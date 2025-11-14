Bihar Election Results 2025: प्रशांत किशोर की पार्टी चार सीटों पर आगे, चेक करें टॉप प्रत्याशियों का रिजल्ट

जन सुराज चनपटिया विधानसभा सीट से आगे चल रही है। इस सीट पर यूट्यूबर मनीष कश्यप जन सुराज पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। इस सीट पर मनीष कश्यप के खिलाफ में बीजेपी के उमाकांत सिंह चुनाव मैदान में हैं। इस सीट पर अभी तक बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन मनीष कश्यप कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी पिछले 6 बार से चुनाव लगातार जीतते आ रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी नेता उमाकांत सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार को करीब 13 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था। हालांकि अब तक के रुझानों में मनीष कश्यप को बढ़त मिली है। इसी प्रकार से करगहर सीट से जन सुराज के प्रत्याशी और भोजपुरी गायक रितेश पांडे आगे चल रहे हैं।