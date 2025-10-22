बिहार विधानसभा चुनाव 2025: पूर्व सांसदों में विधायक बनने की मची होड़, जानें किस पर किसने लगाया दांव

पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को बीजेपी ने दानापुर सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। यह सीट फिलहाल आरजेडी के पास है। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से रामकृपाल यादव सांसद थे। वर्ष 2024 के विधानसभा में उनको आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने पराजित किया था। दानापुर विधानसभा पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इसलिए बीजेपी ने यहां से रामकृपाल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह सुनील कुमार पिंटू ने 2019 का लोकसभा चुनाव जदयू के टिकट पर सीतामढ़ी से जीता था। 2024 लोकसभा चुनाव में बेटिकट हो गए थे। हाल ही बीजेपी में शामिल हुए पिंटू को पार्टी ने सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है।