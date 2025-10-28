बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन ने क्यों किया पुरानी पेंशन योजना का वादा, जानें कांग्रेस से इसका कनेक्शन

बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की ओर से मंगलवार को चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। घोषणा पत्र का नाम 'तेजस्वी प्रण'दिया गया है। इसमें बिहार में आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड), माई बहिन योजना के तहत महिलाओं को ढाई हजार रुपये हर महीने देने और जीविका दीदी के लिए कई घोषणाओं के साथ साथ तेजस्वी यादव ने जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने की घोषणा की गई है। सरकारी कर्मचारी को ओपीएस देने की घोषणा को महागठबंधन का मास्टरस्ट्रोक समझा जा रहा है। सरकारी कर्मचारी इसकी पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं।