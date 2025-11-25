मेरे भाई ने वोट दिया था PK को, जनसुराज को गया ही नहीं- बिहार चुनाव को लेकर पत्रकार का दावा

सतीश सिंह ने एक निजी टीवी चैनल के डिबेट शो में कहा, “मेरे भाई ने मुझे बताया कि उन्होंने PK (प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी) को वोट दिया था, लेकिन वोट कहीं और चला गया!' उनके दावे पर एंकर ने सवाल किया- आपको कैसे पता चला? इस पर पत्रकार ने बताया कि जिस बूथ पर उनके भाई ने वोट दिया वहां जनसुराज को एक भी वोट नहीं मिला बताया गया। सिंह ने यह बात बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव में जीत की संभावना से जुड़े एक सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा- कौन जीतेगा, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि आजकल करामाती नतीजे भी आते हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने अपने भाई के वोट का उदाहरण दिया।