Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार चुनाव: मतदान से पहले छपरा में 23 लाख नकद, सोना-चांदी, ऑटोमैटिक पिस्टल और 10 एटीएम मिले

बिहार चुनाव: छपरा पुलिस ने कैश और ज्वेलरी के स्रोत की जांच के लिए आयकर विभाग को सूचना दे दी है। जबकि अवैध हथियार मिलने पर विक्की कुमार के खिलाफ नयागांव थाना में मामला दर्ज किया गया है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 05, 2025

क्राइम (फोटो सोर्स- Dreamstime)

क्राइम (फोटो सोर्स- Dreamstime)

बिहार चुनाव 2025: छपरा विधानसभा सीट पर 06 नवंबर को मतदान होना है। इससे एक दिन पहले छपरा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। छपरा पुलिस ने नयागांव थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 23 लाख 71530 नगद, सोना, चांदी और पिस्टल बरामद किया है। सारण के एसएसपी को इसकी गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस ने इस मामले में विक्की कुमार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है।

क्या है पूरी घटना

सारण एसएसपी ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए कहा कि यह कार्रवाई पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। पुलिस इस मामले में विक्की नामक एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ चल रही है। एसएसपी ने कहा कि इस मामले में नयागांव थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की टीम जांच कर रही है कि यह पैसा किसका है? क्यों रखा गया था। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले चरण के मतदान को लेकर सारण पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष के अनुसार जिले में अवैध हथियारों, असामाजिक तत्वों और अपराधियों के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नयागांव थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 लाख 71530 नगद और सोना चांदी और पिस्टल बरामद किया है।

10 एटीएम कार्ड बरामद

एसएसपी ने कहा कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर एवं अंचलाधिकारी, सोनपुर के नेतृत्व में नयागांव थाना की पुलिस टीम राजापुर निवासी विक्की कुमार के घर पर छापेमारी करने जब पहुंची तो वह भागने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। उसके पास से भारी मात्रा में कैश, सोना-चांदी के आभूषण और एक अवैध हथियार बरामद किया। 10 एटीएम कार्ड भी पुलिस ने विक्की के पास से बरामद किया है। इसके साथ ही एक्सिस बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के चेक बुक , एक मोबाइल फोन , सोना 448.74 ग्राम चांदी 379. 70 ग्राम बरामद किया गया है।

आयकर विभाग को सूचना दी गई

छपरा पुलिस ने कैश और ज्वेलरी के स्रोत की जांच के लिए आयकर विभाग को सूचना दे दी है। वहीं अवैध हथियार मिलने के बाद पुलिस विक्की कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस अपनी जांच यह पता लगाने का भी प्रयास कर कही है कि बरामद रकम का उपयोग अपराध या अवैध कारोबारी गतिविधियों में तो नहीं किया जा रहा था।

ये भी पढ़ें

दुलारचंद यादव हत्याकांड: अनंत सिंह की क्यों हुई गिरफ्तारी? एसएसपी ने बता दिया सब कुछ
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

05 Nov 2025 04:11 pm

Published on:

05 Nov 2025 03:30 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार चुनाव: मतदान से पहले छपरा में 23 लाख नकद, सोना-चांदी, ऑटोमैटिक पिस्टल और 10 एटीएम मिले

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब, कहा- जिनको वे BJP का वोटर बता रहे हैं, असल में उन्होंने कांग्रेस को…

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: ललन सिंह ने FIR दर्ज होने पर दी प्रतिक्रिया, कहा- चुनाव आयोग का…

ललन सिंह ने FIR दर्ज होने पर दी प्रतिक्रिया
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: दूसरे चरण के 32% उम्मीदवार क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले, जानिए किस पार्टी में सबसे अधिक दागी

Bihar Election 2025
पटना

Bihar Election 2025: कल EVM में कैद हो जाएगी 14 मंत्रियों की किस्मत, काउंटडाउन शुरू होते ही तेज हुई धुकधुकी

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: मनोज झा ने 1952 की चर्चा कर कहा यह चुनाव बदलाव का है? पढ़िए क्यों कहा प्रधानमंत्री जी थोड़ी तो मर्यादा रखिए…

RJD Leader Manoj Jha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.