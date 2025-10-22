बिहार विधानसभा चुनाव 2025: पूर्व सांसदों में विधायक बनने की मची होड़, जानें किस पर किसने लगाया दांव

बिहार चुनाव (फोटो : फ्री पिक)
बिहार के विधानसभा चुनाव में 14 पूर्व सांसद चुनाव मैदान में हैं। सबसे ज्यादा जदयू ने अपने पांच पूर्व सांसदों पर भरोसा जताया है। जबकि आरजेडी ने चार और बीजेपी तथा जनसुराज ने दो-दो और एआईएमआईएम ने एक पूर्व सांसद पर अपना दांव लगाया है।इनके चुनाव मैदान में उतरने से चुनाव रोचक हो गया है।तीन को छोड़ अन्य 11 पूर्व सांसदों को राजनीतिक दलों ने उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी बनाया है, जो उनके लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा रहा है। एनडीए और महागठबंधन गठबंधन में इस बार आमने-सामने की लड़ाई है। इसको देखते हुए राजनीतिक दलों ने इनपर दांव खेला है।
|राजनीतिक दल
|जदयू
|जहानाबाद - चंद्रेश्वर चंद्रवंशी
|गोपालपुर - बुलो मंडल
|काराकाट - महाबली सिंह
|कदवा - दुलालचंद गोस्वामी
|समस्तीपुर - अश्वमेध देवी
|आरजेडी
|झाझा - जयप्रकाश नारायण यादव
|मोकामा - वीणा देवी
|बिहारीगंज - रेणु कुशवाहा
|धमदाहा - संतोष कुशवाहा
|बीजेपी
|दानापुर - रामकृपाल यादव
|सीतामढ़ी - सुनील कुमार पिंटू
|जनसुराज
|अररिया - सरफराज आलम
|गया टाउन - धीरेंद्र अग्रवाल
|एआईएमआईएम
|मुंगेर - मोनाजिर हसन
पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को बीजेपी ने दानापुर सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। यह सीट फिलहाल आरजेडी के पास है। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से रामकृपाल यादव सांसद थे। वर्ष 2024 के विधानसभा में उनको आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने पराजित किया था। दानापुर विधानसभा पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इसलिए बीजेपी ने यहां से रामकृपाल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह सुनील कुमार पिंटू ने 2019 का लोकसभा चुनाव जदयू के टिकट पर सीतामढ़ी से जीता था। 2024 लोकसभा चुनाव में बेटिकट हो गए थे। हाल ही बीजेपी में शामिल हुए पिंटू को पार्टी ने सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है।
जनसुराज ने पूर्व सांसद सरफराज आलम को अररिया विधानसभा और चतरा के पूर्व सांसद धीरेंद्र अग्र्रवाल को गया टाउन से उम्मीदवार बनाया है। धीरेंद्र अग्रवाल का मुकाबला बीजेपी के बड़े नेता प्रेम कुमार से है। इसी प्रकार एमआईएमआईएम ने मुंगेर के पूर्व सांसद मोनाजिर हसन को मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है।
