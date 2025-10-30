बिहार चुनाव के पहले चरण की 91 सीटें ‘रेड अलर्ट’ घोषित, 75% विधानसभा क्षेत्रों में 3 से ज्यादा उम्मीदवार पर आपराधिक मामले

bihar elections 2025
Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में लोकतंत्र के लिए एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और बिहार इलेक्शन वाच की रिपोर्ट के अनुसार, पहले चरण की कुल 121 सीटों में से 91 सीटें (यानी लगभग 75%) को 'रेड अलर्ट' श्रेणी में रखा गया है। 'रेड अलर्ट' सीट का सीधा अर्थ है वह विधानसभा क्षेत्र, जहां कम से कम तीन या उससे अधिक उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
'रेड अलर्ट' सीटों में कई प्रमुख और हाई-प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं, जहाँ राज्य के सबसे चर्चित चेहरे मैदान में हैं। कुढ़नी में 20 उम्मीदवारों में से 8 ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट पर 4 आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी तरह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की सीट तारापुर पर भी 4 अपराधी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।
मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सारण, पटना, गया, और बेगूसराय जैसे लगभग हर जिले की प्रमुख सीटों को 'रेड अलर्ट' की सूची में शामिल किया गया है। यहां तक कि SC आरक्षित सीटों पर भी उम्मीदवारों के आपराधिक मामले पाए गए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, इन 'रेड अलर्ट' सीटों पर चुनाव लड़ रहे कुल 1303 उम्मीदवारों में से 423 (32%) ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 354 उम्मीदवारों (27%) ने अपने ऊपर हत्या, हत्या के प्रयास, और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जैसे गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 33 उम्मीदवारों पर हत्या (मर्डर) से संबंधित मामले दर्ज हैं। 86 उम्मीदवारों पर हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) का केस है। 42 उम्मीदवार महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों में नामजद हैं, जिनमें से 2 पर बलात्कार का आरोप है।
|पार्टी
|आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार (%)
|CPI, CPI(M)
|100%
|RJD
|76%
|BJP
|65%
|कांग्रेस
|65%
|LJP (रामविलास)
|54%
|जन सुराज पार्टी
|44%
|JDU
|39%
इन 'रेड अलर्ट' सीटों पर खड़े अधिकांश प्रत्याशियों के पास करोड़ों की संपत्ति है। विश्लेषण किए गए कुल उम्मीदवारों में से 519 (40%) करोड़पति हैं, जिनकी औसत संपत्ति 3.26 करोड़ रुपये है। यह आंकड़ा धन-बल और बाहुबल के बीच गठजोड़ को मजबूती देता है।
