Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: वोटिंग से पहले बाहुबली सूरजभान और वीणा देवी ने की पूजा-अर्चना, मतदाताओं से कहा- शांतिपूर्वक वोट करें, किसी से न डरें

पूजा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने इस दिन को 'त्योहार' बताते हुए सभी मतदाताओं से शांति और भाईचारे की अपील की। सूरजभान सिंह ने कहा, "अभी तो भगवान से आशीर्वाद लिए हैं। आज बहुत बड़ा त्योहार है, मैं बिहार के सभी लोगों से अपील करूंगा कि आज भाईचारा दिखाएं, पहले मतदान फिर जलपान।" उन्होंने लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वोट डालने के लिए प्रेरित किया।