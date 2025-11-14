Bihar Election Results 2025: सीमांचल में ओवैसी ने तेजस्वी की तेज पर लगाया ब्रेक, मुस्लिमों बहुल क्षेत्र में एनडीए का दबदबा

ओवैसी ने पहले ही कहा था कि सीमांचल में उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। महागठबंधन से बिहार में हमारी पार्टी ने सिर्फ 6 सीटों की मांग की थी, लेकिन आरजेडी ने साफ इनकार कर दिया था। ओवैसी ने जो 6 सीटों की मांग महागठबंधन से की थी पार्टी उसपर ही आगे चल रही है। सीमांचल के 24 सीटों पर इस दफा कांग्रेस को 12 सीटें, राजद को 9 सीटें, वीआईपी को 2 सीटें और भाकपा माले को एक सीट पर चुनाव मिली थी। लेकिन रुझानों में इन दलों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक है।