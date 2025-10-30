बिहार चुनाव के पहले चरण की 91 सीटें ‘रेड अलर्ट’ घोषित, 75% विधानसभा क्षेत्रों में 3 से ज्यादा उम्मीदवार पर आपराधिक मामले

रिपोर्ट के मुताबिक, इन 'रेड अलर्ट' सीटों पर चुनाव लड़ रहे कुल 1303 उम्मीदवारों में से 423 (32%) ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 354 उम्मीदवारों (27%) ने अपने ऊपर हत्या, हत्या के प्रयास, और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जैसे गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 33 उम्मीदवारों पर हत्या (मर्डर) से संबंधित मामले दर्ज हैं। 86 उम्मीदवारों पर हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) का केस है। 42 उम्मीदवार महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों में नामजद हैं, जिनमें से 2 पर बलात्कार का आरोप है।