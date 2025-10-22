बिहार के इस जिलें में हुआ बीजेपी उम्मीदवार का विरोध, ग्रामीणों ने गांव से बाहर जाने को किया मजबूर

बिहार में चुनाव को लेकर नेता जी का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। जनसंपर्क अभियान के दौरान दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी और स्थानीय विधायक रामचंद्र साहू को आज वोटरों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। जनता के आक्रोश के कारण उनको उल्टे पैर वहां से भागना पड़ा। यह घटना हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के अटहर पंचायतों के अटहर चौक की है। स्थानीय विधायक के जनसंपर्क अभियान को लेकर पहुंचते ही ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। उनके खिलाफ में जमकर नारेबाजी करने लगे। इसकी वजह से उन्हें गांव से बाहर जाना पड़ा। ग्रामीणों का कहना था कि पिछले पांच सालों में क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। विकास की बात करने पर विधायक जी हम लोगों को भगा दिया करते थे।