Bihar Election Results 2025: प्रशांत किशोर की पार्टी चार सीटों पर आगे, चेक करें टॉप प्रत्याशियों का रिजल्ट

Bihar Election Results 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रूझान आने शुरू हो गए हैं। कुछ ही देर में नतीजे आने लगेंगे। वोटों की गिनती में हर पल सियासी समीकरण बदल रहा है। इस बीच चुनावी मुकाबले में पारंपरिक दलों के साथ-साथ प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की भी एंट्री हुई है। शुरुआती रुझानों में चार सीटों पर आगे चल रही है।
जन सुराज चनपटिया विधानसभा सीट से आगे चल रही है। इस सीट पर यूट्यूबर मनीष कश्यप जन सुराज पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। इस सीट पर मनीष कश्यप के खिलाफ में बीजेपी के उमाकांत सिंह चुनाव मैदान में हैं। इस सीट पर अभी तक बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन मनीष कश्यप कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी पिछले 6 बार से चुनाव लगातार जीतते आ रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी नेता उमाकांत सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार को करीब 13 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था। हालांकि अब तक के रुझानों में मनीष कश्यप को बढ़त मिली है। इसी प्रकार से करगहर सीट से जन सुराज के प्रत्याशी और भोजपुरी गायक रितेश पांडे आगे चल रहे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी के प्रदर्शन पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। पीके की पार्टी इस चुनाव में विधानसभा की सभी 238 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि, प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन, उन्होंने चुनाव मैदान में पेशेवर, पूर्व नौकरशाह, वकील, शिक्षाविद, कलाकार सहित कई बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है। पीके इस दफा बिहार में बड़ा बदलाव का दावा किया था
जोकिहाट से सरफराज आलम चुनाव लड़ रहे हैं-पीछे
कुम्हरार से केसी सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं।-पीछे
भोरे से प्रीति किन्रर चुनाव लड़ रही हैं।-पीछे
कोचाधामन से अबू अफ्फान फारूक चुनाव लड़ रहे हैं। -पीछे
करगहर से रितेश रंजन पांडेय चुनाव लड़ रहे हैं। -आगे
चनपचटिया से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं।-आगे
