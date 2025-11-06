‘जो जनता को भड़काते हैं, वो चुनाव बाद विदेश में छुट्टियां मनाएंगे’, रेखा गुप्ता ने किस पर कसा तंज?

Bihar Election:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बीच राजनीतिक बयानबाज़ी अपने चरम पर है। इसी कड़ी में पटना पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब अपने हित और भविष्य को अच्छी तरह समझती है और वे वही सरकार चुनेंगी, जिसने वास्तव में राज्य की प्रगति के लिए काम किया है। रेखा गुप्ता ने कहा, “बिहार के लोग पिछले 15-20 वर्षों में जो बदलाव देख चुके हैं, उन्हें पता है कि असल विकास किसके नेतृत्व में हुआ है। राज्य का विकास केवल मोदी जी के नेतृत्व और नीतीश जी की सरकार में ही संभव है।”