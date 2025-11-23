बिहार चुनाव 2025: आरजेडी की हार के लिए जिम्मेदार कौन? पार्टी या परिवार, समीक्षा करेगी टीम

चुनावी वर्ष की शुरुआत में तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे। सरकार बनते ही उन्होंने प्रदेश की सभी महिलाओं को “माई बहिन” योजना के तहत 2,500 रुपये, मुफ्त बिजली और वृद्धा पेंशन बढ़ाने जैसी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की, जिससे एनडीए के मुकाबले उनकी बढ़त मजबूत हो गई थी। तेजस्वी की इस योजना का काट बिहार सरकार को समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने असम सरकार से संपर्क किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि… फिर भी पार्टी को करारी हार मिली। अब पार्टी इस पर मंथन कर रही है।