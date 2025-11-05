Bihar Election: अनंत सिंह से ज्यादा रामकृपाल ने किया खर्च, पटना जिले में किस प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार में फूंके कितने रुपये

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पटना जिले की सभी सीट पर भी इसी चरण में मतदान है। ऐसे में अब चुनाव प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का ब्योरा सामने आने लगा है। मंगलवार को सभी उम्मीदवारों ने अपने-अपने चुनाव खर्च का हिसाब जिला प्रशासन को सौंप दिया। दिलचस्प बात यह रही कि खर्च के मामले में तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के प्रत्याशी ही पहले और आखिरी स्थान पर नजर आए। वहीं, दानापुर से भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव का खर्च मोकामा से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के खर्च से अधिक रहा है, जबकि दोनों की सीटें इस बार सबसे हॉट सीटों में शामिल थीं।