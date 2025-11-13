Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार चुनाव 2025: RJD के यादव-मुस्लिम वोट बैंक में NDA ने लगा दी बड़ी सेंध, एग्जिट पोल ने चौंकाया

बिहार चुनाव 2025:  टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में पहली बार लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के परंपरागत वोटर्स बड़ी तादाद में भाजपा-जेडीयू गठबंधन में शिफ्ट होते दिख रहे हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 13, 2025

एग्जिट पोल में महागठबंधन को मिल रही हार

राजद नेता तेजस्वी यादव। (फोटो- IANS)

बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले विभिन्न सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आने लगे हैं। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार आरजेडी के परंपरागत यादव और मुस्लिम वोटबैंक में इस बार एनडीए ने बड़ी सेंधमारी की है। बिहार में आमतौर पर माई (यादव और मुस्लिम) को तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का परंपरागत वोटर कहा जाता है। लेकिन, टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार 2025 के चुनाव में यादव वोटर्स ने एनडीए गठबंधन को वोट दिया। वो भी बड़ी तादाद में इन लोगों ने महागठबंधन की जगह एनडीए को वोट दिए हैं। जिसकी वजह से चुनाव के कई समीकरण बिगड़ गए हैं।

आरजेडी के परंपरागत वोट में सेंघमारी

टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार, बिहार के 23 फीसदी यादव मतदाताओं ने इस दफा एनडीए गठबंधन को वोट दिए हैं। सर्वे के अनुसार महागठबंधन को 67 फीसदी वोट मिलने की संभावना है। इसमें से तीन फीसदी ऊपर नीचे होने की संभावना है। इसी प्रकार मुस्लिम वोटर्स भी 2025 के चुनाव में एनडीए में शिफ्ट हो गए हैं। बिहार के मुस्लिमों ने करीब 12 फीसदी वोट एनडीए को वोट दिए हैं। जबकि महागठबंधन को 69फीसदी मुस्लिम ने वोट दिए हैं।

एनडीए को मिला ब्राह्रण, बनिया और राजपूत का समर्थन

बिहार की 58 फीसदी दलित (एससी) वोटर्स के वोट एनडीए के पक्ष में गए हैं। जबकि 26 फीसदी वोट महागठबंधन के पक्ष पड़ने की उम्मीद है। एनडीए को परंपरागत वोटर्स ब्राह्रण, बनिया और राजपूत के 63 फीसदी वोट मिले। जबकि इनका 19 फीसदी वोट महागठबंधन के पक्ष में पड़ा है। इसके अलावा, 55 फीसदी ओबीसी और ईबीसी ने एनडीए को और 24 फीसदी महागठबंधन के पक्ष में पड़ने की संभावना है।

लालू के वोटर पहली बार बीजेपी में हुए शिफ्ट

टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में भाजपा-जेडीयू गठबंधन ने लगभग सभी प्रमुख जातिगत समूहों (मुस्लिमों को छोड़कर) में अपनी मजबूत पैठ बनाई है। इसका चुनाव परिणाम में असर दिखने की संभावना है। सर्वे के अनुसार बिहार में
लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के परंपरागत वोटर पहली बार एनडीए में शिफ्ट होते दिख रहे हैं। हालांकि, बीजेपी इसके लिए लंबे समय से प्रयास कर रही थी। लेकिन, बिहार में उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। इस दफा पहली बार बीजेपी लालू प्रसाद के वोट बैंक में सेंघमारी करते दिख रही है।

ये भी पढ़ें

साउथ के सुपरस्टार की पत्नी का मोबाइल हैक कर 150 ठगों ने वसूले डेढ़ लाख, बिहार के गांव से है कनेक्शन
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

13 Nov 2025 09:41 am

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार चुनाव 2025: RJD के यादव-मुस्लिम वोट बैंक में NDA ने लगा दी बड़ी सेंध, एग्जिट पोल ने चौंकाया

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Axis My India: एग्जिट पोल में RJD सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बिहार में फिर नीतीश सरकार, जानें अन्य पार्टियों का हाल

Nitish Kumar and Tejashwi Yadav
राष्ट्रीय

Bihar Election: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पर FIR दर्ज, होटल में ठहरने से जुड़ा है मामला, काराकाट से लड़ रही हैं चुनाव

jyoti singh
पटना

Bihar Exit Poll 2025: नीतीश को नहीं तेजस्वी को देखना चाहते है सीएम, इस एग्जिट पोल में हुआ खुलासा

एक्सिस माय इंडिया ने तेजस्वी यादव को बताया सबसे पसंदीदा सीएम
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: 7 जिलों में क्यों बनाए गए एक से अधिक मतगणना केंद्र? 38 जिलों में 46 सेंटर पर होगी काउंटिंग

Vote counting by EVM
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.