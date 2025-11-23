बिहार चुनाव 2025: पोस्ट शेयर कर आरजेडी ने चुनाव आयोग पर कसा तंज, कहा- खाली कॉपी में ज्ञानेश ने दे दिए एक ही नंबर

2025 के विधानसभा चुनाव में राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 89 पर भाजपा, 85 पर जदयू ने जीत दर्ज की है और 25 सीटों के साथ राजद तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर चिराग पासवान की एलजेपी‑आर है, जिसे 19 सीटें मिली हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है; उसे केवल 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। AIMIM‑HAMS को 5‑5, RSHTLKM को 4, CPI(ML)(L) को 2, IIP, CPI(M) और BSP को 1‑1 सीटें मिली हैं।