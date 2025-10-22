Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार चुनाव 2025: पीएम मोदी इस दिन करेंगे बिहार में चुनावी सभा, जानें कब आयेंगे जेपी नड्डा और अमित शाह

बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी के सीनियर नेताओं का गुरूवार (23 अक्तूबर) से दौरा शुरू हो रहा है।पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 23 अक्तूबर को बिहार चुनाव को लेकर एनडीए के लिए धुआंधार चुनावी सभा करेंगे।

less than 1 minute read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 22, 2025

PM Modi

पीएम नरेंद्र मोदी (फोटो - आईएएनएस)

बिहार चुनाव 2025 बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई। चुनाव को लेकर कल (23 अक्तूबर) से बीजेपी के बड़े नेताओं की दनादन रैली शुरू होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुवार 23 अक्टूबर को बिहार में दो रैलियां करेंगे। उनकी पहली जनसभा औरंगाबाद और दूसरी सभा वैशाली में होगी।

पीएम मोदी की इस दिन होगी सभा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 24 अक्तूबर में अपनी चुनावी सभा करेंगे। दोनों नेता बिहार में दो-दो चुनावी रैलियां करेंगे। बिहार भाजपा की ओर से बुधवार को इसको लेकर जानकारी शेयर करते हुए कहा गया कि जेपी नड्डा गुरुवार को बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे औरंगाबाद जिले के गोह और वैशाली जिले के पातेपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इन रैलियों से वे एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। औरंगाबाद महागठबंधन का गढ़ है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन यहां से सभी सीटों पर विजयी हुई थी।

पीएम मोदी की समस्तीपुर और बेगूसराय में सभा

24 अक्तूबर शुक्रवार को पीएम मोदी और अमित शाह का बिहार के दौरे पर रहेंगे। 24 अक्टूबर को पीएम मोदी समस्तीपुर और बेगूसराय में अपनी चुनावी सभा करेंगे। जबकि इसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीवान और बक्सर में अपनी चुनावी सभा करेंगे। इससे पहले अमित शाह की 17 अक्टूबर को छपरा के तरैया में एक रैली कर चुके हैं। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि बिहार में पीएम मोदी की 10 से ज्यादा चुनावी सभा होनी है। पीएम मोदी की 24 अक्तूबर के बाद 30 अक्तूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा में रैली प्रस्तावित है।

