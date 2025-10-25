Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार चुनाव 2025: छपरा में खेसारी को लेकर लोगों में दिखी दीवानगी, बीजेपी के सामने किला बचाने की चुनौती

बिहार चुनाव छपरा में विधानसभा रोचक हो गया है। आरजेडी के टिकट पर खेसारी लाल यादव के चुनाव मैदान में उतरने के बाद बीजेपी के लिए अपना किला बचाने की चुनौती है। दरअसल, बीजेपी के बागी के चुनाव मैदान में उतरने से एनडीए के परंपरागत वोटों के बटने की संभावना है

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 25, 2025

बिहार चुनाव 2025: छपरा में विधानसभा चुनाव रोचक हो गया है। एनडीए को जहां इस सीट पर बागी प्रत्याशी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महागठबंधन ने छपरा में विधानसभा चुनाव में भोजपुरी फिल्म अभिनेता खेसारी लाल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। छपरा में उनकी सभा और रैली में काफी भीड़ एकत्रित हो रही है। उनका क्षेत्र में अनोखे तरीके से स्वागत किया जा रहा है। उत्साहित समर्थकों ने शुक्रवार को खेसारी लाल यादव को 200 लीटर दूध से नहलाया। इसके बाद उनको पैसा से भी तौला गया। खेसारी लाल यादव के समर्थकों ने यह कार्यक्रम छपरा के गैलेक्सी पैलेस में आयोजित किया था।

खेसारी को लेकर लोगों में दीवानगी

आरजेडी उम्मीदवार खेसारी को देखने के लिए सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में भीड़ पहुंचने लगी थी। खेसारी लाल यादव को देखते ही उनके समर्थकों ने उनके समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद लाए गए दूध से उनका अभिषेक कराया गया। इसके बाद ढोल नगाड़े के बीच उनपर फूलों की बारिश की गई। इस दौरान उनके समर्थकों ने खेसारी लाल यादव जिंदाबाद के नारे लगाते रहे।

चुनाव मैदान में एनडीए के बागी

इधर, टिकट नहीं मिलने पर बागी हुई राखी गुप्ता भी चुनावी मैदान में जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। राखी को छपरा विधानसभा से टिकट की उम्मीद थी। लेकिन, जब राखी गुप्ता को टिकट नहीं मिला तो वो नाराज हो गई। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन कर दिया। राखी गुप्ता के नामांकन में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। इससे साफ था कि पार्टी में एक वर्ग राखी गुप्ता के साथ है। राखी गुप्ता पूर्व मेयर हैं। दो से ज्यादा बच्चे की मां होने की वजह से उनकी मेयर की कुर्सी चली गई थी। इसके बाद से वो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी। लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए भी उन्होंने काफी प्रयास किया था। लेकिन, पार्टी ने लोकसभा का टिकट देने से इंकार कर दिया था।

बीजेपी गढ़ बचाने की चुनौती

वर्ष 2010 से छपरा विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2010 में बीजेपी के टिकट पर सबसे पहले जनार्दन सिंह सिग्रीवाल यहां से चुनाव जीते थे। इसके बाद 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में डॉ सीएन गुप्ता चुनाव जीते थे। 2025 के विधानसभा चुनाव में टिकट की रेस में डॉ सीएन गुप्ता और राखी गुप्ता सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन, पार्टी ने उम्र अधिक होने की वजह से उनको टिकट देने से मना कर दिया। उनकी जगह पार्टी ने छोटी कुमारी को अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन, छोटी कुमारी के सामने भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव के साथ- साथ संगठन छोड़कर बागी होकर चुनाव लड़ रही राखी गुप्ता भी है। इसकी वजह से छोटी कुमारी के सामने बीजेपी की विरासत को बचाने का भी संकट है।

ये भी पढ़ें

छपरा विधानसभा चुनाव: बेजीपी के गढ़ में बगावत, आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को दिया टिकट
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

25 Oct 2025 02:10 pm

Published on:

25 Oct 2025 01:52 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार चुनाव 2025: छपरा में खेसारी को लेकर लोगों में दिखी दीवानगी, बीजेपी के सामने किला बचाने की चुनौती

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

खेसारी V/S रितेश पांडे, Bihar Election में उतरे ये दो भोजपुरी सिंगर कितने पढ़े-लिखे हैं?

Khesari Lal Yadav, Ritesh Pandey
शिक्षा

बिहार विधानसभा चुनाव: कांग्रेस नेता ने फोटो शेयर कर बताया किस सीट पर कौन है आरएसएस प्रत्याशी…

पटना

लालगंज विधानसभा: जेल से हो रहा खेल, पढ़िए बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को क्यों लिखा ये पत्र

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: तेज प्रताप का बड़ा बयान, कहा- मर जाऊंगा लेकिन वापस RJD में नहीं जाऊंगा, देखिए वीडियो

lalu yadav son tej pratap yadav
पटना

बिहार चुनाव: अमित शाह पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा-बिहार में पहले बूथ लुटता था, अब उम्मीदवार लूटाने लगा

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.