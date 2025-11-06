‘जो जनता को भड़काते हैं, वो चुनाव बाद विदेश में छुट्टियां मनाएंगे’, रेखा गुप्ता ने किस पर कसा तंज?

पटना में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता
Bihar Election:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बीच राजनीतिक बयानबाज़ी अपने चरम पर है। इसी कड़ी में पटना पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब अपने हित और भविष्य को अच्छी तरह समझती है और वे वही सरकार चुनेंगी, जिसने वास्तव में राज्य की प्रगति के लिए काम किया है। रेखा गुप्ता ने कहा, “बिहार के लोग पिछले 15-20 वर्षों में जो बदलाव देख चुके हैं, उन्हें पता है कि असल विकास किसके नेतृत्व में हुआ है। राज्य का विकास केवल मोदी जी के नेतृत्व और नीतीश जी की सरकार में ही संभव है।”
अपने संबोधन में रेखा गुप्ता ने बिना नाम लिए महागठबंधन और उसके नेताओं पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि कुछ नेता सिर्फ भीड़ इकट्ठा करते हैं, तीखे भाषण देते हैं और जनता की भावनाओं को भड़काते हैं, लेकिन असल समय आने पर जनता को छोड़कर विदेश चले जाते हैं।
उन्होंने कहा, “जो जनता को भड़काते हैं, अनाप-शनाप बोलते हैं, नफरत फैलाते है। मैं उन्हें बता दूं कि यह बिहार है। यहां जनता के दिलों पर राज करने वाला ही जननायक होता है। चुनाव खत्म होते ही ऐसे नालायक लोग विदेश जाएंगे और छुट्टियां मनाएंगे।”
रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि जनता अब बहुत जागरूक है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जनता का पैसा खाया है। ऐसे खलनायक लोग हवालात के अंदर होंगे। यह चुनाव बिहार के भविष्य की दिशा तय करेगा। बिहार की जनता भावनाओं में नहीं, विकास में वोट करेगी।
अपने बयान के अंत में उन्होंने बिहार की जनता की राजनीतिक समझ की तारीफ की। उन्होंने कहा, “यदि किसी को कोई गलतफहमी या खुशफहमी है तो मैं उन्हें बता देना चाहती हूं कि यह बिहार है। यहां जनता अपने हित को पहचानती है। कौन नायक है, कौन खलनायक और कौन नालायक जनता सब जानती है।”
