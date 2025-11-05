देश जानना चाहता है… राहुल गांधी की जाति क्या है? चुनावी मौसम में गिरिराज सिंह का नया राग

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "ये झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। अगर हिम्मत है तो कोर्ट में क्यों नहीं गए। SIR पर 2 महीने हल्ला मचा और खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। वे कह रहे हैं सेना में 10% लोग राज करते हैं। राहुल गांधी की जाति क्या है? वो देश की जनता भी जानना चाहती है। एक बार जान लें क्योंकि आप जाति के पोषक हो गए हैं। आप हिन्दू है मुसलमान हैं । सेना पर प्रश्न उठाकर सेना के शौर्य को गाली देना, क्या आप पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हैं? क्या आप बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहांगिया को सेना में डालोगे?"