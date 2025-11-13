Patrika LogoSwitch to English

पटना

अनंत Vs सूरजभान: रिजल्ट से पहले बाहुबलियों के घर महाभोज, छोटे सरकार का बेटा लंदन से कर रहा निगरानी

अनंत Vs सूरजभान: बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा में अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी के बीच बीच कड़ी टक्कर में कौन जीतेगा यह तो शुक्रवार को पता चलेगा। लेकिन, दोनों बाहुबलियों के घर पर जीत के जश्न की तैयारी है।

2 min read
पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 13, 2025

सूरजभान सिंह और अनंत सिंह

अनंत Vs सूरजभान: बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले उम्मीदवारों के खेमे में जीत के विश्वास के साथ दावत की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इस लिस्ट में सबसे चर्चित नाम है मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह और सूरजभान सिंह का। काउंटिंग से पहले मोकामा के दोनों प्रत्याशियों के घर पर महाभोज की तैयारी चल रही है। अनंत सिंह के पटना वाले आवास पर पिछले दो दिन से तैयारी चल रही है। इधर, ऐसी ही तैयारी सूरजभान सिंह के भी पटना के घर पर है। यह तो शु्क्रवार को तय होगा कि मोकामा का किंग कौन होगा? लेकिन जश्न की तैयारी दोनों तरफ से जोरों पर है।

अनंत सिंह का बेटा लंदन से कर रहा निगरानी

बाहुबली अनंत सिंह के महाभोज की तैयारियों की निगरानी लंदन से हो रही है। वीडियो कॉलिंग कर उनका बेटा इस तैयारी पर नजर रखे हुए है। महाभोज में आने के लिए अनंत सिंह की ओर से बहुत पहले से ही निमंत्रण कार्ड बांट दिए गए हैं। सोशल मीडियो की मदद से भी लोगों को आमंत्रित किया गया है। बाहुबली अनंत सिंह के पटना वाले माल रोड आवास पर भी महाभोज की तैयारियां हो रही है। महाभोज में आने वाले लोगों के लिए पंडाल बनकर तैयार हो गया है। 2 लाख रसगुल्ले और काले जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। चार दर्जन से ज्यादा हलवाई खाना बनाने में लगे हैं।

50 हजार लोगों के खाने की व्यवस्था

अनंत सिंह के घर पर खाने में पूरी-सब्जी, रसगुल्ले के साथ पुलाव,रायता और चटनी की व्यवस्था है। मिठाइयां बनाने के लिए 2 टैंकर सूधा के दूध मंगवाए गए है। इस भोज में पटना शहर और मोकामा से भी बड़ी संख्या लोग आएंगे। अनंत सिंह के पर सुबह दस बजे से भोज शुरू हो जाएगा। हलवाई को लोगों को गर्म- गर्म खाना खिलाने का निर्देश दिया गया है।

बिहार चुनाव 2025: RJD के यादव-मुस्लिम वोट बैंक में NDA ने लगा दी बड़ी सेंध, एग्जिट पोल ने चौंकाया
पटना
एग्जिट पोल में महागठबंधन को मिल रही हार

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

13 Nov 2025 08:35 pm

Published on:

13 Nov 2025 08:31 pm

Hindi News / Bihar / Patna / अनंत Vs सूरजभान: रिजल्ट से पहले बाहुबलियों के घर महाभोज, छोटे सरकार का बेटा लंदन से कर रहा निगरानी

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

Bihar Election: मतगणना से पहले तेजस्वी यादव ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, महागठबंधन के प्रमुख चेहरे हुए शामिल

पटना

Bihar Election Result: कैसे होती है वोटों की गिनती? जानें बिहार चुनाव परिणाम का प्रोसेस

14 नवंबर को बिहार में होगी मतगणना
राष्ट्रीय

Bihar Election: ‘नेपाल-बांग्लादेश जैसा नजारा…’ वाले बयान पर बुरे फंसे RJD MLC, DGP ने दिए कार्रवाई के आदेश

Bihar Election
पटना

Bihar Election: मतगणना से पहले ही BJP दफ्तर में जश्न की तैयारी, कोलकाता से फूल और मनेर के 500 किलो लड्डू का ऑर्डर

bihar election
पटना
