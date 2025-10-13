Bihar Election 2025: 2000 वोटों से भी कम अंतर वाली सीटें, जिनसे तय हो सकता है 2025 का नतीजा

उदाहरण के लिए हिलसा विधानसभा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार यादव ने सिर्फ 12 वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं बरबिघा में जेडीयू ने 113 वोटों से, रामगढ़ में राजद ने 189 वोटों से विजय प्राप्त की। इसके अलावा भोर (462 वोट), डेहरी (464 वोट), बछवारा (484 वोट), चकाई (581 वोट), कुर्हानी (712 वोट), बखरी (777 वोट), परबत्ता (951 वोट), कोसीकन्द (1500 वोट), पटना साहिब (1800 वोट) और गोपालगंज (1900 वोट) जैसी सीटें भी बेहद करीबी रहीं। इन सीटों पर मामूली बदलाव भी चुनाव के परिणाम को पूरी तरह पलट सकते हैं। यही कारण है कि इस बार राजनीतिक दल इन क्षेत्रों पर पूरी ताकत लगा रहे हैं।