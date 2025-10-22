भोजपुरी अभिनेता पवन सिंंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह से 100 गुना ज्यादा अमीर, जानें किसके पास कितनी है संपत्ति

पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह की तस्वीर (फोटो सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)
काराकाट विधानसभा क्षेत्र से ज्योति सिंह का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन स्क्रूटिनी में स्वीकृत हो गया है। काराकाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए ज्योति सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया था। वह अब स्क्रूटिनी में भी स्वीकृत हो गया। इसके साथ ही ज्योति सिंह ने अपनी चुनावी तैयारी भी शुरू कर दी है। नामांकन स्क्रूटिनी में स्वीकृत होने के बाद ज्योति सिंह सबसे पहले महादलित टोला पहुंची। वे उनके साथ ही दिवाली मनाई। ज्योति सिंह के वकील अरविंद प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी। ज्योति सिंह भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी हैं।पवन सिंह को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का पावर स्टार कहा जाता है। वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं। पिछले साल पवन सिंह लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़े थे। हालांकि उनकी इस चुनाव में हार हो गई थी।
भोजपुरी स्टार पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने अपने चुनावी हलफनामे में कई खुलासे किए हैं। उनकी ओर से दायर किए गए हलफनामें में पवन सिंह के पास ज्योति सिंह से 100 गुना ज्यादा संपत्ति है। पवन सिंह के पास करीब 18 करोड़ की संपत्ति है तो ज्योति सिंह के पास 18 लाख 80 हजार रुपये है। अर्थात पवन सिंह के पास जो घोषित संपत्ति है, उसके मुकाबले ज्योति सिंह के पास 1% संपत्ति है।
चुनावी हलफनामे के अनुसार ज्योति सिंह के पास 2024 मॉडल की ग्रैंड विटारा कार (कीमत लगभग 14 लाख रुपये), 30 ग्राम सोना है। जिसमें मंगलसूत्र, चेन और अंगूठी है। बाजार की कीमत करीब 4 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त उनके पास 80 हजार रुपये नकद हैं। पिछले पांच साल में ज्योति सिंह की संपत्ति में पिछले 5 साल में किसी प्रकार का कोई इजाफा नहीं हुआ है। जबकि पवन सिंह के पास देश के कई शहरों में घर है। पवन सिंह ने खुद इस बात की जानकारी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति का ब्योरा में दिया था।
भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह ने साल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी ओर से दायर हलफनामे में बताया है कि उनके पास चल संपत्ति लगभग 5.04 करोड़ रुपये और अचल संपत्ति करीब 11.70 करोड़ रुपये है। उन्होंने अपने अचल संपत्ति में देश के कई शहरों में फ्लैट्स, जमीन और प्रॉपर्टीज की भी चर्चा किया था। उनके पास मुंबई और लखनऊ के साथ साथ बिहार के आरा और पटना में भी है। आरा और पटना में उनके पास गैर-कृषि भूमि और कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी है। चुनावी हलफनामें के अनुसार उनकी संपत्ति में सालाना कम से कम 1 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी प्रतिवर्ष हो रही है। इस हिसाब पवन सिंह के पास फिलहाल करीब कुल संपत्ति 18 करोड़ रुपये के आस पास होगी।
पवन सिंह महंगी गाड़ियों के भी शौकीन हैं। उनके पास 20 लाख रुपये की टोयोटा फॉर्च्यूनर, 25 लाख रुपये की टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस और 95 लाख रुपये की रेंज रोवर गाड़ी है।
