बिहार चुनाव 2025: छपरा में खेसारी को लेकर लोगों में दिखी दीवानगी, बीजेपी के सामने किला बचाने की चुनौती

इधर, टिकट नहीं मिलने पर बागी हुई राखी गुप्ता भी चुनावी मैदान में जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। राखी को छपरा विधानसभा से टिकट की उम्मीद थी। लेकिन, जब राखी गुप्ता को टिकट नहीं मिला तो वो नाराज हो गई। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन कर दिया। राखी गुप्ता के नामांकन में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। इससे साफ था कि पार्टी में एक वर्ग राखी गुप्ता के साथ है। राखी गुप्ता पूर्व मेयर हैं। दो से ज्यादा बच्चे की मां होने की वजह से उनकी मेयर की कुर्सी चली गई थी। इसके बाद से वो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी। लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए भी उन्होंने काफी प्रयास किया था। लेकिन, पार्टी ने लोकसभा का टिकट देने से इंकार कर दिया था।