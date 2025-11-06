Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: वोटिंग से पहले बाहुबली सूरजभान और वीणा देवी ने की पूजा-अर्चना, मतदाताओं से कहा- शांतिपूर्वक वोट करें, किसी से न डरें

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सबसे चर्चित सीट मोकामा से राजद प्रत्याशी वीणा देवी ने वोटिंग से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ बाहुबली सूरजभान सिंह भी थे। पूजा के बाद दोनों ने मतदाताओं से खास अपील की और फिर मतदान केंद्र के लिए निकल गए। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 06, 2025

biharelection 1st phase voting

सूरजभान सिंह और वीणा देवी (फ़ोटो- ANI)

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, जो राज्य के 18 जिलों की 121 सीटों पर शाम 6 बजे तक चलेगा। सबसे हॉट सीट मोकामा पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग जारी है, जहाँ बाहुबली परिवार के उम्मीदवारों ने मतदान से पहले अपनी जीत के लिए आस्था का सहारा लिया है।

वोटिंग से पहले मंदिर पहुंचे बाहुबली

मोकामा विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार वीणा देवी और उनके पति, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, मतदान करने से पहले मंदिर में पूजा-अर्चना करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भगवान से आशीर्वाद लिया और क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान की कामना की। पूजा के बाद यह बाहुबली दंपति सकरवार टोला स्थित मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने पहुंचा।

सूरजभान सिंह की अपील

पूजा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने इस दिन को 'त्योहार' बताते हुए सभी मतदाताओं से शांति और भाईचारे की अपील की। सूरजभान सिंह ने कहा, "अभी तो भगवान से आशीर्वाद लिए हैं। आज बहुत बड़ा त्योहार है, मैं बिहार के सभी लोगों से अपील करूंगा कि आज भाईचारा दिखाएं, पहले मतदान फिर जलपान।" उन्होंने लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वोट डालने के लिए प्रेरित किया।

वीणा देवी ने कहा- घरों से निकलें, किसी से न डरें

राजद उम्मीदवार वीणा देवी ने भी इस मौके पर मोकामा के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा, "हमने भगवान के दर्शन किए हैं। हमारी लोगों से अपील है कि घरों से निकलें और वोट करें, किसी से न डरें। हम बस यही कहेंगे कि जैसे हमने शांतिपूर्वक प्रचार किया, वैसे ही शांतिपूर्वक वोट भी करें। कोई डर या संकोच न करें।"

अनंत सिंह से है वीणा देवी का मुकाबला

मोकामा सीट पर इस बार राजद की वीणा देवी और जदयू के बाहुबली उम्मीदवार अनंत सिंह के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यह सीट विशेष रूप से इसलिए चर्चा में है क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान यहां दुलारचंद यादव की हत्या का मामला सामने आया, जिसके आरोप में अनंत सिंह जेल में बंद हैं, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया है।

ये भी पढ़ें

देश जानना चाहता है… राहुल गांधी की जाति क्या है? चुनावी मौसम में गिरिराज सिंह का नया राग
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

06 Nov 2025 08:56 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: वोटिंग से पहले बाहुबली सूरजभान और वीणा देवी ने की पूजा-अर्चना, मतदाताओं से कहा- शांतिपूर्वक वोट करें, किसी से न डरें

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Elections: सुबह 9 बजे तक 13% वोटिंग, इन जगहों पर खराब हुई EVM, गायघाट में मतदान का बहिष्कार

First phase of polling in Bihar
पटना

Bihar Chunav: वोट डालने के बाद खेसारी लाल ने पवन सिंह को दिया जवाब, मंदिर पर बोले- आस्था अच्छी बात है, लेकिन…

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: तेज प्रताप को मिला मां राबड़ी का आशीर्वाद, जानिए क्या कहा?

Bihar News:
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: वोट डालने पैतृक गांव बख्तियारपुर पहुंचेंगे सीएम नीतीश, दानापुर में EVM खराब, तेजस्वी ने डाला वोट

Bihar Chief Minister Nitish Kumar
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.