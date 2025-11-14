Patrika LogoSwitch to English

पटना

अनंत Vs सूरजभान की भिड़ंत: मोकामा का किंग कौन? अनंत सिंह की होगी वापसी या वीणा को मिलेगा मौका

Bihar Election Result : बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ देर में आने लगेंगे। मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू होगी और दोपहर 12 बजे तक रुझान आने लगेंगे। पटना जिला में सबसे पहले मोकामा विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम सामने आयेगा।

2 min read
पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 14, 2025

Bihar Election Result :बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ देर में आने लगेंगे। मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू होगी। दोपहर 12 बजे तक रुझानों से तस्वीर साफ हो जाएगी। इस बीच सबकी नजर मोकामा पर है। इस सीट पर बाहुबली अनंत सिंह और आरजेडी की तरफ से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच मुकाबला हुआ। इसके बाद से यह चर्चा है कि मोकामा का किंग कौन होगा? पहले चरण की वोटिंग से पहले मोकामा के दबंग माने जाने वाले दुलारचंद की हत्या के बाद इस बार ये सीट और चर्चा में रही। उनकी हत्या के आरोप में अनंत सिंह जेल में हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि मोकामा सीट से कौन जीतता है।

अनंत सिंह के घर महाभोज

इधर, बिहार चुनाव परिणाम के पहले ही मोकामा के दोनों बाहुबली नेता अनंत कुमार सिंह और सूरजभान सिंह के समर्थक जीत का दावा कर रहे हैं। अनंत सिंह के समर्थकों ने विजय जुलूस और महाभोज की तैयारी कर कर ली है। पंडित जी अनंत सिंह के जीत के लिए बंगला मुखी हवन कर रहे हैं। पटना स्थित सरकारी आवास पर भी पूजा पाठ किया गया। रुद्राभिषेक के लिए वाराणसी से पंडित आए हुए हैं।

सूरजभान सिंह के यहां भी भोज

सूरजभान सिंह की ओर से चुनाव परिणाम से पहले जश्न की तैयारी चल रही है। सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मोकामा से चुनाव मैदान में थी। सूरजभान सिंह के समर्थकों का दावा है कि 2000 की तरह ही हम लोगों की जीत होगी।।

मोकामा में क्या होगा इस बार?

मोकामा में अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की टक्कर के बीच दुलारचंद की हत्या का असर चुनाव के परिणाम पर कितना पड़ा है। कुछ देर में यह पता चल जायेगा। मोकामा को भूमिहारों की राजधानी कहा जाता है। 1990 से अभी तक इस सीट पर भूमिहार ही जीतते आ रहे हैं। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद यदि पिछड़ी जातियों के वोटर एकजुट होकर अनंत सिंह के खिलाफ मतदान किया होगा तो छोटे सरकार का विजय रथ रुक सकता है। लेकिन यदि पिछड़ी जातियों के वोटर में फुट हुई तो अनंत को हराना मुश्किल होगा।

Anta By Election Result 2025 Live: कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू, मौके पर जिला कलेक्टर मौजूद

anta upchunav result
बारां

Bihar Election Result: मोकामा से अनंत सिंह आगे, महुआ से तेज प्रताप को झटका! जानें कौन किसको दे रहा टक्कर?

राष्ट्रीय

Bihar Election: मतगणना के बीच बढ़ाई गई सीएम आवास की सुरक्षा, गोरखा बटालियन को किया गया तैनात

bihar election
पटना

Bihar Election 2025 Result : शुरुआती रुझानों में एनडीए 44 सीटों पर आगे

Bihar Election Result 2025 Live Updates Vote Counting Bihar chunav result 2025 bihar chunav natija ECI data
पटना

Bihar Election Result: बरबीघा में सिर्फ 20, दीघा में 35 राउंड में होगी गिनती, जानें किस सीट पर सबसे पहले आएगा रिजल्ट

14 नवंबर को बिहार में होगी मतगणना
पटना
