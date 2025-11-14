अनंत Vs सूरजभान की भिड़ंत: मोकामा का किंग कौन? अनंत सिंह की होगी वापसी या वीणा को मिलेगा मौका

Bihar Election Result :बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ देर में आने लगेंगे। मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू होगी। दोपहर 12 बजे तक रुझानों से तस्वीर साफ हो जाएगी। इस बीच सबकी नजर मोकामा पर है। इस सीट पर बाहुबली अनंत सिंह और आरजेडी की तरफ से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच मुकाबला हुआ। इसके बाद से यह चर्चा है कि मोकामा का किंग कौन होगा? पहले चरण की वोटिंग से पहले मोकामा के दबंग माने जाने वाले दुलारचंद की हत्या के बाद इस बार ये सीट और चर्चा में रही। उनकी हत्या के आरोप में अनंत सिंह जेल में हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि मोकामा सीट से कौन जीतता है।
इधर, बिहार चुनाव परिणाम के पहले ही मोकामा के दोनों बाहुबली नेता अनंत कुमार सिंह और सूरजभान सिंह के समर्थक जीत का दावा कर रहे हैं। अनंत सिंह के समर्थकों ने विजय जुलूस और महाभोज की तैयारी कर कर ली है। पंडित जी अनंत सिंह के जीत के लिए बंगला मुखी हवन कर रहे हैं। पटना स्थित सरकारी आवास पर भी पूजा पाठ किया गया। रुद्राभिषेक के लिए वाराणसी से पंडित आए हुए हैं।
सूरजभान सिंह की ओर से चुनाव परिणाम से पहले जश्न की तैयारी चल रही है। सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मोकामा से चुनाव मैदान में थी। सूरजभान सिंह के समर्थकों का दावा है कि 2000 की तरह ही हम लोगों की जीत होगी।।
मोकामा में अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की टक्कर के बीच दुलारचंद की हत्या का असर चुनाव के परिणाम पर कितना पड़ा है। कुछ देर में यह पता चल जायेगा। मोकामा को भूमिहारों की राजधानी कहा जाता है। 1990 से अभी तक इस सीट पर भूमिहार ही जीतते आ रहे हैं। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद यदि पिछड़ी जातियों के वोटर एकजुट होकर अनंत सिंह के खिलाफ मतदान किया होगा तो छोटे सरकार का विजय रथ रुक सकता है। लेकिन यदि पिछड़ी जातियों के वोटर में फुट हुई तो अनंत को हराना मुश्किल होगा।
