनका पहला विधानसभा चुनाव था। इससे पहले वे पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रही हैं। उनकी शिक्षा 12th पास हैं। उनके पास करीब ₹1.4 करोड़ की संपत्ति है।
सारण में बीजेपी के सबसे बड़े नेता को छोटी कुमारी पसंद नहीं थी। वे अपने समाज के ही किसी को यहां से टिकट दिलाना चाह रहे थे। लेकिन, पार्टी हाई कमान ने उनकी बात भी नहीं मानी। कहा जा रहा कि वे इससे नाराज थे। उन्होंने पार्टी आला कमान को बताया था कि आरजेडी इस दफा छपरा विधानसभा में एक बड़ा चेहरा उतार सकती है। लेकिन, पार्टी आला कमान में उनकी बात को दरकिनारा करते हुए छोटी पर ही भरोसा जताया था। छोटी भी विश्वास पर खरी उतरी और सीट को जीतकर पार्टी की झोली में डाल दिया।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग