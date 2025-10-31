बिहार चुनाव 2025: NDA का घोषणा पत्र जारी, महिलाओं को लखपति दीदी और 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का किया वादा

घोषणा पत्र में हर विधानसभा क्षेत्र में वेटनरी एंबुलेंस और हर जिले में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, मरीजों को जेनरिक दवाओं पर विशेष फोकस किया गया है। एनडीए के घोषणापत्र में नियोजित शिक्षक और कर्मचारी को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई है। इसके साथ ही 5 वर्षो में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की भी घोषणा की गई है।अपने घोषणा पत्र के जरिए NDA ने अपने 5 सालों का रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार बनी तो बिहार के विकास, युवाओं के रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर विशेष रूप से काम किया जायेगा।