Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Election: अनंत सिंह से ज्यादा रामकृपाल ने किया खर्च, पटना जिले में किस प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार में फूंके कितने रुपये

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पटना जिले में भी मतदान होना है। यहां की 14 विधानसभा सीटों पर सभी प्रत्याशी ने जमकर पैसे खर्च किए। जानिए किस उम्मीदवार ने सबसे अधिक और किसने सबसे कम खर्च किया। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 05, 2025

bihar election 2025

रामकृपाल यादव, रामानंद यादव और अनंत सिंह

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पटना जिले की सभी सीट पर भी इसी चरण में मतदान है। ऐसे में अब चुनाव प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का ब्योरा सामने आने लगा है। मंगलवार को सभी उम्मीदवारों ने अपने-अपने चुनाव खर्च का हिसाब जिला प्रशासन को सौंप दिया। दिलचस्प बात यह रही कि खर्च के मामले में तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के प्रत्याशी ही पहले और आखिरी स्थान पर नजर आए। वहीं, दानापुर से भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव का खर्च मोकामा से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के खर्च से अधिक रहा है, जबकि दोनों की सीटें इस बार सबसे हॉट सीटों में शामिल थीं।

राजद के डॉ. रामानंद यादव सबसे आगे

पटना जिला में चुनाव प्रचार पर सबसे ज्यादा और सबसे खर्च खर्च करने वाले दोनों उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के ही हैं। फतुहा से राजद प्रत्याशी डॉ. रामानंद यादव ने सबसे अधिक खर्च किया है। उनका कुल खर्च 17.56 लाख रुपये दर्ज किया गया है। वहीं, मनेर विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार भाई वीरेंद्र ने खर्च में सबसे अधिक 'कंजूसी' दिखाई है। उन्होंने चुनाव में सिर्फ 3.49 लाख रुपये ही खर्च किए हैं। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी के लिए अधिकतम खर्च की सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

विधानसभाप्रत्याशीपार्टीखर्च (लाख रुपये)
फतुहाडॉ. रामानंद यादवराजद17.56
दानापुररामकृपाल यादवभाजपा13.26
मोकामाअनंत सिंहजदयू10.84
बाढ़कर्णवीर सिंह यादवराजद12.71
बख्तियारपुरअरुण कुमारलोजपा (आर)4.12
दीघारीतेश रंजन सिंह (बिट्टू)जन सुराज14.36
दीघाडॉ. संजीव चौरसियाभाजपा9.11
बांकीपुरनितिन नवीनभाजपा8.06
मनेरभाई वीरेंद्रराजद3.49
कुम्हरारइंद्रदीप चंद्रवंशीकांग्रेस8.08
पटना साहिबशशांत शेखरकांग्रेस9.05
मसौढ़ीरेखा देवीराजद13.68
बिक्रमसिद्धार्थ सौरभभाजपा5.89
पालीगंजसुनील कुमारलोजपा (आर)7.06
पालीगंजसंदीप सौरभभाकपा-माले4.42
फुलवारीशरीफश्याम रजकजदयू7.91

खर्च की निगरानी पर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय

चुनावी अवधि में जिला प्रशासन, व्यय पर्यवेक्षकों, फ्लाइंग स्क्वॉड और वीडियो सर्विलांस टीम की नजर हर रैली, पोस्टर, पर्चा और रोड शो पर लगी रही। हर खर्च का बिल, रसीद और लेन-देन का रिकॉर्ड मांगा गया। इन आंकड़ों को आधिकारिक पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा।

हर दिन 10000 खर्च करने की लिमिट

चुनाव आयोग के नियमानुसार, हर दिन अधिकतम दस हजार रुपये तक के नकद भुगतान की अनुमति है और हर बड़े खर्च के लिए पक्का बिल (जीएसटी) देना आवश्यक है। दो सौ रुपये तक के खर्च को कच्चे बिल के माध्यम से दिखाया जा सकता है। प्रत्याशियों के दैनिक खर्चों के लिए बैंक खाते, नकद लेन-देन और सामान्य खर्चों को दर्ज करने हेतु तीन अलग-अलग रंग के रजिस्टर की व्यवस्था की गई थी।

ये भी पढ़ें

अनंत सिंह से रीतलाल यादव तक… बिहार के 6 नेता जो सलाखों के पीछे से लड़ रहे विधानसभा की जंग
पटना
रीतलाल यादव और अनंत सिंह

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

05 Nov 2025 05:23 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election: अनंत सिंह से ज्यादा रामकृपाल ने किया खर्च, पटना जिले में किस प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार में फूंके कितने रुपये

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Election 2025: महागठबंधन के सत्ता में आने पर 25 लाख का मिलेगा मुफ्त इलाज, प्रियंका गांधी ने किया बड़ा वादा

प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया
राष्ट्रीय

राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब, कहा- जिनको वे BJP का वोटर बता रहे हैं, असल में उन्होंने कांग्रेस को…

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: ललन सिंह ने FIR दर्ज होने पर दी प्रतिक्रिया, कहा- चुनाव आयोग का…

ललन सिंह ने FIR दर्ज होने पर दी प्रतिक्रिया
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: दूसरे चरण के 32% उम्मीदवार क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले, जानिए किस पार्टी में सबसे अधिक दागी

Bihar Election 2025
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.