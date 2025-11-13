अनंत Vs सूरजभान: रिजल्ट से पहले बाहुबलियों के घर महाभोज, छोटे सरकार का बेटा लंदन से कर रहा निगरानी

अनंत Vs सूरजभान: बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले उम्मीदवारों के खेमे में जीत के विश्वास के साथ दावत की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इस लिस्ट में सबसे चर्चित नाम है मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह और सूरजभान सिंह का। काउंटिंग से पहले मोकामा के दोनों प्रत्याशियों के घर पर महाभोज की तैयारी चल रही है। अनंत सिंह के पटना वाले आवास पर पिछले दो दिन से तैयारी चल रही है। इधर, ऐसी ही तैयारी सूरजभान सिंह के भी पटना के घर पर है। यह तो शु्क्रवार को तय होगा कि मोकामा का किंग कौन होगा? लेकिन जश्न की तैयारी दोनों तरफ से जोरों पर है।