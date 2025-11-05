Patrika LogoSwitch to English

देश जानना चाहता है… राहुल गांधी की जाति क्या है? चुनावी मौसम में गिरिराज सिंह का नया राग

Bihar Election:बिहार में एक चुनावी रैली के दौरान सेना को लेकर राहुल गांधी के बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। भाजपा नेता लगातार राहुल पर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में गिरिराज सिंह और राजीव प्रताप रूडी ने भी कांग्रेस नेता पर हमला बोला है। जानिए किसने क्या कहा...

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 05, 2025

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Photo-IANS)

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले राजनीतिक तापमान अपने चरम पर पहुंच गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सेना में आरक्षण को लेकर दी गए हालिया बयान ने सियासी मैदान में घमासान पैदा कर दिया है। इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल पर झूठ फैलाने, जनता को भ्रमित करने और देश को बांटने का आरोप लगाया है।

राहुल गांधी की जाति क्या है?

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "ये झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। अगर हिम्मत है तो कोर्ट में क्यों नहीं गए। SIR पर 2 महीने हल्ला मचा और खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। वे कह रहे हैं सेना में 10% लोग राज करते हैं। राहुल गांधी की जाति क्या है? वो देश की जनता भी जानना चाहती है। एक बार जान लें क्योंकि आप जाति के पोषक हो गए हैं। आप हिन्दू है मुसलमान हैं । सेना पर प्रश्न उठाकर सेना के शौर्य को गाली देना, क्या आप पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हैं? क्या आप बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहांगिया को सेना में डालोगे?"

सेना में गरीब का बेटा जाता है

गिरिराज सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, "सेना में गरीब का बेटा जाता है। आपको वो दर्द नहीं मालूम होगा। या तो राहुल गांधी का दिमाग खाराब है या देश को तोड़ना चाहते हैं। इन्हें कोई जानकारी नहीं, इनके पास कोई सबूत नहीं बस भ्रम फैलाते हैं। अगर महागठबंधन में मुसलमान मांग रहा डिप्टी सीएम का पद तो आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, देश को मत दोष दीजिए।"

रूडी भी राहुल गांधी पर बोले

सिर्फ गिरिराज सिंह ही नहीं अन्य भाजपा नेता भी राहुल गांधी रप हमलावर हैं। इसी कड़ी में में सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा, "पता नहीं राहुल गांधी को क्या हो गया है। चुनाव बिहार में हो रहा है और बयान हरियाणा को लेकर दे रहे हैं। जिस प्रकार का बयान वो दे रहे हैं, मुझे लगता है कि लोकतंत्र और संविधान के प्रति उनकी आस्था समाप्त हो रही है। उन्हें आने वाले दिनों में बिहार में हार के संकेत पूरे तौर से मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि यह तमाम बयान हार के संकेत को प्रमाणित करते है।"

क्या कहा था राहुल गांधी ने ?

मंगलवार को राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान दावा किया था भारतीय सेना देश के 10 प्रतिशत लोगों के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि बैंकों का सारा पैसा उनके पास जाता है , उन्हें सभी नौकरियाँ मिलती हैं और नौकरशाही के अधिकतर पदों पर भी उनका दबदबा है। ये लोग हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं, यहां तक कि सेना पर भी उनका नियंत्रण है। राहुल ने आगे कहा कि देश की 90 प्रतिशत आबादी में दलितों, महादलितों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित हाशिए पर पड़े समुदायों की बहुमत है, लेकिन कॉरपोरेट, नौकरशाही, न्यायपालिका और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व कम है।

Bihar Election 2025: दूसरे चरण के 32% उम्मीदवार क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले, जानिए किस पार्टी में सबसे अधिक दागी
पटना
Bihar Election 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

राहुल गांधी

05 Nov 2025 06:22 pm

