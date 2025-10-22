बिहार चुनाव 2025: पीएम मोदी इस दिन करेंगे बिहार में चुनावी सभा, जानें कब आयेंगे जेपी नड्डा और अमित शाह

24 अक्तूबर शुक्रवार को पीएम मोदी और अमित शाह का बिहार के दौरे पर रहेंगे। 24 अक्टूबर को पीएम मोदी समस्तीपुर और बेगूसराय में अपनी चुनावी सभा करेंगे। जबकि इसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीवान और बक्सर में अपनी चुनावी सभा करेंगे। इससे पहले अमित शाह की 17 अक्टूबर को छपरा के तरैया में एक रैली कर चुके हैं। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि बिहार में पीएम मोदी की 10 से ज्यादा चुनावी सभा होनी है। पीएम मोदी की 24 अक्तूबर के बाद 30 अक्तूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा में रैली प्रस्तावित है।