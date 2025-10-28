बिहार चुनाव 2025: बीजेपी के गढ़ में विपक्ष की क्यों जगी उम्मीद, जानें क्या है वोटों के प्रतिशत का समीकरण

बिहार चुनाव 2025 बीजेपी के गढ़ शहरी क्षेत्र में विपक्ष की उम्मीद जागी है। विपक्ष इसके बाद अपनी सक्रियता भी बढ़ा दी है। दरअसल, पिछले दो-तीन विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पटना के शहरी इलाकों में कम मतदान के बाद विपक्ष ने अपनी रणनीति बदली है। हालांकि 2020 का विधानसभा चुनाव बीजेपी शहर की सभी चारों सीट बड़ी आसानी से जीत गई थी। लेकिन,जीत का अंतर कम होने की वजह से जहां विपक्ष ने अपनी सक्रियता बढ़ा दिया है वहीं बीजेपी शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास में जुट गई है। पटना के कुम्हरार विधानसभा सीट पर वर्ष 2020 में कुल मतदान करीब 35.73 % हुआ था और बीजेपी इस सीट पर महज़ 26.5 हज़ार मतों से जीती थी। जबकि साल 2015 के विधानसभा चुनाव में मतदान 38.4 % हुआ था और बीजेपी करीब 37 हजार मतों से यह चुनाव जीती थी। इसी प्रकार वर्ष 2010 में कुल मतदान का क़रीब 72 % वोट बीजेपी को मिला था।