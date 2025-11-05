बिहार चुनाव: मतदान से पहले छपरा में 23 लाख नकद, सोना-चांदी, ऑटोमैटिक पिस्टल और 10 एटीएम मिले

सारण एसएसपी ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए कहा कि यह कार्रवाई पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। पुलिस इस मामले में विक्की नामक एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ चल रही है। एसएसपी ने कहा कि इस मामले में नयागांव थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की टीम जांच कर रही है कि यह पैसा किसका है? क्यों रखा गया था। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले चरण के मतदान को लेकर सारण पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष के अनुसार जिले में अवैध हथियारों, असामाजिक तत्वों और अपराधियों के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नयागांव थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 लाख 71530 नगद और सोना चांदी और पिस्टल बरामद किया है।