बिहार विधानसभा चुनाव 2025: पूर्व सांसदों में विधायक बनने की मची होड़, जानें किस पर किसने लगाया दांव

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन ने अपने 14 पूर्व सांसदों को मैदान में उतार दिया है। सबसे ज्यादा जदयू ने अपने पूर्व सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 22, 2025

Bihar Election 2025

बिहार चुनाव (फोटो : फ्री पिक)

बिहार के विधानसभा चुनाव में 14 पूर्व सांसद चुनाव मैदान में हैं। सबसे ज्यादा जदयू ने अपने पांच पूर्व सांसदों पर भरोसा जताया है। जबकि आरजेडी ने चार और बीजेपी तथा जनसुराज ने दो-दो और एआईएमआईएम ने एक पूर्व सांसद पर अपना दांव लगाया है।इनके चुनाव मैदान में उतरने से चुनाव रोचक हो गया है।तीन को छोड़ अन्य 11 पूर्व सांसदों को राजनीतिक दलों ने उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी बनाया है, जो उनके लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा रहा है। एनडीए और महागठबंधन गठबंधन में इस बार आमने-सामने की लड़ाई है। इसको देखते हुए राजनीतिक दलों ने इनपर दांव खेला है।

किसने किस पर खेला दाव

राजनीतिक दलविधानसभा क्षेत्र और प्रत्याशी के नामविधानसभा क्षेत्र और प्रत्याशी के नामविधानसभा क्षेत्र और प्रत्याशी के नामविधानसभा क्षेत्र और प्रत्याशी के नामविधानसभा क्षेत्र और प्रत्याशी के नाम
जदयूजहानाबाद - चंद्रेश्वर चंद्रवंशीगोपालपुर - बुलो मंडलकाराकाट - महाबली सिंहकदवा - दुलालचंद गोस्वामीसमस्तीपुर - अश्वमेध देवी
आरजेडीझाझा - जयप्रकाश नारायण यादवमोकामा - वीणा देवीबिहारीगंज - रेणु कुशवाहाधमदाहा - संतोष कुशवाहा
बीजेपीदानापुर - रामकृपाल यादवसीतामढ़ी - सुनील कुमार पिंटू
जनसुराजअररिया - सरफराज आलमगया टाउन - धीरेंद्र अग्रवाल
एआईएमआईएममुंगेर - मोनाजिर हसन

दानपुर से रामकृपाल यादव

पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को बीजेपी ने दानापुर सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। यह सीट फिलहाल आरजेडी के पास है। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से रामकृपाल यादव सांसद थे। वर्ष 2024 के विधानसभा में उनको आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने पराजित किया था। दानापुर विधानसभा पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इसलिए बीजेपी ने यहां से रामकृपाल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह सुनील कुमार पिंटू ने 2019 का लोकसभा चुनाव जदयू के टिकट पर सीतामढ़ी से जीता था। 2024 लोकसभा चुनाव में बेटिकट हो गए थे। हाल ही बीजेपी में शामिल हुए पिंटू को पार्टी ने सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है।

प्रेम कुमार के सामने धीरेंद्र अग्रवाल

जनसुराज ने पूर्व सांसद सरफराज आलम को अररिया विधानसभा और चतरा के पूर्व सांसद धीरेंद्र अग्र्रवाल को गया टाउन से उम्मीदवार बनाया है। धीरेंद्र अग्रवाल का मुकाबला बीजेपी के बड़े नेता प्रेम कुमार से है। इसी प्रकार एमआईएमआईएम ने मुंगेर के पूर्व सांसद मोनाजिर हसन को मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है।

