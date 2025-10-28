बिहार चुनाव 2025: असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- जब 3% वाला डिप्टी सीएम बन सकता तो 17% वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं?

गोपालगंज की सभा में बोलते असदुद्दीन ओवैसी। फोटो- पत्रिका
बिहार चुनाव 2025:महागठबंधन की ओर से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करने पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन ने तीन फीसदी वाले को उपमुख्यमंत्री बन सकता है तो 17 फीसदी वाले को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? मंगलवार को गोपालगंज के उचकागांव प्रखंड के छोटका सांखे पंचायत सरकार भवन परिसर में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कही। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी अनस सलाम के समर्थन में वे अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। ओवैसी ने आगे कहा कि आरएसएस के किसी भी सदस्य ने आजादी की लड़ाई में अपनी जान नहीं दी, न ही कोई जेल गया। देश को आजाद कराने में उनकी कोई भी भूमिका नहीं है।
ओवैसी ने कहा कि दशकों से मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए किया गया है। लेकिन,अब मुसलमान किसी के झांसे में नहीं आने वाले हैं। क्योंकि सत्ता मिलने के बाद राजनीतिक दल मुसलमानों की उपेक्षा करते हैं। अब हम किसी की सीढ़ी बनने का काम नहीं करेंगे। आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक खुद लेंगे।
आरजेडी और एनडीए पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि लालू का 15 साल जंगलराज पार्ट-1 था, जबकि मौजूदा एनडीए सरकार जंगलराज पार्ट-2 है। दोनों ने मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाकर सिर्फ सत्ता का सुख भोगा। भाजपा ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास’की यही हकीकत है। ओवैसी ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि तीन फीसदी वाले को मुकेश सहनी को महागठबंधन ने डिप्टी सीएम बनाने का वादा कर सकती है। तो फिर 17 फीसदी वाला मुख्यमंत्री बनने का सपना क्यों नहीं देख सकता? 17 फीसदी वाले मुसलमान अपने ही वोट से किसी और को मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो खुद क्यों नहीं बन सकते हैं।
