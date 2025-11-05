बिहार चुनाव: मतदान से पहले छपरा में 23 लाख नकद, सोना-चांदी, ऑटोमैटिक पिस्टल और 10 एटीएम मिले

क्राइम (फोटो सोर्स- Dreamstime)
बिहार चुनाव 2025: छपरा विधानसभा सीट पर 06 नवंबर को मतदान होना है। इससे एक दिन पहले छपरा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। छपरा पुलिस ने नयागांव थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 23 लाख 71530 नगद, सोना, चांदी और पिस्टल बरामद किया है। सारण के एसएसपी को इसकी गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस ने इस मामले में विक्की कुमार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है।
सारण एसएसपी ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए कहा कि यह कार्रवाई पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। पुलिस इस मामले में विक्की नामक एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ चल रही है। एसएसपी ने कहा कि इस मामले में नयागांव थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की टीम जांच कर रही है कि यह पैसा किसका है? क्यों रखा गया था। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले चरण के मतदान को लेकर सारण पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष के अनुसार जिले में अवैध हथियारों, असामाजिक तत्वों और अपराधियों के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नयागांव थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 लाख 71530 नगद और सोना चांदी और पिस्टल बरामद किया है।
एसएसपी ने कहा कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर एवं अंचलाधिकारी, सोनपुर के नेतृत्व में नयागांव थाना की पुलिस टीम राजापुर निवासी विक्की कुमार के घर पर छापेमारी करने जब पहुंची तो वह भागने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। उसके पास से भारी मात्रा में कैश, सोना-चांदी के आभूषण और एक अवैध हथियार बरामद किया। 10 एटीएम कार्ड भी पुलिस ने विक्की के पास से बरामद किया है। इसके साथ ही एक्सिस बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के चेक बुक , एक मोबाइल फोन , सोना 448.74 ग्राम चांदी 379. 70 ग्राम बरामद किया गया है।
छपरा पुलिस ने कैश और ज्वेलरी के स्रोत की जांच के लिए आयकर विभाग को सूचना दे दी है। वहीं अवैध हथियार मिलने के बाद पुलिस विक्की कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस अपनी जांच यह पता लगाने का भी प्रयास कर कही है कि बरामद रकम का उपयोग अपराध या अवैध कारोबारी गतिविधियों में तो नहीं किया जा रहा था।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग