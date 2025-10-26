Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव 2025: वोटिंग से पहले जानें क्यों लालगंज जेल से भागलपुर जेल शिफ्ट किए जा रहे मुन्ना शुक्ला

बिहार चुनाव:आरजेडी प्रत्याशी शिवानी शुक्ला के पिता मुन्ना शुक्ला को लालगंज जेल से भागलपुर जेल शिफ्ट किया जा रहा है। वोटिंग से पहले प्रशासन ने ऐसा क्यों लिया फैसला पढ़िए पूरी खबर?

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 26, 2025

मुन्ना शुक्ला- फोटो सोशल साइट फेसबुक

बिहार के वैशाली जिले की लालगंज विधानसभा सीट पर महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधी टक्कर है। इस बीच एक बड़ी खबर लालगंज से आ रही है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लालगंज जेल में बंद बाहुबली विधायक मुन्ना शुक्ला को अब लालगंज से भागलपुर केंद्रीय कारा में शिफ्ट किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय को शुक्रवार की सुबह में फोन से बताया था कि लालगंज जेल से आ रहे फोन से परेशानी बढ़ रही है। इस खबर के सामने
आने के बाद मुजफ्फरपुर प्रशासन ने रविवार को आनन फानन में लालगंज जेल में बंद मुन्ना शुक्ला को भागलपुर केंद्रीय कारा में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है।

लालगंज से भागलपुर जेल किए जा रहे शिफ्ट

बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को शुक्रवार की सुबह में शिकाय किया था कि लालगंज जेल में बंद बाहुबली विधायक मुन्ना शुक्ला प्रति दिन 30 से 40 लोगों को फोन कर रहे हैं। इससे चुनाव प्रभावित हो रहा है। इसपर
तत्काल रोक नहीं लगा तो चुनाव एक तरफा हो जायेगा। लालगंज में मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला चुनाव लड़ रही है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि जेल से मुन्ना शुक्ला अपनी बेटी के पक्ष में लोगों को जेल से गोलबंद कर रहे हैं। इसका चुनाव पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि शिवानी शुक्ला प्रचार और जनसंपर्क में भी लीड ली हुई है।

शिवानी और संजय आमने सामने

लालगंज विधान सभा सीट पर आरजेडी ने बाहुबली मुन्‍ना शुक्‍ला की बेटी शिवानी शुक्ला को चुनाव मैदान में उतारा है। जबकि एनडीए ने लालगंज से अपने मौजूदा बीजेपी विधायक संजय कुमार सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। संजय सिंह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद के मित्र कहे जाते हैं। इस सीट पर इसकी वजह से आमने सामने की टक्कर हो गई है। हालांकि इस सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में खूब खींचतान हुई। कांग्रेस ने यहां से आदित्‍य कुमार राजा को टिकट दे दिया था। लेकिन बाद में महागठबंधन के सीनियर नेताओं के हस्तक्षेप के बाद कांग्रेस के आदित्य राजा ने अपना नामांकन वापस ले लिया।

कुख्यात अपराधी छोटन शुक्ला के छोटे भाई हैं मुन्ना शुक्ला

लालगंज की पहचान बाहुबल और अपराध से भी जुड़ी रही है। जिनमें सबसे चर्चित नाम है विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला तीन बार यहां से विधायक रह चुके हैं। वे कुख्यात अपराधी छोटन शुक्ला के छोटे भाई हैं। इनपर तत्कालीन मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट से वे बरी हो गए और राजनीति में लौटे। इसके बाद 2000 में निर्दलीय, फरवरी 2005 में एलजेपी और अक्टूबर 2005 में जेडीयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते। इसके बाद उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला ने 2010 में जेडीयू से जीत दर्ज की। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए मुन्ना शुक्ला को फिर से आजीवन कारावास की सजा सुना दी।

