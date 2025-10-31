Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार चुनाव 2025: NDA का घोषणा पत्र जारी, महिलाओं को लखपति दीदी और 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का किया वादा

बिहार चुनाव 2025:  बीजेपी ने घोषणा पत्र के लिए पूरे बिहार में सुझाव अभियान चलाया था। जो कि 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चला था। इसके लिए 243 विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों पर 3000 से अधिक सुझाव पेटियां रखी गई थीं। इसमें आए सुझाव को केंद्रीत कर घोषणा पत्र को तैयार किया गया है।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 31, 2025

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। पटना के होटल मौर्या में सुबह 9.30 बजे जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत NDA के सभी सीनियर नेताओं की उपस्थिति में इसे जारी किया गया। NDA ने अपने घोषणा पत्र में हर अनुमंडल में कला, वाणिज्य, कानून संकाय का कॉलेज खोलने की भी घोषणा पत्र में चर्चा की गई है।

घोषणा पत्र में क्या है खास

घोषणा पत्र में हर विधानसभा क्षेत्र में वेटनरी एंबुलेंस और हर जिले में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, मरीजों को जेनरिक दवाओं पर विशेष फोकस किया गया है। एनडीए के घोषणापत्र में नियोजित शिक्षक और कर्मचारी को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई है। इसके साथ ही 5 वर्षो में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की भी घोषणा की गई है।अपने घोषणा पत्र के जरिए NDA ने अपने 5 सालों का रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार बनी तो बिहार के विकास, युवाओं के रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर विशेष रूप से काम किया जायेगा।

NDA घोषणा पत्र की मुख्य बातें..

एक करोड़ महिलाओं को करोड़पति दीदी बनाने का लक्ष्‍य
बिहार में सड़कों का जाल बढ़ाने का वादा
पांच साल में 7 एक्‍सप्रेसवे बनाए जाएंगे
किसानों को हर फसल पर एमएसपी की गारंटी दी जाएगी
बिहार के हर जिले में फैक्‍ट्री औधोगिक पार्क
1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा
दरभंगा और पूर्णिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट
बिहार के 4 नए राज्‍यों में मेट्रो का निर्माण कराया जायेगा
बिहार में बार एजुकेशन सिटी का निर्माण होगा
गरीब परिवार के लोगों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा
हर जिले में मेडिकल

बिहार चुनाव 2025: पीएम मोदी ने अपनी सभा में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन की चर्चा कर आरजेडी पर कसा तंज
