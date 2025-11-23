बिहार चुनाव 2025: आरजेडी की हार के लिए जिम्मेदार कौन? पार्टी या परिवार, समीक्षा करेगी टीम

बिहारचुनाव 2025 में करारी हार के बाद आरजेडी अब इस पर मंथन करेगी। पार्टी हार के कारणों की पहचान करेगी और यह तय करेगी कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, सीनियर नेता अपने स्तर पर इसकी जांच करेंगे और बाद में अपनी रिपोर्ट देंगे। भविष्य में ऐसी करारी हार से बचने के लिए सीनियर नेता अपने सुझाव भी देंगे। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के अंदर और बाहर उठ रहे सवालों के बाद यह निर्णय लिया गया है।
चुनावी वर्ष की शुरुआत में तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे। सरकार बनते ही उन्होंने प्रदेश की सभी महिलाओं को “माई बहिन” योजना के तहत 2,500 रुपये, मुफ्त बिजली और वृद्धा पेंशन बढ़ाने जैसी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की, जिससे एनडीए के मुकाबले उनकी बढ़त मजबूत हो गई थी। तेजस्वी की इस योजना का काट बिहार सरकार को समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने असम सरकार से संपर्क किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि… फिर भी पार्टी को करारी हार मिली। अब पार्टी इस पर मंथन कर रही है।
इधर, सीनियर पत्रकार लव कुमार मिश्रा आरजेडी की करारी हार के लिए बनी टीम पर सवाल उठाते हुए कहते हैं, “यह टीम क्या जांच करेगी? यह तो ओपन सीक्रेट है। हार के लिए परिवार और तेजस्वी यादव जिम्मेदार हैं। बिहार का बच्चा‑बच्चा यह जानता है। पार्टी यह सब करके सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रही है।”
तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने के लिए अड़ना और जब तक इस बात की घोषणा नहीं हुई, तब तक चुनाव को बीच‑मंझधार में छोड़कर लगभग गायब हो जाना, मेरे हिसाब से हार का सबसे बड़ा कारण है। वैसे, पार्टी के सीनियर नेता इस पर मंथन कर रहे हैं और वे इस पर विचार देंगे।
रोहिणी प्रकरण की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हार के बाद घर में जो कुछ हुआ, वह तत्कालिक कारण हो सकता है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो रही थी। यही कारण है कि रोहिणी के घर छोड़ते ही बाकी तीनों बहनें भी घर छोड़कर रवाना हो गईं। उन्होंने पूछा, “रोहिणी और पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में हार के लिए कौन जिम्मेदार है?” इस पर चर्चा चाहते हैं, पर पार्टी चर्चा की जगह टीम बनाकर जांच करने की बात कह रही है। इससे स्पष्ट है कि पार्टी इस पर चर्चा नहीं चाहती।
पार्टी की हार के लिए सबसे अधिक चर्चा संजय यादव और रमीज नेमत खान की हो रही है। संजय यादव तेजस्वी यादव के खास हैं, जबकि रमीज नेमत खान पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख हैं। रमीज नेमत खान पर थानों में कई मामले दर्ज हैं। रोहिणी ने भी इन्हीं नामों पर आरोप लगाए हैं। पार्टी के सीनियर नेता ने कहा कि पार्टी की बेहतरी के लिए बिहार के नेताओं के साथ चर्चा होनी चाहिए और दोनों पर कड़ा प्रहार किया है।
