अनंत Vs सूरजभान: रिजल्ट से पहले बाहुबलियों के घर महाभोज, छोटे सरकार का बेटा लंदन से कर रहा निगरानी

सूरजभान सिंह और अनंत सिंह
अनंत Vs सूरजभान: बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले उम्मीदवारों के खेमे में जीत के विश्वास के साथ दावत की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इस लिस्ट में सबसे चर्चित नाम है मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह और सूरजभान सिंह का। काउंटिंग से पहले मोकामा के दोनों प्रत्याशियों के घर पर महाभोज की तैयारी चल रही है। अनंत सिंह के पटना वाले आवास पर पिछले दो दिन से तैयारी चल रही है। इधर, ऐसी ही तैयारी सूरजभान सिंह के भी पटना के घर पर है। यह तो शु्क्रवार को तय होगा कि मोकामा का किंग कौन होगा? लेकिन जश्न की तैयारी दोनों तरफ से जोरों पर है।
बाहुबली अनंत सिंह के महाभोज की तैयारियों की निगरानी लंदन से हो रही है। वीडियो कॉलिंग कर उनका बेटा इस तैयारी पर नजर रखे हुए है। महाभोज में आने के लिए अनंत सिंह की ओर से बहुत पहले से ही निमंत्रण कार्ड बांट दिए गए हैं। सोशल मीडियो की मदद से भी लोगों को आमंत्रित किया गया है। बाहुबली अनंत सिंह के पटना वाले माल रोड आवास पर भी महाभोज की तैयारियां हो रही है। महाभोज में आने वाले लोगों के लिए पंडाल बनकर तैयार हो गया है। 2 लाख रसगुल्ले और काले जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। चार दर्जन से ज्यादा हलवाई खाना बनाने में लगे हैं।
अनंत सिंह के घर पर खाने में पूरी-सब्जी, रसगुल्ले के साथ पुलाव,रायता और चटनी की व्यवस्था है। मिठाइयां बनाने के लिए 2 टैंकर सूधा के दूध मंगवाए गए है। इस भोज में पटना शहर और मोकामा से भी बड़ी संख्या लोग आएंगे। अनंत सिंह के पर सुबह दस बजे से भोज शुरू हो जाएगा। हलवाई को लोगों को गर्म- गर्म खाना खिलाने का निर्देश दिया गया है।
