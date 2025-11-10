बिहार चुनाव 2025: प्रधानमंत्री मोदी के मंच से अचानक क्यों दूर हुए नीतीश? BJP नेता ने बताई बड़ी वजह

बिहार चुनाव 2025: प्रधानमंत्री मोदी के मंच से सीएम नीतीश कुमार की दूरी से जुड़े विपक्ष के सवाल पर बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये NDA की चुनावी रणनीति का हिस्सा था। दोनों नेताओं के बीच कोई मतभेद या मनभेद नहीं हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनडीए में तय हुआ था कि हर नेता व्यक्तिगत रूप से चुनाव प्रचार करेगा। धर्मेंद्र प्रधान समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए ये बातें कही। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि मुख्यमंत्री पद को लेकर NDA गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से दूर हो गए हैं। चुनाव में पीएम मोदी और नीतीश कुमार अलग-अलग चुनाव प्रचार कर रहे थे।