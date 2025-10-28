बिहार चुनाव 2025: असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- जब 3% वाला डिप्टी सीएम बन सकता तो 17% वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं?

बिहार चुनाव 2025:महागठबंधन की ओर से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करने पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन ने तीन फीसदी वाले को उपमुख्यमंत्री बन सकता है तो 17 फीसदी वाले को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? मंगलवार को गोपालगंज के उचकागांव प्रखंड के छोटका सांखे पंचायत सरकार भवन परिसर में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कही। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी अनस सलाम के समर्थन में वे अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। ओवैसी ने आगे कहा कि आरएसएस के किसी भी सदस्य ने आजादी की लड़ाई में अपनी जान नहीं दी, न ही कोई जेल गया। देश को आजाद कराने में उनकी कोई भी भूमिका नहीं है।