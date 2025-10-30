Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार चुनाव के पहले चरण की 91 सीटें ‘रेड अलर्ट’ घोषित, 75% विधानसभा क्षेत्रों में 3 से ज्यादा उम्मीदवार पर आपराधिक मामले

Bihar Election: बिहार चुनाव के पहले चरण में जिन 121 सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें से 91 को रेड अलर्ट सीटें घोषित किया गया है। इन सीटों पर तीन या उससे ज़्यादा उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 30, 2025

bihar elections

bihar elections 2025

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में लोकतंत्र के लिए एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और बिहार इलेक्शन वाच की रिपोर्ट के अनुसार, पहले चरण की कुल 121 सीटों में से 91 सीटें (यानी लगभग 75%) को 'रेड अलर्ट' श्रेणी में रखा गया है। 'रेड अलर्ट' सीट का सीधा अर्थ है वह विधानसभा क्षेत्र, जहां कम से कम तीन या उससे अधिक उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

हाइप्रोफाइल सीटों पर 'दागियों' का जमावड़ा

'रेड अलर्ट' सीटों में कई प्रमुख और हाई-प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं, जहाँ राज्य के सबसे चर्चित चेहरे मैदान में हैं। कुढ़नी में 20 उम्मीदवारों में से 8 ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट पर 4 आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी तरह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की सीट तारापुर पर भी 4 अपराधी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।

मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सारण, पटना, गया, और बेगूसराय जैसे लगभग हर जिले की प्रमुख सीटों को 'रेड अलर्ट' की सूची में शामिल किया गया है। यहां तक कि SC आरक्षित सीटों पर भी उम्मीदवारों के आपराधिक मामले पाए गए हैं।

423 पर आपराधिक मामले

रिपोर्ट के मुताबिक, इन 'रेड अलर्ट' सीटों पर चुनाव लड़ रहे कुल 1303 उम्मीदवारों में से 423 (32%) ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 354 उम्मीदवारों (27%) ने अपने ऊपर हत्या, हत्या के प्रयास, और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जैसे गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 33 उम्मीदवारों पर हत्या (मर्डर) से संबंधित मामले दर्ज हैं। 86 उम्मीदवारों पर हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) का केस है। 42 उम्मीदवार महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों में नामजद हैं, जिनमें से 2 पर बलात्कार का आरोप है।

किस पार्टी के कितने उम्मीदवार दागी

पार्टीआपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार (%)
CPI, CPI(M)100%
RJD76%
BJP65%
कांग्रेस65%
LJP (रामविलास)54%
जन सुराज पार्टी44%
JDU39%

बिहार चुनाव 2025 की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें

करोड़पति और 'रेड अलर्ट'

इन 'रेड अलर्ट' सीटों पर खड़े अधिकांश प्रत्याशियों के पास करोड़ों की संपत्ति है। विश्लेषण किए गए कुल उम्मीदवारों में से 519 (40%) करोड़पति हैं, जिनकी औसत संपत्ति 3.26 करोड़ रुपये है। यह आंकड़ा धन-बल और बाहुबल के बीच गठजोड़ को मजबूती देता है।

ये भी पढ़ें

मोकामा में गोलीबारी से हड़कंप! RJD नेता की हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप
पटना
bihar election

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

30 Oct 2025 08:19 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार चुनाव के पहले चरण की 91 सीटें ‘रेड अलर्ट’ घोषित, 75% विधानसभा क्षेत्रों में 3 से ज्यादा उम्मीदवार पर आपराधिक मामले

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या मामले में अनंत सिंह की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

राष्ट्रीय

Indian Railways: गया जी-शकूर बस्ती छठ स्पेशल ने बनाया इतिहास, बनी DFC कॉरिडोर पर दौड़ने वाली पहली पैसेंजर ट्रेन

indian railways
गया

बिहार चुनाव 2025: राहुल गांधी के खिलाफ BJP ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, PM मोदी को लेकर कही थी ये बात

राष्ट्रीय

भोजपुर में टला बड़ा हादसा! धान के खेत में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सांसद

bihar election
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.