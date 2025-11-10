बिहार चुनाव 2025: प्रधानमंत्री मोदी के मंच से अचानक क्यों दूर हुए नीतीश? BJP नेता ने बताई बड़ी वजह

धर्मेंद्र प्रधान (फोटो - एएनआई)
बिहार चुनाव 2025: प्रधानमंत्री मोदी के मंच से सीएम नीतीश कुमार की दूरी से जुड़े विपक्ष के सवाल पर बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये NDA की चुनावी रणनीति का हिस्सा था। दोनों नेताओं के बीच कोई मतभेद या मनभेद नहीं हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनडीए में तय हुआ था कि हर नेता व्यक्तिगत रूप से चुनाव प्रचार करेगा। धर्मेंद्र प्रधान समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए ये बातें कही। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि मुख्यमंत्री पद को लेकर NDA गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से दूर हो गए हैं। चुनाव में पीएम मोदी और नीतीश कुमार अलग-अलग चुनाव प्रचार कर रहे थे।
केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष के इस आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि, "चुनावों से पहले, प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार के निमंत्रण पर 7-8 सरकारी कार्यक्रमों में भाग लिया था। पीएम मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर के गाँव समस्तीपुर से 24 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार के साथ चुनाव प्रचार शुरू किया था। इस चुनाव प्रचार में एनडीए घटक दल के सभी नेता उपस्थित थे। लेकिन, इसके बाद अपनी रणनीति के तहत सभी लोग व्यक्तिगत रूप से चुनाव प्रचार कर रहे थे।
पटना में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो और पीएम मोदी की चुनावी रैलियों में नीतीश की गैर मौजूदगी पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा था कि बीजेपी अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनायेगी। " बीजेपी वाले नीतीश कुमार के साथ साजिश रच रहे हैं। यही कारण था कि नीतीश कुमार को एनडीए के घोषणापत्र जारी होने के समय भी नहीं बोलने दिया गया था।"
केंद्रीय मंत्री ने दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले इस मुद्दे पर पार्टी की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एनडीए ( NDA) की तरफ से सीएम पद का चेहरा नीतीश कुमार ही हैं। प्रधान ने आगे कहा कि, “प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) इस मुद्दे पर बिल्कुल स्पष्ट हैं। कोई भ्रम नहीं है। कुशवाहा समुदाय में संभावित असंतोष से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि “इस बार कुशवाहा समुदाय हमारे साथ है। सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस से पूछा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने क्यों नहीं कहा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं?
