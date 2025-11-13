बिहार चुनाव 2025: RJD के यादव-मुस्लिम वोट बैंक में NDA ने लगा दी बड़ी सेंध, एग्जिट पोल ने चौंकाया

बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले विभिन्न सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आने लगे हैं। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार आरजेडी के परंपरागत यादव और मुस्लिम वोटबैंक में इस बार एनडीए ने बड़ी सेंधमारी की है। बिहार में आमतौर पर माई (यादव और मुस्लिम) को तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का परंपरागत वोटर कहा जाता है। लेकिन, टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार 2025 के चुनाव में यादव वोटर्स ने एनडीए गठबंधन को वोट दिया। वो भी बड़ी तादाद में इन लोगों ने महागठबंधन की जगह एनडीए को वोट दिए हैं। जिसकी वजह से चुनाव के कई समीकरण बिगड़ गए हैं।