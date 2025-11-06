Patrika LogoSwitch to English

Bihar Elections 2025: ‘फकीर को शहंशाह बना देता है वोट’, पहले चरण में मतदान कर बोले खान सर

Bihar Elections 2025: पटना के फेमस शिक्षक खान सर ने गुरुवार को अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट डालने के बाद उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील भी की। पढ़िए उन्होंने क्या कहा। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 06, 2025

bihar elections 2025: खान सर

पटना में वोट डालने के बाद खान सर

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। इसी बीच पटना के मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर ने भी मतदान किया और लोगों से लोकतंत्र के इस त्यौहार में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। अपने खास अंदाज़ में खान सर ने जनता की ताकत, वोट के महत्व और बिहार के भविष्य की दिशा पर स्पष्ट संदेश दिया।

फकीर को शहंशाह बना देता है वोट

खान सर पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के मुसल्लहपुर स्थित नरेश विद्या मंदिर में बूथ संख्या 241 पर वोट डालने पहुंचे। जहां मतदान करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आम नागरिक के हाथ में मौजूद सबसे बड़ी ताकत का दिन है। उन्होंने कहा, “आज मतदान का पहला चरण है। सभी को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमारा देश लोकतंत्र की जननी है। वैसे तो अमीर- गरीब में बहुत भेदभाव होता है, लेकिन आज के दिन गरीब भी ताकतवर होता है। अमीर-गरीब, ऊंच-नीच, कोई फर्क नहीं रहता। वोट वही चीज है जो फकीर को शहंशाह बना देती है।”

कैंडिडेट को देखिए, पार्टी को नहीं

खान सर ने युवाओं, छात्रों और आम वोटरों से खास अपील की कि वोट भावनाओं में नहीं, समझदारी से डालें। उन्होंने दो टूक कहा, “ हम सबको कहते हैं अपने उम्मीदवार को देखिए। यह मत सोचिए कि पार्टी कौन सी है। साफ सुथरा छवि देखें, आप जिसको चुनेंगे, वही आपके इलाके का काम करेगा। वोट ऐसी जगह दीजिए जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा पर काम होने की संभावना हो। अपने राज्य बिहार के उज्ज्वल भविष्य के लिए वोट डालें।"

बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार

चुनावी मुद्दे पर खान सर ने साफ कहा कि बिहार का युवा वर्षों से सबसे बड़ी समस्या पलायन झेल रहा है। उन्होंने कहा कि यहां के लड़के नौकरी ढूंढने पंजाब, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, हर जगह जाते हैं। घर छोड़कर जाना मजबूरी है, पसंद नहीं। यह चुनाव रोजगार देने वाली सरकार को चुनने का मौका है।

