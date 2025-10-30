Patrika LogoSwitch to English

पटना

मोकामा में गोलीबारी से हड़कंप! RJD नेता की हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप

पटना जिला के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को गोलीबारी से हड़कंप मच गया। इस फायरिंग में जनसुराज के कैंडीडेट पीयूष प्रियदर्शी के चाचा की मौत हो गई। जिसके बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण है। 

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 30, 2025

bihar election

दुलारचंद यादव की फोटो

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मोकामा में गुरुवार को हिंसा की बड़ी वारदात सामने आई। जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें राजद नेता दुलारचंद यादव की गोली लगने से मौत हो गई। दुलारचंद यादव पीयूष प्रियदर्शी के चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है।

घोसवरी थाना क्षेत्र में चली गोली, अफरातफरी मची

घटना घोसवरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जनसुराज के नेताओं के मुताबिक, पीयूष प्रियदर्शी का काफिला मोकामा से गुजर रहा था। उसी रास्ते से बाहुबली नेता अनंत सिंह के समर्थकों का काफिला भी चल रहा था। इसी दौरान अचानक अनंत सिंह के समर्थक गाड़ियों से उतरकर लाठी-डंडे और हथियार लेकर जनसुराज कार्यकर्ताओं पर टूट पड़े। इसके बाद मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति हो गई, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। इया हमले के बीच चली गोली से दुलारचंद यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

पुलिस हरकत में

वारदात की खबर मिलते ही स्थानीय थाना की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इलाके में भारी फोर्स तैनात की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एएसपी बाढ़ भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। ग्रामीण एसपी और एसएसपी पटना ने भी घटना की जानकारी ली है।

दुलारचंद यादव एक समय पर लालू यादव के काफी करीबी नेताओं में माने जाते थे। मोकामा टाल में उनकी काफी धाक थी। वर्तमान में वो जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे, हालांकि उन्होंने जनसुराज की सदस्यता नहीं ली थी। बीते दिनों उन्होंने बाढ़ से राजद प्रत्याशी लल्लू मुखिया के सामर्थन में गीत गाया था।

मोकामा सीट पर हाईप्रोफाइल मुकाबला

मोकामा विधानसभा सीट इस बार बिहार चुनाव की सबसे हॉट सीटों में से एक है। यहां जदयू से अनंत सिंह, राजद से पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, और जनसुराज से पीयूष प्रियदर्शी मैदान में हैं। तीनों ही उम्मीदवारों का अपने-अपने क्षेत्रों में मजबूत आधार है और इसी वजह से मोकामा में मुकाबला बेहद त्रिकोणीय और तनावपूर्ण बना हुआ है।

पटना
PM Modi In Bihar

Updated on:

30 Oct 2025 06:30 pm

Published on:

30 Oct 2025 05:14 pm

