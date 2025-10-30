मोकामा में गोलीबारी से हड़कंप! RJD नेता की हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप

घटना घोसवरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जनसुराज के नेताओं के मुताबिक, पीयूष प्रियदर्शी का काफिला मोकामा से गुजर रहा था। उसी रास्ते से बाहुबली नेता अनंत सिंह के समर्थकों का काफिला भी चल रहा था। इसी दौरान अचानक अनंत सिंह के समर्थक गाड़ियों से उतरकर लाठी-डंडे और हथियार लेकर जनसुराज कार्यकर्ताओं पर टूट पड़े। इसके बाद मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति हो गई, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। इया हमले के बीच चली गोली से दुलारचंद यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।