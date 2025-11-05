Bihar Election: अनंत सिंह से ज्यादा रामकृपाल ने किया खर्च, पटना जिले में किस प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार में फूंके कितने रुपये

रामकृपाल यादव, रामानंद यादव और अनंत सिंह
Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पटना जिले की सभी सीट पर भी इसी चरण में मतदान है। ऐसे में अब चुनाव प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का ब्योरा सामने आने लगा है। मंगलवार को सभी उम्मीदवारों ने अपने-अपने चुनाव खर्च का हिसाब जिला प्रशासन को सौंप दिया। दिलचस्प बात यह रही कि खर्च के मामले में तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के प्रत्याशी ही पहले और आखिरी स्थान पर नजर आए। वहीं, दानापुर से भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव का खर्च मोकामा से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के खर्च से अधिक रहा है, जबकि दोनों की सीटें इस बार सबसे हॉट सीटों में शामिल थीं।
पटना जिला में चुनाव प्रचार पर सबसे ज्यादा और सबसे खर्च खर्च करने वाले दोनों उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के ही हैं। फतुहा से राजद प्रत्याशी डॉ. रामानंद यादव ने सबसे अधिक खर्च किया है। उनका कुल खर्च 17.56 लाख रुपये दर्ज किया गया है। वहीं, मनेर विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार भाई वीरेंद्र ने खर्च में सबसे अधिक 'कंजूसी' दिखाई है। उन्होंने चुनाव में सिर्फ 3.49 लाख रुपये ही खर्च किए हैं। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी के लिए अधिकतम खर्च की सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
|विधानसभा
|प्रत्याशी
|पार्टी
|खर्च (लाख रुपये)
|फतुहा
|डॉ. रामानंद यादव
|राजद
|17.56
|दानापुर
|रामकृपाल यादव
|भाजपा
|13.26
|मोकामा
|अनंत सिंह
|जदयू
|10.84
|बाढ़
|कर्णवीर सिंह यादव
|राजद
|12.71
|बख्तियारपुर
|अरुण कुमार
|लोजपा (आर)
|4.12
|दीघा
|रीतेश रंजन सिंह (बिट्टू)
|जन सुराज
|14.36
|दीघा
|डॉ. संजीव चौरसिया
|भाजपा
|9.11
|बांकीपुर
|नितिन नवीन
|भाजपा
|8.06
|मनेर
|भाई वीरेंद्र
|राजद
|3.49
|कुम्हरार
|इंद्रदीप चंद्रवंशी
|कांग्रेस
|8.08
|पटना साहिब
|शशांत शेखर
|कांग्रेस
|9.05
|मसौढ़ी
|रेखा देवी
|राजद
|13.68
|बिक्रम
|सिद्धार्थ सौरभ
|भाजपा
|5.89
|पालीगंज
|सुनील कुमार
|लोजपा (आर)
|7.06
|पालीगंज
|संदीप सौरभ
|भाकपा-माले
|4.42
|फुलवारीशरीफ
|श्याम रजक
|जदयू
|7.91
चुनावी अवधि में जिला प्रशासन, व्यय पर्यवेक्षकों, फ्लाइंग स्क्वॉड और वीडियो सर्विलांस टीम की नजर हर रैली, पोस्टर, पर्चा और रोड शो पर लगी रही। हर खर्च का बिल, रसीद और लेन-देन का रिकॉर्ड मांगा गया। इन आंकड़ों को आधिकारिक पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा।
चुनाव आयोग के नियमानुसार, हर दिन अधिकतम दस हजार रुपये तक के नकद भुगतान की अनुमति है और हर बड़े खर्च के लिए पक्का बिल (जीएसटी) देना आवश्यक है। दो सौ रुपये तक के खर्च को कच्चे बिल के माध्यम से दिखाया जा सकता है। प्रत्याशियों के दैनिक खर्चों के लिए बैंक खाते, नकद लेन-देन और सामान्य खर्चों को दर्ज करने हेतु तीन अलग-अलग रंग के रजिस्टर की व्यवस्था की गई थी।
