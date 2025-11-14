अनंत Vs सूरजभान की भिड़ंत: मोकामा का किंग कौन? अनंत सिंह की होगी वापसी या वीणा को मिलेगा मौका

Bihar Election Result :बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ देर में आने लगेंगे। मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू होगी। दोपहर 12 बजे तक रुझानों से तस्वीर साफ हो जाएगी। इस बीच सबकी नजर मोकामा पर है। इस सीट पर बाहुबली अनंत सिंह और आरजेडी की तरफ से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच मुकाबला हुआ। इसके बाद से यह चर्चा है कि मोकामा का किंग कौन होगा? पहले चरण की वोटिंग से पहले मोकामा के दबंग माने जाने वाले दुलारचंद की हत्या के बाद इस बार ये सीट और चर्चा में रही। उनकी हत्या के आरोप में अनंत सिंह जेल में हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि मोकामा सीट से कौन जीतता है।