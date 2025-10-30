बिहार चुनाव 2025: मुजफ्फपुर में पीएम मोदी ने 21 वर्षो के बाद क्यों की अचानक से गोलू की चर्चा, जानिए क्या है पूरी घटना..

गोलू का शव बरामद होने के बाद मुजफ्फरपुर शहर की हालात की भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि कैसे इस घटना के बाद पूरे शहर में पुलिस और पब्लिक के बीच हिंसक झड़पें हुईं थी। कई गाड़ियों को फूंक दी गई थी। पुलिस को आक्रोशित भीड़ को शांत करने के लिए लाठी चार्ज भी करनी पड़ी थी। कई जगहों पर गोलियां चली थी जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल, पीएम मोदी ने इस घटना का ज़िक्र कर बिहारवासियों को लालू राज में होने वाले अपराध की घटनाओं से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। उनको याद दिलाने की कोशिश किया कि 2005 से पहले का बिहार कैसा था? बिहार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी।