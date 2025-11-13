Bihar Election Result से पहले जदयू ऑफिस के बाहर लगा ‘टाइगर अभी ज़िंदा है…’ का पोस्टर, बिहार में बढ़ा राजनीतिक तापमान

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में विपक्षी महागठबंधन एनडीए में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा में देरी को लेकर बार- बार यह सवाल उठाता रहा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के पिछले बयानों का हवाला देकर एनडीए पर तंज कसने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा था। इस बीच जदयू ऑफिस के बाहर 'टाइगर अभी ज़िंदा है...' के पोस्टर के बाद बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। यही कारण है कि पार्टी को बैनर पोस्टर लगाने की जरूरत पड़ रही है। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता और विपक्ष के सीएम चेहरे तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि अगर एनडीए सत्ता में आती है तो नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे। जदयू ऑफिस के बाहर लगे इस पोस्टर के बाद इसपर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है।