Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार चुनाव 2025: असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- जब 3% वाला डिप्टी सीएम बन सकता तो 17% वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं?

बिहार चुनाव 2025: बिहार के गोपालगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर तीन फीसदी वाला उपमुख्यमंत्री बन सकता है तो 17 फीसदी वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है?

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 28, 2025

गोपालगंज की सभा में बोलते असदुद्दीन ओवैसी। फोटो- पत्रिका

बिहार चुनाव 2025:महागठबंधन की ओर से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करने पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन ने तीन फीसदी वाले को उपमुख्यमंत्री बन सकता है तो 17 फीसदी वाले को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? मंगलवार को गोपालगंज के उचकागांव प्रखंड के छोटका सांखे पंचायत सरकार भवन परिसर में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कही। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी अनस सलाम के समर्थन में वे अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। ओवैसी ने आगे कहा कि आरएसएस के किसी भी सदस्य ने आजादी की लड़ाई में अपनी जान नहीं दी, न ही कोई जेल गया। देश को आजाद कराने में उनकी कोई भी भूमिका नहीं है।

महागठबंधन और एनडीए पर कसा तंज

ओवैसी ने कहा कि दशकों से मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए किया गया है। लेकिन,अब मुसलमान किसी के झांसे में नहीं आने वाले हैं। क्योंकि सत्ता मिलने के बाद राजनीतिक दल मुसलमानों की उपेक्षा करते हैं। अब हम किसी की सीढ़ी बनने का काम नहीं करेंगे। आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक खुद लेंगे।

3% वाला डिप्टी सीएम तो 17% वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं?

आरजेडी और एनडीए पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि लालू का 15 साल जंगलराज पार्ट-1 था, जबकि मौजूदा एनडीए सरकार जंगलराज पार्ट-2 है। दोनों ने मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाकर सिर्फ सत्ता का सुख भोगा। भाजपा ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास’की यही हकीकत है। ओवैसी ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि तीन फीसदी वाले को मुकेश सहनी को महागठबंधन ने डिप्टी सीएम बनाने का वादा कर सकती है। तो फिर 17 फीसदी वाला मुख्यमंत्री बनने का सपना क्यों नहीं देख सकता? 17 फीसदी वाले मुसलमान अपने ही वोट से किसी और को मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो खुद क्यों नहीं बन सकते हैं।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन में एक नहीं चार डिप्टी सीएम होंगे, जानें कांग्रेस से कौन बनेगा उपमुख्यमंत्री ?
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

28 Oct 2025 06:39 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार चुनाव 2025: असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- जब 3% वाला डिप्टी सीएम बन सकता तो 17% वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं?

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘सरकारी नौकरी के नाम पर भ्रामक घोषणाएं’: नीतीश कुमार ने बोला तेजस्वी पर ​तीखा हमला

Bihar Chief Minister Nitish Kumar
राष्ट्रीय

Bihar Elections: महागठबंधन ने 25 संकल्पों के साथ जारी किया घोषणापत्र, जानिए युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए 5 सबसे बड़े वादे

bihar elections
पटना

बिहार में ताड़ी पीने वालों के लिए खुशखबरी? तेजस्वी यादव ने कहा- हमारी सरकार आई तो हटेगा बैन

तेजस्वी यादव
पटना

महागठबंधन ने घोषणा पत्र को दिया ‘तेजस्वी प्रण’ नाम, जानें क्या-क्या किया ऐलान

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: मगध के इन दो सीटों पर रोचक हुआ मुकाबला, जानें क्यों फंसा है पूर्व सीएम की प्रतिष्ठा दांव पर

Bihar Election 2025
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.