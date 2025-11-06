Bihar Elections 2025: ‘फकीर को शहंशाह बना देता है वोट’, पहले चरण में मतदान कर बोले खान सर

खान सर पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के मुसल्लहपुर स्थित नरेश विद्या मंदिर में बूथ संख्या 241 पर वोट डालने पहुंचे। जहां मतदान करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आम नागरिक के हाथ में मौजूद सबसे बड़ी ताकत का दिन है। उन्होंने कहा, “आज मतदान का पहला चरण है। सभी को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमारा देश लोकतंत्र की जननी है। वैसे तो अमीर- गरीब में बहुत भेदभाव होता है, लेकिन आज के दिन गरीब भी ताकतवर होता है। अमीर-गरीब, ऊंच-नीच, कोई फर्क नहीं रहता। वोट वही चीज है जो फकीर को शहंशाह बना देती है।”