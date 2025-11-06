Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: वोटिंग से पहले बाहुबली सूरजभान और वीणा देवी ने की पूजा-अर्चना, मतदाताओं से कहा- शांतिपूर्वक वोट करें, किसी से न डरें

सूरजभान सिंह और वीणा देवी (फ़ोटो- ANI)
Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, जो राज्य के 18 जिलों की 121 सीटों पर शाम 6 बजे तक चलेगा। सबसे हॉट सीट मोकामा पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग जारी है, जहाँ बाहुबली परिवार के उम्मीदवारों ने मतदान से पहले अपनी जीत के लिए आस्था का सहारा लिया है।
मोकामा विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार वीणा देवी और उनके पति, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, मतदान करने से पहले मंदिर में पूजा-अर्चना करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भगवान से आशीर्वाद लिया और क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान की कामना की। पूजा के बाद यह बाहुबली दंपति सकरवार टोला स्थित मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने पहुंचा।
पूजा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने इस दिन को 'त्योहार' बताते हुए सभी मतदाताओं से शांति और भाईचारे की अपील की। सूरजभान सिंह ने कहा, "अभी तो भगवान से आशीर्वाद लिए हैं। आज बहुत बड़ा त्योहार है, मैं बिहार के सभी लोगों से अपील करूंगा कि आज भाईचारा दिखाएं, पहले मतदान फिर जलपान।" उन्होंने लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वोट डालने के लिए प्रेरित किया।
राजद उम्मीदवार वीणा देवी ने भी इस मौके पर मोकामा के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा, "हमने भगवान के दर्शन किए हैं। हमारी लोगों से अपील है कि घरों से निकलें और वोट करें, किसी से न डरें। हम बस यही कहेंगे कि जैसे हमने शांतिपूर्वक प्रचार किया, वैसे ही शांतिपूर्वक वोट भी करें। कोई डर या संकोच न करें।"
मोकामा सीट पर इस बार राजद की वीणा देवी और जदयू के बाहुबली उम्मीदवार अनंत सिंह के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यह सीट विशेष रूप से इसलिए चर्चा में है क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान यहां दुलारचंद यादव की हत्या का मामला सामने आया, जिसके आरोप में अनंत सिंह जेल में बंद हैं, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग