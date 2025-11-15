Bihar Election Results 2025: पटना में जीत के बाद JDU ने पोस्टर में ‘संजय’ पर कसा तंज, लालू को बताया धृतराष्ट्र

Bihar Election Results 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बिहार की राजनीति में धृतराष्ट्र की एंट्री हुई है। इसको लेकर राजनीतिक तापमान भी बढ़ गया है। दरअसल, जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में आरजेडी प्रमुख लालू यादव को धृतराष्ट्र, राबड़ी देवी को गांधारी और तेजस्वी यादव को दुर्योधन के तौर पर दिखाया गया है। जबकि इस पोस्टर में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय यादव को संजय के रूप में दिखाया गया है। जदयू की ओर से लगाया गया यह पोस्टर बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। पोस्टर में धृतराष्ट्र को बोलते दिखाया गया है कि संजय तुमको क्या दिख रहा है, इसके जवाब में संजय यादव कह रहे हैं कि महाराज, हमको तो हरियाणा वाला मॉल दिख रहा है।