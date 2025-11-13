Bihar Election Result से पहले जदयू ऑफिस के बाहर लगा ‘टाइगर अभी ज़िंदा है…’ का पोस्टर, बिहार में बढ़ा राजनीतिक तापमान

जदयू ऑफिस के बाहर लगे 'टाइगर अभी ज़िंदा है...' के पोस्टर। फोटो -एएनआई
Bihar Election Result पटना में जनता दल (यूनाइटेड) कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पोस्टर लगा है। यह पोस्टर बिहार के पूर्व मंत्री रंजीत सिन्हा के द्वारा लगवाया गया है। जिसमें सीएम नीतीश कुमार का फोटो है और उसपर लिखा है 'टाइगर अभी ज़िंदा है...'। जदयू ऑफिस के सामने लगे इस पोस्टर में नीतीश कुमार को समाज के हाशिये पर रहने वालों वंचित वर्ग और सभी समुदायों का "रक्षक" बताया गया है। इसके साथ ही नीतीश कुमार को बिहार का चौथी बार मुख्यमंत्री बनते देखने की इच्छा को दर्शाया गया है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में विपक्षी महागठबंधन एनडीए में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा में देरी को लेकर बार- बार यह सवाल उठाता रहा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के पिछले बयानों का हवाला देकर एनडीए पर तंज कसने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा था। इस बीच जदयू ऑफिस के बाहर 'टाइगर अभी ज़िंदा है...' के पोस्टर के बाद बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। यही कारण है कि पार्टी को बैनर पोस्टर लगाने की जरूरत पड़ रही है। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता और विपक्ष के सीएम चेहरे तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि अगर एनडीए सत्ता में आती है तो नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे। जदयू ऑफिस के बाहर लगे इस पोस्टर के बाद इसपर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है।
हालांकि केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा था कि जेडी(यू) प्रमुख नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री पद के चेहरा हैं। इसको लेकर किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। एएनआई के साथ बातचीत में प्रधान ने कहा था कि "प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। हमें उस शख्स (जो मौजूदा सीएम हैं) का नाम क्यों लेना चाहिए? नाम नीतीश कुमार है। भ्रम कहां है? हमें कोई भ्रम नहीं है। हमारा (सीएम) चेहरा नीतीश कुमार ही हैं।
शुक्रवार को वोटों की गिनती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली थी। जबकि विपक्षी महागठबंधन ने 110 सीटें जीतीं। प्रमुख दलों में जनता दल (यूनाइटेड) को 43 सीटें मिली थी। बीजेपी को 74, आरजेडी को 75 सीटें मिली थी। इसी प्रकार कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी।
