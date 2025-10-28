बिहार चुनाव 2025: मगध के इन दो सीटों पर रोचक हुआ मुकाबला, जानें क्यों फंसा है पूर्व सीएम की प्रतिष्ठा दांव पर

महागठबंधन का गढ़ मगध के दो सीट इमामगंज और बाराचट्टी विधानसभा सीट सबसे चर्चा में है। एक पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही है तो दूसरा बाराचट्टी विधानसभा सीट पर समधन चुनाव मैदान में हैं। इन दोनों सीटों को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों सीट पर एनडीए चुनाव जीती थी। जीतन राम मांझी ने 2020 के चुनाव में आरजेडी के उदय नराय चौधरी को हराकर इस सीट पर जीत दर्ज किया था। लेकिन, 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने पर इमामगंज विधानसभा सीट पर फिर से उपचुनाव हुए। इस उप चुनाव में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव जीती। दीपा मांझी ने आरजेडी प्रत्याशी रौशन मांझी को हराकर यह सीट अपने नाम किया था। दीपा मांझी एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। जबकि इस दफा आरजेडी ने रितु प्रिया चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। दीपा मांझी के खिलाफ जहां परिवार वाद को लेकर लोग आक्रोशित हैं, वहीं रौशन मांझी की जगह रितु प्रिया चौधरी को टिकट दिए जाने पर आरजेडी दो गुटों में बट गई है।